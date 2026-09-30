Arriva il no definitivo: una pista di motocross non nascerà mai

In provincia di Asti è stata definitivamente bloccata la costruzione di una pista di motocross. La vicenda ed i motivi dello stop.

Oltre un decennio di contrasti (ben 11 anni dalla presentazione del progetto), ora arriva il no finale da parte del TAR Piemonte che affossa definitivamente la costruzione di una pista di motocross a Valle Randolo in località Valenzani, frazione di Castagnole Monferrato (Asti). Si chiude così la contrapposizione tra Monferrato SRL, che fino all'ultimo ha presentato ricorso, ed il Comitato Vigilanza Motocross, supportato da ambientalisti e residenti, che invece chiedeva lo stop dei lavori. L'hanno spuntata, l'ipotetico circuito per l'off-road non nascerà mai.

Motocross della discordia

Come riportano fonti locali, come La Gazzetta d'Asti o La Nuova Provincia, si trattava di un progetto del 2015 che prevedeva una vera rivoluzione per la zona dell'astigiano. Come denunciato dal Comitato Vigilanza Motocross (all'inizio chiamato solo a seguire l'iter, prima di opporsi con forza al progetto), la costruzione di un circuito per l'offroad doveva avvenire in un'area verde di 39 ettari, ma con l'abbattimento di ben 7500 piante ad alto fusto. Oltre a questo, è stato evidenziato anche l'importante impatto ambientale e acustico, argomento supportato pure dalle autorità sanitarie e regionali. La questione quindi aveva portato presto ad un braccio di ferro tra le due parti per fermare tutti i lavori.

Sono serviti oltre 10 anni di confronti, di carte bollate, con un impiego di risorse pubbliche e professionali non da poco, prima di arrivare alla pietra tombale sull'ipotetico impianto di motocross che non verrà mai costruito e pensare quindi ad altre idee per sfruttare al meglio l'area. Si chiude così un iter amministrativo e giudiziario lungo e costoso, non una prima volta quando si tratta di questo tipo di progetti, che certo devono essere sempre realizzati in maniera adeguata... Pur mantenendo un equilibrio da entrambe le parti, evitando questi scenari ma allo stesso tempo anche i no a prescindere.