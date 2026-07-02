Prendete un territorio fra i più incantevoli del Mondo: il Chianti, con le sue colline, il vino, il cibo e le strepitose strade bianche. Mettetici le moto, la passione e il gusto della conviviali e bel vivere che identifica noi motociclisti. Il 5-6 settembre c'è MotoMitica a Radda in Chianti, fra Firenze e Siena): non potete non esserci!

Stiamo parlando della prima edizione di un nuovo evento motociclistico non competitivo destinato a diventare l'appuntamento di riferimento per chi ama il motorismo e le due ruote di ogni epoca.

Luoghi straordinari

MotoMitica porterà tantissimi motociclisti italiani e stranieri sulle strade di una zona incantevole, nel cuore del Chianti, ad una manciata di chilometri da capitali di bellezza e cultura come Siena e Firenze. I partecipanti avranno la possibilità di scegliere fra differenti percorsi: tutto asfalto oppure misto asfalto/strade bianche, in base alle capacità di guida e alle caratteristiche della propria moto. Gli itinerari sono studiati per portarvi negli angoli più suggestivi, con panorami mozzafiato e il piacere di guidare in libertà fra colline e vigneti.

Come si partecipa

E' possibile registrarsi on line ( qui il form ) oppure farlo in loco il pomeriggio di sabato 5 settembre o domenica mattina 6 settembre. Il momento clou dell'evento sarà il grande motogiro di circa 100 chilometri che partirà domenica mattina e si svilupperà lungo un percorso per rendere questa esperienza veramente unica. MotoMitica non sarà solo un raduno di moto e motociclisti, ma una vera e propria festa dedicata alla cultura del viaggio e dello stare insieme. Durante il fine settimana saranno presenti stand espositivi, aree dedicate all'intrattenimento, giochi e attività per i partecipanti, oltre a concerti, musica dal vivo e momenti di animazione che accompagneranno l'intera manifestazione.

E chi non ha una moto?

Non c'è problema, si potrà partecipare comunque. Southland Discoveries noleggia due modelli iconici: Africa Twin e Transalp, disponibili per entrambe o unica giornata. Ovviamente non poteva mancare la possibilità di farsi tentare dalle prelibatezza dell'enogastronomia locale, con degustazioni di prodotti tipici e specialità del territorio chiantigiano.

Cosa è compreso

Nell’iscrizione sono comprese la cena chiantigiana ed il mitico desinare (pranzo) del Chianti. "MotoMitica nasce per il desiderio di recuperare lo spirito dei raduni di una volta, quando la passione per la moto diventata occasione di condivisione, amicizia e divertimento" spiegano gli organizzatori. "Vogliamo creare unione fra motociclisti di ogni età: singoli, coppie, famiglie, anche semplici curiosità, in un'atmosfera semplice e genuina dove l'amore per questa splendida terra e la passione per la moto siano protagonisti."

Come ci si iscrive?

MotoMitica è un'idea di Gianluca Nannelli , oggi istruttore federale e "papà" dei migliori talenti del motociclismo nazionale già di scena nei Mondiali. Il "Nanna" qualche anno fa è stato uno dei piloti più spettacolari del Mondiale Superbike, personaggio istrionico e amatissimo dagli appassionati duri e puri.

MotoMitica nasce con l'obiettivo di recuperare lo spirito autentico dei raduni di una volta, quando il viaggio contava più della destinazione e la passione per le moto diventava occasione di incontro, amicizia e condivisione