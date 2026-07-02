MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

MotoMitica: non prendete impegni, le strade del Chianti vi aspettano!

CDM Club
di Elisabetta Lubrani
giovedì, 02 luglio 2026 alle 20:45
MotoMitica: un affascinante raduno a Radda in Chianti
Aggiungi come fonte preferita su Google
Prendete un territorio fra i più incantevoli del Mondo: il Chianti, con le sue colline, il vino, il cibo e le strepitose strade bianche. Mettetici le moto, la passione e il gusto della conviviali e bel vivere che identifica noi motociclisti. Il 5-6 settembre c'è MotoMitica a Radda in Chianti, fra Firenze e Siena): non potete non esserci!
Stiamo parlando della prima edizione di un nuovo evento motociclistico non competitivo destinato a diventare l'appuntamento di riferimento per chi ama il motorismo e le due ruote di ogni epoca.

Luoghi straordinari

MotoMitica porterà tantissimi motociclisti italiani e stranieri sulle strade di una zona incantevole, nel cuore del Chianti, ad una manciata di chilometri da capitali di bellezza e cultura come Siena e Firenze. I partecipanti avranno la possibilità di scegliere fra differenti percorsi: tutto asfalto oppure misto asfalto/strade bianche, in base alle capacità di guida e alle caratteristiche della propria moto. Gli itinerari sono studiati per portarvi negli angoli più suggestivi, con panorami mozzafiato e il piacere di guidare in libertà fra colline e vigneti.

Come si partecipa

E' possibile registrarsi on line (qui il form) oppure farlo in loco il pomeriggio di sabato 5 settembre o domenica mattina 6 settembre. Il momento clou dell'evento sarà il grande motogiro di circa 100 chilometri che partirà domenica mattina e si svilupperà lungo un percorso per rendere questa esperienza veramente unica. MotoMitica non sarà solo un raduno di moto e motociclisti, ma una vera e propria festa dedicata alla cultura del viaggio e dello stare insieme. Durante il fine settimana saranno presenti stand espositivi, aree dedicate all'intrattenimento, giochi e attività per i partecipanti, oltre a concerti, musica dal vivo e momenti di animazione che accompagneranno l'intera manifestazione.

E chi non ha una moto?

Non c'è problema, si potrà partecipare comunque. Southland Discoveries noleggia due modelli iconici: Africa Twin e Transalp, disponibili per entrambe o unica giornata. Ovviamente non poteva mancare la possibilità di farsi tentare dalle prelibatezza dell'enogastronomia locale, con degustazioni di prodotti tipici e specialità del territorio chiantigiano.

Cosa è compreso

Nell’iscrizione sono comprese la cena chiantigiana ed il mitico desinare (pranzo) del Chianti. "MotoMitica nasce per il desiderio di recuperare lo spirito dei raduni di una volta, quando la passione per la moto diventata occasione di condivisione, amicizia e divertimento" spiegano gli organizzatori. "Vogliamo creare unione fra motociclisti di ogni età: singoli, coppie, famiglie, anche semplici curiosità, in un'atmosfera semplice e genuina dove l'amore per questa splendida terra e la passione per la moto siano protagonisti."

Come ci si iscrive?

MotoMitica è un'idea di Gianluca Nannelli, oggi istruttore federale e "papà" dei migliori talenti del motociclismo nazionale già di scena nei Mondiali. Il "Nanna" qualche anno fa è stato uno dei piloti più spettacolari del Mondiale Superbike, personaggio istrionico e amatissimo dagli appassionati duri e puri.
MotoMitica nasce con l'obiettivo di recuperare lo spirito autentico dei raduni di una volta, quando il viaggio contava più della destinazione e la passione per le moto diventava occasione di incontro, amicizia e condivisione
Per iscrizioni e info si può consultare il sito ufficiale oppure telefonare al +39 349 0632828
Motoristica: il raduno nel Chianti che farà epoca

Leggi anche

Corsedimoto NEXT, piloti e team diventano protagonisti del nostro acceleratore digitaleCorsedimoto NEXT, piloti e team diventano protagonisti del nostro acceleratore digitale
"Mai protagonisti": Assen shock, Ducati non comanda più. E ora come si batte questa Aprilia?"Mai protagonisti": Assen shock, Ducati non comanda più. E ora come si batte questa Aprilia?
Corsedimoto

diElisabetta Lubrani

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Alex Zanardi: il ricordo di chi l'ha conosciuto bene
CDM Club

Le tante vite di Alessandro Zanardi: lo sconosciuto periodo americano

03 maggio 2026
Un nostro lettore ha visitato museo e fabbrica Ducati: ecco cos'ha provato
CDM Club

Io, tifosissimo di Troy Bayliss, vi racconto com'è il mondo Ducati da dentro

22 aprile 2026
MotorValley: è tempo di bilanci
CDM Club

MotorValley bicchiere mezzo pieno: crescono i turisti sportivi, i prossimi eventi imperdibili

18 aprile 2026

Altre notizie

Alessandro Di Mario impegnato nella Supersport del MotoAmerica a The Ridge

Il diario di Alessandro Di Mario: non è quello che vorrei, ma ora testa bassa per il Cavatappi!

Storie di Moto
8 ore di Suzuka

Guida alla 8 ore di Suzuka: gli italiani, i favoriti, le strategia e come seguirla in TV

In Pista
assen-ducati-motogp

"Mai protagonisti": Assen shock, Ducati non comanda più. E ora come si batte questa Aprilia?

MotoGP
Hamilton

Formula 1, il nuovo corso fa storia: a Silverstone attesi 570 mila spettatori!

Formula 1
IMG_6788

Corsedimoto NEXT, piloti e team diventano protagonisti del nostro acceleratore digitale

In Pista

Articoli popolari

Fabio Di Giannantonio

VR46 tra sogni e incubi, Pablo Nieto: "Situazione non facile"

MotoGP
Pablo Nieto

VR46-Nicolò Bulega: il team manager scopre le carte

MotoGP
Enea Bastianini pilota KTM Tech3 ad Assen

Assen rianima Bastianini: intanto scade la clausola KTM, il futuro è già scritto

MotoGP
Maverick Vinales

Tempesta nel box KTM: guerra verbale tra Vinales e Steiner

MotoGP
Marc Marquez

Marc Marquez resiliente: "Non voglio esaurirmi per la MotoGP"

MotoGP

Loading