Superbike, Barni conferma l'addio di Bautista: un altro spagnolo in arrivo nel box

Il team italiano ha confermato la partenza del due volte iridato SBK, in arrivo un altro pilota spagnolo per affiancare Montella.

Alvaro Bautista non correrà con il Barni Spark Racing Team nel campionato mondiale Superbike 2027. Stamattina la squadra di Marco Barnabò ha confermato ufficialmente che il rapporto professionale si concluderà al termine della stagione 2026.

Nessuna sorpresa, era ormai noto da tempo che sarebbe arrivata la separazione. I risultati del 41enne pilota spagnolo non sono stati all'altezza delle aspettative e, pur avendo instaurato un'ottima relazione umana e avendo cercato di dare sempre il massimo nel lavoro, le parti non proseguiranno insieme nel 2027.

Superbike 2026, Bautista sconfitto nettamente da Montella

Bautista ha accumulato 125 punti nei primi dieci round del calendario SBK 2026 e occupa il decimo posto nella classifica generale. Un solo podio all'attivo, il terzo posto conquistato in Gara 2 a Phillip Island. Da ricordare anche che ha saltato le tre gare a Most (Repubblica Ceca) a causa di un infortunio al piede destro accusato a seguito di una brutta caduta nella terza sessione di prove libere.

Impietoso il confronto con il compagno di squadra Yari Montella, terzo in classifica con 269 punti e un totale di quattordici podi accumulati, l'ultimo in Gara 2 al Cremona Circuit domenica scorsa. Il pilota campano si è trovato decisamente a suo agio con la nuova Panigale V4 R, mentre per Alvaro è stato più complicato che negli scorsi anni il fatto di dover correre con una zavorra di 6-7 chilogrammi

Team Barni: nel 2027 arriva Vierge

Il posto di Bautista nel Barni Spark Racing Team verrà preso da un altro pilota spagnolo, Xavi Vierge. Il 29enne catalano ha corso per quattro anni con il team Honda HRC e nel 2026 è approdato nel box Pata Maxus Yamaha, salire su una Ducati Panigale V4 R dovrebbe rappresentare la svolta della sua carriera nel Mondiale Superbike. Un po' come successo a Iker Lecuona, che era stato suo compagno di squadra in Honda e che nel 2026 è diventato super competitivo guidando per il team Aruba.it Ducati.

La squadra di Barnabò non ha ancora annunciato l'ingaggio di Vierge, ma è un affare ormai fatto. Prima di scegliere lui erano stati valutati anche altri piloti, uno di questi era Alex Rins, che aveva avuto contatti anche con il team Go Eleven prima di decidere di non approdare nel WorldSBK e di intraprendere una carriera nelle corse automobilistiche una volta concluso il campionato MotoGP 2026.