Harley-Davidson ridisegna la propria presenza nelle corse e lo fa con una scelta netta. La Casa di Milwaukee ha annunciato che la Bagger World Cup , disputato nel contesto della MotoGP, diventa la sua principale piattaforma racing. Il prezzo di questa svolta è pesante: dopo la stagione 2026 finisce l'impegno ufficiale nel King of the Baggers della MotoAmerica, e nel 2027 non ci sarà più un Harley-Davidson Factory Racing Team.

Una prima stagione promossa

Il 2026 è stato l'anno di debutto del Bagger World Cup sulla scena mondiale. Al Red Bull Ring di Spielberg, l'australiano Archie McDonald è stato festeggiato come primo vincitore assoluto della serie. In calendario c'erano sei eventi per un totale di dodici gare, con una griglia contenuta: quattro squadre e una decina di piloti, a seconda della presenza delle wild card. Numeri ridotti, ma duelli spettacolari. La nuova serie ha attratto anche un pilota di richiamo come Andrea Iannone

Per Harley-Davidson si trattava soprattutto di accumulare esperienza a livello globale, e il costruttore americano ha sempre ribadito l'intenzione di far crescere il campionato: nel 2027 sono previsti più team, più piloti e più gare. Il bilancio di Jeffrey Schuessler, direttore Global Racing Programs del marchio, è entusiasta: "Quello che abbiamo ottenuto nella prima stagione del FIM Harley-Davidson Bagger World Cup ha superato le nostre aspettative. Abbiamo visto gare incredibili, cinque vincitori diversi, ogni squadra sul podio e una lotta per il titolo decisa all'ultima manche".

Schuessler guarda già avanti: "Ma sono soprattutto orgoglioso di come le nostre squadre, i piloti, i partner, i concessionari e l'intera community Harley-Davidson abbiano sostenuto questo campionato e contribuito a dargli vita in tutto il mondo. Questo è solo l'inizio. Ora abbiamo una base incredibile su cui costruire, e le opportunità che ci aspettano sono enormi".

Investimenti in MotoGP e alla base

Forte della prima stagione e della collaborazione con MotoGP, IRTA e FIM, Harley-Davidson investirà nello sviluppo del Bagger World Cup come piattaforma racing di riferimento. In parallelo crescerà l'impegno nelle corse amatoriali: l'obiettivo è offrire ai motociclisti Harley di diverse discipline e livelli di esperienza più occasioni di competizione, e più facilmente accessibili.

La fine di un'era in MotoAmerica

La doppia espansione, sul palcoscenico mondiale e alla base, comporta però un taglio. Harley-Davidson chiuderà dopo il 2026 la partecipazione come squadra ufficiale e il supporto ufficiale ai team nel King of the Baggers. Una serie in cui il marchio ha lasciato il segno, come ha sottolineato la stessa Casa: "La collaborazione con MotoAmerica ha avuto un ruolo determinante nella crescita di questa categoria. Il team Harley-Davidson Factory Racing ha brillato in pista, ha aiutato il marchio a conquistare tre dei sei titoli nazionali e ha schierato con Kyle Wyman il pilota più vincente della storia della categoria, con 27 successi".

Anche Jason Kehl ha voluto salutare gli organizzatori americani: "Grazie a MotoAmerica per la collaborazione e l'impegno nel King of the Baggers. Senza il loro supporto e le gare emozionanti della serie non avremmo raggiunto il successo che abbiamo ottenuto". Da qui in avanti, il futuro racing della Harley passa dai weekend della MotoGP.