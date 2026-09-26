Un breve profilo di due giovani crossiste italiane che quest'anno hanno partecipato da wild card al Mondiale Motocross Femminile WMX.

Chi c'è dopo Kiara Fontanesi? Il Mondiale Motocross Femminile WMX s'è concluso con la storica vittoria della spagnola Daniela Guillen davanti alla nostra portacolori di Parma, ma oltre a lei ci sono state altre ragazze italiane che hanno avuto un'occasione quest'anno. Vi abbiamo già parlato del debutto assoluto di Alessia di Luccia , altri due nomi invece sono stati dei ritorni, visto che l'esordio mondiale era già avvenuto. Ecco chi sono.

Chantal Pavoni

Iniziamo con una curiosità: ad inizio anno è stata una concorrente di "Caduta Libera", il programma di Canale 5 ora condotto da Max Giusti e Isobel Kinnear. Un'esperienza decisamente diversa che ha apprezzato molto! Classe 2006 di Castenedolo (Brescia), si è appassionata fin da piccola alle moto grazie alla passione ereditata dal papà e dallo zio, motociclisti amatoriali. A cinque anni ha provato la sua prima moto durante una festa, un gioco che l'ha portata a 8 anni a disputare le sue prime gare. Come tante crossiste, ha cominciato correndo insieme ai maschi: nel 2019 ha vinto il Campionato Regionale Lombardo proprio nelle gare miste, poi s'è aggiudicata il Campionato Italiano Femminile nel 2020, nel 2022 e nel 2023.

In quest'ultimo anno ha vinto anche il titolo nella categoria Under 17 sul tracciato di Bosisio Parini. Nel frattempo però è approdata nel Mondiale Motocross WMX: era il 2021 e la pista era quella di Arco di Trento (con Husqvarna). In seguito l'abbiamo trovata anche a Mantova (Husqvarna) nel 2022 ed a Maggiora (KTM) nel 2024. Quest'anno, passata a Honda, ha corso per la prima volta a livello mondiale fuori dall'Italia, a Lacapelle Marival in Francia, come le precedenti gare però ha chiuso fuori dai 30 e purtroppo lontana dalla zona punti. C'è poi il progetto Megan Racing, guidato da Floriano Raspanti, che ha nella crossista bresciana un punto di riferimento, ma più in generale la squadra toscana è anche una sorta di "vivaio" che ha l'obiettivo di far crescere le giovani promesse femminili della specialità.

Cecilia Polato

Classe 2007 di Monselice (Padova), è salita per la prima volta su una moto da cross quando aveva 10 anni per curiosità. Quel momento ha segnato la sua vita, con la famiglia che ha dato sempre il suo supporto totale e la segue in tutte le gare, assieme al suo meccanico, come ricorda sempre la giovane veneta in ogni intervista rilasciata. Un pilastro per una ragazza di 18 anni (ne farà 19 tra un mese) che deve conciliare il Liceo Scientifico con gli intensi allenamenti (pratica anche altri sport per avere una preparazione il più completa possibile) e le tante trasferte richieste dal Campionato Italiano ed Europeo. Spiccano nella sua carriera la vittoria del Campionato Italiano Motocross Femminile 2 Tempi nel 2024 (l'atteso passo in più dopo due secondi posti nel biennio precedente) ed il titolo nazionale Under 19 nel Campionato Italiano Motocross Prestige Femminile arrivato nel 2025, campionato quest'ultimo in cui l'abbiamo vista anche quest'anno sempre con podi di categoria.

Nel frattempo non sono mancate le prime occasioni nel Mondiale Motocross WMX. Il debutto assoluto è avvenuto nel 2024 a Teutschenthal, in Germania, evento a cui due settimane dopo è seguita la prima apparizione in casa sul palcoscenico internazionale, visto che ha disputato anche il GP d'Italia a Maggiora. Sempre nello stesso anno corre anche per la prima volta ad Afyonkarahisar, in Turchia, tappa che ripete anche nella stagione 2025 come unica wild card dell'anno: proprio in questa seconda occasione arriva il primo punto iridato grazie al 20° posto in Gara 2. Anche quest'anno ha disputato un'unica wild card, debuttando a Darwin in Australia: arriva un 13° posto overall, non da sminuire anche se parliamo di una griglia con solo 16 crossiste al via...

Emergere su un palcoscenico internazionale non è certo facile, ma vi abbiamo presentato due atlete di carattere e soprattutto giovani, rispettivamente di 20 anni e di neanche 19 anni. La speranza è che col tempo si ritrovi una protagonista anche in campo internazionale.