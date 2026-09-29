Nel fine settimana i modelli elettrici Honda e Yamaha faranno qualche giro dimostrativo prima del Motocross delle Nazioni. Programma e orari dell'evento.

Yamaha YE-01 Racing Concept e la Honda CR ELECTRIC PROTO in occasione del Motocross delle Nazioni del prossimo weekend, tra pochi giorni. La pista francese di Ernée quindi sarà teatro di questi giri dimostrativi in programma sabato e domenica alle 12:45, prima quindi di qualifiche e gare: vedremo cosa ne penseranno gli amanti delle ruote tassellate... E voi cosa ne pensate? Di seguito entry list e orari dell'evento, visibile in abbonamento su mxgp-tv.com, ma senza alcuna diretta TV in Italia. L'elettrico sbarca ufficialmente nel Motocross. Non spaventatevi, con una squadra o altro per il Mondiale : per il momento stiamo parlando solamente di una dimostrazione che avverrà con lae lain occasione del Motocross delle Nazioni del prossimo weekend, tra pochi giorni. La pista francese di Ernée quindi sarà teatro di questi giri dimostrativi in programma sabato e domenica alle 12:45, prima quindi di qualifiche e gare: vedremo cosa ne penseranno gli amanti delle ruote tassellate... E voi cosa ne pensate? Di seguito entry list e orari dell'evento, visibile in abbonamento su mxgp-tv.com, ma senza alcuna diretta TV in Italia.

Le sfide Honda e Yamaha

L'Ala Dorata porterà la CR ELECTRIC PROTO, guidata da Trey Canard e Justin Brayton. Canard è stato il primo pilota Honda a competere in una gara di motocross elettrica nel 2023 nell'All Japan Motocross Championship, mentre Brayton vanta una vasta esperienza maturata in anni di gare nell'AMA Supercross. La CR ELECTRIC PROTO s'è già messa alla prova in una competizione, nello specifico ha gareggiato nella FIM E-Xplorer World Cup 2024 con il Team HRC. Nella sua prima stagione nella serie, il team Honda ha vinto il campionato maschile e si è classificato secondo sia nel campionato femminile che in quello a squadre.

Per quanto riguarda la casa dei tre diapason, ecco la YE-01 Racing Concept, già presentata per la prima volta all'EICMA di Milano l'anno scorso. Sarà guidata dal campione del mondo MX2 2004 e campione AMA Supercross 250cc East 2007 Ben Townley, e dal vicecampione del mondo MX3 2011 e tre volte vincitore dell'Enduropale du Touquet Milko Potisek. Il modello unisce la tecnologia del telaio della YZ450F al propulsore di Electric Motion: l'obiettivo è mantenere il fascino del motocross, offrendo però un nuovo tipo di guida che sfrutta le caratteristiche dell'elettrico.

MXoN 2026, il programma

Sabato 3 ottobre

Ore 14:20 – MXGP Qualifying Heat

Ore 15:20 – MX2 Qualifying Heat

Ore 16:20 – OPEN Qualifying Heat

Domenica 4 ottobre

Ore 13:00 – Gara 1 (MXGP-MX2)

Ore 14:30 – Gara 2 (MX2-OPEN)

Ore 15:55 – Gara 3 (MXGP-OPEN) -> l'unica in diretta su Rai Play Sport 3

Premiazioni immediatamente dopo l'ultima gara