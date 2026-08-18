MX Arnhem già di fuoco: Fontanesi sfida tutte, Herlings ennesimo show?

Il round di Arnhem quasi determinante per il Mondiale Femminile WMX , ma occhio anche in MXGP e MX2. Protagonisti, classifiche e orari del GP.

Archiviato l' appuntamento di Ferragosto in Svezia, è il momento di pensare ai Paesi Bassi. In casa del dominatore della MXGP, Jeffrey Herlings, ed anche di Lotte van Drunen: torna pure il Mondiale Femminile WMX, con la bicampionessa in carica che, come tutte le crossiste della categoria, è all'inseguimento di Kiara Fontanesi capoclassifica dopo il round di Foxhills. In MX2 occhio al testa a testa tra un ritrovato Sacha Coenen ed un acciaccato Guillem Farres. Avremo sorprese? Di seguito il punto, le classifiche e gli orari del GP ad Arnhem: diretta integrale su mxgp-tv.com in abbonamento, la programmazione Rai verrà confermata nei prossimi giorni.

Dove siamo rimasti

Jeffrey Herlings ormai procede a passo di marcia in questa stagione MXGP 2026, ed ora sarà anche supportato dal suo pubblico: qualcuno riuscirà a fermarlo? Vedremo poi se rientrerà o meno Lucas Coenen, fuori causa anche nello scorso weekend a Uddevalla per infortunio. Occhio anche al campione in carica Romain Febvre, a Tim Gajser, a chiunque voglia inserirsi nella mischia di questo Mondiale sempre più vicino alla sua conclusione. Anche se, un weekend dopo l'altro, appare sempre più chiaro che l'asso Honda, salvo cataclismi, stia volando inarrestabile verso un'altra grande storia! Da segnalare anche una wild card di lusso, Glenn Coldenhoff , che torna nel Mondiale per il GP di casa.

In MX2 si riparte dal primo successo di Sacha Coenen dall'infortunio alla spalla, mentre il leader Guillem Farres è reduce da un weekend complesso (ma comunque salvato) a causa di un forte incidente. Sembrano loro due i maggiori candidati per l'iride, il divario si è un po' assottigliato dopo la trasferta nella penisola scandinava, ma i weekend visti fin qui ci invitano a non escludere nessuno, come Camden McLellan, il campione in carica Simon Laengenfelder, Liam Everts, da osservare anche i gemelli Reisulis... La lista è lunga e mancano ancora svariate gare in cui può succedere di tutto.

Ritorna l Mondiale Femminile WMX: si riparte dalla nostra Kiara Fontanesi in vetta, ma le avversarie, sono molto vicine. Quello di Arnhem sarà un accesissimo penultimo round prima del gran finale a Darwin (Australia), ogni punto è fondamentale. Citazione d'obbligo anche per una super Courtney Duncan, provvisoriamente terza al rientro dopo lo stop 2025 per problemi di salute , e vedremo come si comporterà la più giovane bicampionessa della storia, Lotte van Drunen, al momento settima e un po' staccata nella generale.

Le classifiche

MXGP: 1. Jeffrey Herlings (NED, Honda), 735 punti; 2. Romain Febvre (FRA, Kawasaki), 619 p.; 3. Tim Gajser (SLO, Yamaha), 575 p.; 4. Lucas Coenen (BEL, KTM), 566 p.; 5. Ruben Fernandez (ESP, Honda), 483 p.; 6. Andrea Adamo (ITA, KTM), 483 p.; 7. Tom Vialle (FRA, Honda), 454 p.; 8. Maxime Renaux (FRA, Yamaha), 449 p.; 9. Kay de Wolf (NED, Husqvarna), 375 p.; 10. Pauls Jonass (LAT, Kawasaki), 312 p.

MX2: 1. Guillem Farres (ESP, Triumph), 701 punti; 2. Sacha Coenen (BEL, KTM), 677 p.; 3. Camden McLellan (RSA, Triumph), 656 p.; 4. Simon Laengenfelder (GER, KTM), 640 p.; 5. Liam Everts (BEL, Husqvarna), 595 p.; 6. Janis Martins Reisulis (LAT, Yamaha), 552 p.; 7. Karlis Alberts Reisulis (LAT, Yamaha), 441 p.; 8. Valerio Lata (ITA, Honda), 381 p.; 9. Mathis Valin (FRA, Kawasaki), 352 p.; 10. Julius Mikula (CZE, KTM), 341 p.

WMX: 1. Kiara Fontanesi (ITA, GASGAS), 141 punti; 2. Daniela Guillen (ESP, GASGAS), 139 punti; 3. Courtney Duncan (NZL, Kawasaki), 100 punti; 4. Shana van der Vlist (NED, Yamaha), 89 punti; 5. Malou Jakobsen (DEN, KTM), 88 punti; 6. Lucy Barker (GBR, KTM), 87 punti; 7. Lotte van Drunen (NED, Yamaha), 85 punti; 8. Amandine Verstappen (BEL, Yamaha), 84 punti; 9. April Franzoni (FRA, Honda), 73 punti; 10. Lynn Valk (NED, TM MOTO), 57 punti.

Gli orari del GP

Sabato 22 agosto

14:50 WMX Gara 1

16:35 MX2 Qualifying Race

17:25 MXGP Qualifying Race

Domenica 23 agosto

11:20 WMX Gara 2

13:15 MX2 Gara 1

14:15 MXGP Gara 1

16:10 MX2 Gara 2

17:10 MXGP Gara 2