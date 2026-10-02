Remy Gardner esce da Cremona con la mano sinistra ingessata e un dubbio che non lo abbandona. Il pilota Yamaha è stato uno dei tanti a cadere nel decimo round del Mondiale Superbike 2026, ma la sua scivolata è stata quella con le conseguenze più pesanti. E secondo l'australiano, in curva 1 c'era qualcosa che non tornava. Qui sotto le immagini del rovinoso incidente.

La caduta in FP2

L'incidente è arrivato a inizio della seconda sessione di prove libere, come ricostruito da Speedweek. Una perdita dell'anteriore all'apparenza innocua nel doppio curvone 1 e 2: Gardner e la sua R1 sono scivolati dolcemente sull'asfalto, poi la moto si è impennata nella ghiaia e si è ribaltata. Il pilota è rimasto a terra qualche istante, un po' stordito, poi si è allontanato con le sue gambe. La Yamaha invece era così danneggiata da rendere impossibile la riparazione durante il turno.

"Nelle prime libere abbiamo provato diverse opzioni di gomme e il piano era fare lo stesso nella seconda sessione, concentrandoci sulla distanza di gara. Purtroppo sono caduto subito, all'inizio del turno, in curva 1", ha spiegato Gardner. Poi il sospetto: "Avevo la sensazione che qualcosa con la pista non andasse del tutto. Poco prima di me era caduto Yari [Montella] nella stessa curva! Dopo la mia caduta è stata esposta la bandiera rossa".

Gara 1 stringendo i denti

La cosa sorprendente è che il campione del mondo Moto2 2021 ha portato a termine Gara 1, sulla distanza di 23 giri, chiudendo al dodicesimo posto. Solo dopo la bandiera a scacchi, sabato pomeriggio, è arrivata la diagnosi: frattura del quinto metacarpo della mano sinistra.

"Ho fatto un'ottima partenza, ero in una buona posizione e mi sono difeso come potevo per tenermi il posto. Con il dolore però non era facile aprire il gas, ma alla fine è stato un risultato discreto", ha raccontato il 28enne di Sydney, diciottesimo nel Mondiale. "Purtroppo durante la gara la mia condizione è peggiorata e sentivo sempre più dolore alla mano sinistra, che non è diminuito nemmeno dopo. Sono stato visitato di nuovo dal team medico, è stata diagnosticata una frattura del quinto metacarpo e sono stato dichiarato non idoneo". La mano è stata ingessata e Gardner ha dovuto saltare la domenica di gara a Cremona.

Obiettivo Estoril

Il prossimo appuntamento è il prossimo week end in Portogallo e il pilota Yamaha non ha intenzione di rinunciarci. "Ora devo concentrarmi completamente sul recupero, perché tra due settimane saremo di nuovo in pista. Sono fiducioso di poter partire a Estoril, quindi restiamo positivi e vediamo come evolve la mano. Non vedo l'ora di guarire in fretta e risalire in moto".