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Centralina MotoGP, divieti, carburanti fossili, concessioni: tutte le novità

MotoGP
di Diana Tamantini
mercoledì, 23 settembre 2026 alle 15:20
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La Grand Prix Commission ha deliberato su quattro temi: ecco tutte le novità per le categorie del Motomondiale. 
Centralina MotoGP, prove di partenza all'uscita della pit lane, carburanti fossili per Moto2 e Moto3, concessioni per la classe intermedia: sono questi i temi toccati nell'ultima riunione della Grand Prix Commission. Solo per il primo argomento però c'è una novità con effetto immediato, gli altri provvedimenti invece diventeranno effettivi a partire dal 2027. Di seguito i dettagli. 

Regime della centralina in MotoGP – con effetto immediato

Il limite di 20.000 giri/minuto codificato nel software della centralina sarà ora, per maggiore chiarezza, inserito nel regolamento della classe MotoGP con la stessa formulazione del regolamento della Moto3.

Prove di partenza vietate dall'uscita della pit lane - effettivo dal 2027 

Novità valida su tutti i circuiti. Le prove di partenza erano precedentemente consentite all'uscita della pit lane in poco più del 30% dei circuiti del calendario. Con l'introduzione di zone dedicate alle prove di partenza in tutto il calendario, nonché di una sessione di prove di partenza dedicata alla MotoGP in ogni Gran Premio, le prove di partenza dalla pit lane sono ora vietate in tutti i circuiti, con effetto immediato.

Concessioni e componenti ad alte prestazioni in Moto2 – effettivo dal 2027

L'introduzione del nuovo motore Moto2 nel 2027 comporterà lo sviluppo di nuovi telai. Pertanto, tutti i team Moto2 inizieranno la stagione 2027 senza concessioni, con le classifiche che saranno riviste per la prima volta a metà stagione. I costruttori di telai potranno apportare un aggiornamento al telaio o al forcellone durante la stagione, a causa dei limitati test pre-stagionali disponibili con il nuovo motore e telaio. I componenti aerodinamici della carrozzeria saranno congelati secondo i progetti del 2026, e verrà imposto un limite al numero di progetti precedenti utilizzabili, al fine di contenere i costi.

Carburanti non fossili per Moto2 e Moto3 – effettivo dal 2027

L'introduzione di carburanti di origine 100% non fossile nelle classi Moto2 e Moto3 sarà ora implementata a partire dalla stagione 2028. Ciò al fine di garantire la continuità con l'introduzione di una nuova specifica del motore da parte del fornitore ufficiale della Moto2 Triumph nel 2027 e con la nuova moto della classe Moto3, introdotta nel 2028.
-> Il regolamento aggiornato e completo QUI

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diDiana Tamantini

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