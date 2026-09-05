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Formula SAE, sognando il motorsport: 54 team e 1600 studenti in pista

CDM Club
di Stefano Bergonzini
sabato, 05 settembre 2026 alle 10:18
Formula SAE, sognando il motorsport: 54 team e 1600 studenti in pista
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Mentre a Monza si fa sul serio, 1600 studenti universitari provenienti da 53 tra i migliori politecnici e Università del mondo si sono dati appuntamento qui a Varano de’ Melegari per un appuntamento unico.
Si chiama Formula SAE, e’ nata nel lontano 1981 per iniziativa della società degli ingegneri automotive, da qui il suo nome. La tappa italiana si corre dal 2005 ed è organizzata dall’Anfia, l’associazione nazionale della filiera della industria automobilistica. Il denominatore comune è la passione, l’unico sogno, lavorare un giorno nel motorsport, fosse anche solo come lava carene o addetto allo smaltimento dei rifiuti.

Elettrico vs endotermico

La classe più prestigiosa e’ la 1EV, per vetture elettriche , con 24 team al via , ma ci sono anche auto a motore endotermico, classe 1CV con 12 team e la classe driverless a guida autonoma con 5 squadre. C’è poi una categoria che prevede la sola presentazione di prototipi. Dallara premierà la vettura con il miglior bilanciamento tra costi e prestazioni, Ferrari il miglior team per efficienza e performance, Marelli incoronerà invece i primi classificati nelle classi 1EV e 1CV. Inutile dire che l’interesse delle industrie per quello che combinano questi ragazzi nei loro box, che cercano di imitare quelli delle gare vere e’ altissimo.

Il supporto dei miti automotive

Nel paddock ci sono Santo Ficili AD Alfa Romeo e Maserati e l’Ing. Giampaolo Dallara, che ha la fabbrica a due passi da qui. “E’ una competizione a tutto tondo che riguarda sia performance che tecnologia, ma e’ una gara vera- ci spiega Gianmarco Giorda, direttore generale dell’Anfia- noi come filiera automotive stiamo vivendo un cambiamento profondo, la revisione del Green Deal è ancora in in fase di definizione da parte della UE, ma nel frattempo i cinesi ci hanno portato via importanti quote di mercato. Siamo qui perché vogliamo guardare più lontano di loro e mantenere i primati italiani”.
Formula SAE a Varano: 1600 studenti in pista
Tra i team più agguerriti ci sono quelli della MotorValley. L’Unipr presenta una macchina nuova: “La principale differenza rispetto a quella di due anni fa - ci spiega Bruno Borlenghi, aerodinamico del team- è che la nuova ha 4 ruote motrici con un singolo motore elettrico su ogni ruota. La potenza e’ di 80 Kw come da regolamento. Siamo in 4 piloti, e nel team tra noi qui e il resto a casa siamo in un'ottantina. L’obiettivo è il podio”.
Più compassato l’atteggiamento del team Unimore, espressione del Dipartimento Enzo Ferrari di Modena . “Abbiamo una lunga tradizione in queste gare - ci spiega il coordinatore, prof. Valerio Mangeruga- le nostre auto sono state leader in queste categorie nei motori endotermici , poi in quelli elettrici. Qui ci presentiamo con un prototipo a guida autonoma. Non conta tanto la performance quando la precisione nell’ingresso e uscita tra i birilli. E’ una sfida nuova per noi. Non facile”.
Sabato 5 settembre e domenica 6 settembre le gare, poi la premiazione finale sul rettilineo in pista. Il premio più bello arriverà magari fra qualche anno, come e’ successo a Lorenzo Lacitignola , che veniva qui da studente con il Polito e oggi lavora come ingegnere in Dallara. “Crederci sempre, arrendersi mai "-ci dice salutandoci in mensa.

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