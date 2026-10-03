Forato, Zanchi e Adamo autori di solide manche di qualifica, domani gare decisive per il Motocross Nazioni 2026: ecco com'è andata.

Primo acuto per la nazione ospitante, c'è infatti la Francia in pole position, mentre l'Italia si prende il 4° posto. Si chiude così la giornata di Qualifying Heat, le manche di qualifica MXGP, MX2 e Open ad Ernée, dove è di scena il Motocross delle Nazioni 2026. Ricordiamo che i nostri sono partiti piuttosto indietro per un sorteggio davvero poco favorevole nella giornata di ieri (28esimi su 32 nazioni), ma hanno comunque messo a referto tre solide gare e domani sarà tutto da giocarsi. Ecco come sono andate le tre manche, qui gli orari delle gare di domani che decreteranno la Nazione vincitrice di questa edizione: in Italia saranno tutt'e tre in diretta streaming su Rai Play a partire dalle 13:00.

MXGP: Spagna in evidenza

Iniziamo con la categoria MXGP, con Alberto Forato nostro rappresentante appena giù dal podio di manche, in 4^ posizione. Trionfo per la Spagna grazie a Jorge Prado, seconda piazza per la Francia con Romain Febvre, terza la Slovenia con Jan Pancar. Una gara tutta in rimonta anche per lo spagnolo fresco campione SMX, 31° al cancelletto per sorteggio, ma in grado di imporsi sul pilota di casa e iridato MXGP 2025, al via dal 22° cancelletto ma autore inizialmente del holeshot di manche, fino a vedersi costretto a cedere il passo. Completa il podio lo sloveno e campione italiano MX1 (al via dal 4° cancelletto), super rimonta fino al 5° posto di Lucas Coenen (Belgio) dopo una caduta proprio all'inizio della corsa.

MX2: salgono in testa i padroni di casa

La seconda manche di giornata era la MX2. Gonfia il petto la Francia, ci pensa Mathis Valin, "aiutato" dalla caduta del belga Sacha Coenen, che inizialmente si era piazzato al comando della corsa (chiuderà infine 7° in rimonta). A referto il guizzo del Sudafrica, al secondo posto grazie al ruggito di Camden McLellan, autore di una stagione strepitosa nella classe iridata e vice-campione del mondo in carica. Sul terzo gradino del podio di manche c'è un altro acuto, quello degli Stati Uniti con il giovane Levi Kitchen, che chiude davanti all'iridato MX2 in carica Guillem Farres (Spagna). Dei nostri, Ferruccio Zanchi porta a casa l'8° posto di manche che permette il 3° posto provvisorio dell'Italia, dietro a Francia al comando e Spagna al secondo posto.

Open: operazione Herlings

Troviamo appunto Jeffrey Herlings in questa categoria, secondo voi come poteva finire? Nientemeno che come nelle ultime gare mondiali: fuga per la vittoria senza particolari problemi né ostacoli, un acuto che serviva all'Olanda. Al secondo posto si piazza Liam Everts, il più solido per il Belgio in questa giornata di qualifiche dopo le cadute che vi abbiamo citato dei gemelli Coenen. Ma la pole position finisce nelle mani dei rappresentanti del paese ospitante: il terzo posto di Tom Vialle completa l'opera iniziata da Febvre e Valin. Quarta piazza di manche per Andrea Adamo, che permette così all'Italia di prendersi il 4° posto combinato in qualifica: scatterà da lì quindi l'assalto al Motocross delle Nazioni 2026.

Francia in pole: la classifica per Nazioni