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23 Riders Academy: vuoi provare a correre? A Varano l'unica demo ride 2027

CDM Club
di Paolo Gozzi
giovedì, 27 agosto 2026 alle 19:00
23 riders academy: a Varano l'unica selezione 2027
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Voglio andare in pista ma la domanda è sempre la stessa: da dove si comincia? La #23 Riders Academy, la scuola di pilotaggio intitolata all'indimenticabile Luca Salvadori, pensa a tutto lei: abbigliamento, moto, assicurazione. Basta presentarsi e aprire il gas!
Attenzione, perchè il corso 2027 avrà un'unica data di demo ride: lunedi ottobre 2026 a Varano dè Melagari, orario 10:30-16.00. La scuola è riservata principalmente a piccoli aspiranti campioni a partire dai 7 anni fino a 17.
Una grande novità
Non bisogna essere già piccoli piloti per partecipare. Anzi. Questa giornata di apprendistato e conoscenza è riservata anche a chi non è mai salito su una moto che ad aspiranti campioni che vogliono alzare il livello cominciando a capire cosa significa imparare ed allenarsi in una vera scuola di motociclismo come #23 Riders Academy. Le due tipologie saranno ovviamente divise in gruppi distinti: neofiti ed esperti, non in base all'età ma all'esperienza motociclistica pregressa.

La formula all inclusive 

La formula lanciata dalla #23 Riders Academy ha avuto successo proprio perchè fornisce agli iscritti tutto quanto occorre: moto, tuta, casco, stivali, pista. Non è necessario investire cifre ingenti per acquistare il necessario, perchè in questo caso mette tutto a disposizione la scuola. Per esempio per la Demo Ride del 5 ottobre a Varano i partecipanti troveranno:
  • Ohvale GP0 monomarcia oppure Ohvale GP2 160 a marce;
  • tuta intera, casco integrale, guanti, stivali e paraschiena;
  • quota pista;
  • copertura assicurativa;
  • istruttori certificati dalla FMI.
Il ragazzo/a oppure chi è più grandicello/a deve quindi solo arrivare in circuito ed essere pronto a vivere la sua giornata in moto.

Programmi diversi

La Demo Ride di Varano è organizzata perchè non si tratti soltanto di un semplice "giro di prova". I partecipanti verranno divisi in gruppi sulla base dell'età e dell'esperienza, con due livelli distinti: Neofiti ed Esperti. Chi non ha mai guidato potrà iniziare dalle basi, mentre chi sa già utilizzare una moto a marce affronterà un programma più adeguato alle proprie capacità.Si lavorerà sia in paddock sia in pista, alternando esercizi, tecnica e sessioni di guida con gli istruttori della #23 Riders Academy. In pratica, sarà un piccolo assaggio di ciò che gli allievi vivono durante una normale giornata della scuola.

Non importa essere già...piloti

La #23 Riders Academy è una Scuola di Motociclismo Certificata FMI dedicata a ragazzi e ragazze dai 7 ai 17 anni e il suo percorso non nasce esclusivamente per giovani che stanno già correndo. Si può partire completamente da zero. L'obiettivo è accompagnare progressivamente ogni allievo nell'apprendimento della moto e della guida in pista, fino ad arrivare, per chi vorrà continuare il percorso, a una preparazione più specificamente sportiva. La scuola utilizza moto Ohvale e propone una formula All Inclusive che consente alle famiglie di affrontare il percorso senza dover acquistare fin dall'inizio moto e attrezzatura.

I posti sono limitati

Per vivere questa emozionante esperienza del 5 ottobre 2026 bisognerà iscriversi per tempo perchè ovviamente i posti sono limitati. La partecipazione costa 190 €. Il numero chiuso è stato stabilito proprio per permettere agli istruttori di seguire tutti durante tutta la giornata.
Le iscrizioni sono già aperte online su ProveLibereMoto.it oppure contattando direttamente l’organizzazione a [email protected] - Tel. e WhatsApp: 0305032626 e www.23ridersacademy.com

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diPaolo Gozzi

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