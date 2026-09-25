Luca Marini senza filtri: "Non funzionava nulla"

Luca Marini ha terminato il GP d'Austria lontano dalle posizioni di testa, dopo aver faticato con le gomme speciali utilizzate a Spielberg. Lo pneumatico posteriore ha raggiuto temperature elevate e messo in difficoltà il fratello di Valentino Rossi. I suoi colleghi di marca Zarco e Nakagami (sostituto di Mir) gli sono finiti davanti...

Austria da dimenticare

Il weekend al Red Bull Ring sembrava iniziato sotto una buona stella per l'italiano della Honda. Inizialmente il grip era basso per tutti, poi gli altri sono migliorati, al contrario di Marini. "Ho provato di tutto sulla moto, ma niente ha funzionato. Abbiamo fatto tutto il possibile. Non ha avuto alcun effetto", ha detto il pilota di Tavullia.

Scattato dalla quinta fila, fuori dalla zona punti nella MotoGP Sprint. Infine il primo giro della gara domenicale si è rivelato catastrofico. "Ho avuto un contatto con i piloti dietro di me, un po' di caos. Ho cercato di rimanere calmo e di dire: "OK, ora gestirò la gomma posteriore e vedrò se qualcuno davanti ha una gomma posteriore usurata". Ma sfortunatamente, solo Diogo Moreira e Fabio Quartararo hanno consumato lo pneumatico posteriore.

Problemi con la gomma posteriore

Luca Marini ha concluso 14esimo in Austria, con un ritardo di 22 secondi dal vincitore Pedro Acosta. Al centro dell'attenzione la nuova gomma Michelin. "Ho molti problemi con questi pneumatici, ho un sacco di slittamenti. Non posso fare di più perché non apro il gas, non tengo la moto completamente dritta, non uso il dispositivo, cerco di mantenere la temperatura il più bassa possibile. Ma anche così, raggiunge 20 gradi più caldo degli altri piloti Honda. Non lo capisco. Forse è perché sono più alto e più pesante degli altri, ma è stato un sabato e una domenica molto difficili".

Aspettando Motegi...

Per quanto riguarda il sostituto di Joan Mir, Takaaki Nakagami, ha fatto molto bene ed è in ottima forma. "Taka è un pilota davvero veloce. È uno dei migliori collaudatori in griglia e ha avuto un weekend fantastico, senza dubbio. Ha fatto molto bene", ha concluso Luca Marini. La prossima gara nel calendario MotoGP farà tappa a Motegi, circuito di casa di HRC. Sarà un Gran Premio speciale per tutti i piloti Honda.