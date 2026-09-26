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Mamma Roser e i ricordi d'infanzia: "Alex puliva la moto di Marc"

MotoGP
di Luigi Ciamburro
sabato, 26 settembre 2026 alle 10:11
Marc Marquez
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Marc Marquez continua ad essere ai vertici della MotoGP, dopo la conquista del suo nono titolo iridato con Ducati nel 2025. Quest'anno suo fratello Alex, vicecampione del mondo, sta riscontrando maggiori difficoltà in sella alla Desmosedici del team Gresini. Ma il loro rapporto non verrà mai scalfito dai risultati in pista...

L'inizio 'precoce' di Marc

Il più giovane dei fratelli Marquez ha parlato più volte delle difficoltà di gestire i continui paragoni. Eppure Marc ha sempre viaggiato con una marcia in più, anche da bambini. Nessuno potrebbe saperlo meglio di sua mamma, Roser Alentà, l'unica in grado di svelarci il lato più personale dei due piloti.
Negli ultimi anni, i fratelli di Cervera hanno normalizzato una situazione tutt'altro che normale. Vedere due fratelli arrivare primo e secondo in una gara di MotoGP era un evento senza precedenti per il motociclismo. E l'anno scorso ci sono riusciti. Ma non solo, la stagione si è conclusa con il nono titolo mondiale di Marc e il secondo posto di Alex.
Il secondo posto non è mai piacevole per nessun pilota, ma ha un sapore più dolce quando chi ti precede è tuo figlio. Roser Alentà ha raccontato come inizialmente solo il maggiore dei due sembrasse destinato a diventare un pilota. Marc salì sulla sua prima moto a pochi anni, e il fratello minore si limitò ad aiutarlo. "Alex puliva il fango dalla moto di Marc, voleva sistemarla. Alla fine comprammo una moto anche a lui, una Yamaha Peewee enduro, con le rotelle".

I primi passi di Alex

Dopo aver visto spesso suo fratello guidare la moto, un giorno decise di provare anche lui. Da quel momento il fratello minore divenne inseparabile dalla sua Yamaha. Il loro approccio allo sport fu inizialmente un po' diverso, ma alla fine entrambi si ritrovarono a competere in MotoGP. "All'inizio non ne era molto entusiasta. Poi è cresciuto e hanno iniziato a gareggiare l'uno contro l'altro nel supermoto e nel dirt track. Ad Alex piaceva guidare; a Marc piaceva vincere", ha sottolineato mamma Roser in un'intervista a La Vanguardia.
Marc e Alex Marquez

Alex e Marc diversi ma sempre uniti

I due Marquez non erano uguali in tutto e per tutto. "Alex è sempre stato molto testardo; a volte lo chiamo 'Piccolo Toro', è del segno del Toro ed era bravo nei lavori manuali, come assemblare i pezzi dei Lego". Marc aveva una personalità differente, ha cominciato a correre in moto da ragazzino e non ha avuto la possibilità di laurearsi. "Marc era molto studioso, il migliore della classe; era bravissimo in matematica e disegno, prendeva sempre il massimo dei voti", ha concluso la signora Alentà.

La stagione 2026

All'età di 33 anni, il maggiore dei fratelli Marquez insegue il decimo titolo mondiale, sarebbe l'ottavo nella classe MotoGP. Dodici i punti di distanza dalla vetta della classifica piloti. Con sette Gran Premi ancora da disputare, il fenomeno della Ducati resta ancora il favorito nonostante il balzo in avanti delle Aprilia e un braccio non in forma smagliante. Il destino è ancora nelle sue mani. Alex, invece, ha centrato una vittoria e un podio in questa stagione MotoGP, ottavo posto in classifica. Dal 2027 avrà finalmente un team factory a sua disposizione.

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