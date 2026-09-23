Dalla 300 alla Sportbike: Manuel Rocca, chi è il ragazzo di "ritorno" al Mondiale

In occasione del round Superbike a Cremona, Manuel Rocca sarà wild card nella categoria Sportbike

Manuel Rocca, bresciano classe 2003, sarà protagonista proprio sul tracciato lombardo nel Ha visto Cremona più volte quest'anno, sarà interessante ora farlo nella griglia della Sportbike mondiale., bresciano classe 2003, sarà protagonista proprio sul tracciato lombardo nel weekend 25-27 settembre grazie ad una wild card nella classe che quest'anno ha sostituito la Supersport 300. Proprio in questa defunta categoria s'è registrato il debutto di Rocca nel WorldSBK: era il 2018 e ha corso a Magny-Cours con Go Eleven Kawasaki.

Otto anni dopo il ritorno sul palcoscenico internazionale per una rinnovata sfida, sulla pista sulla quale ha corso proprio nel weekend appena concluso nella Sportbike del Campionato Italiano Velocità CIV. Ricordiamo che in questo 2026 ha corso a Cremona sempre nella stessa categoria anche nel contesto dell'Alpe Adria IMC. Gomme diverse (da Dunlop nel CIV a Pirelli nel Mondiale), squadra e moto invece non cambiano: sarà al via con il Team Rosso e Nero in sella alla Triumph Daytona 660.

I commenti del pilota e del team manager

"Tornare nel paddock del Mondiale dopo otto anni, dall’ultima esperienza nel 2018 a Magny-Cours nel Mondiale 300, è per me motivo di grande soddisfazione" ha dichiarato Manuel Rocca in vista di un weekend importante. "Abbiamo svolto dei test a inizio settembre per lavorare sulle Pirelli e le sensazioni sono state molto positive. Inoltre, Cremona è una pista che conosco bene, quindi ci sono tutti gli elementi per affrontare al meglio questo appuntamento. L’obiettivo sarà dare il massimo, fare esperienza e sfruttare questa importante opportunità anche in vista di una possibile prospettiva futura nel paddock del Mondiale Superbike."

“La wild card al round di Cremona del Mondiale sarà un'importante opportunità di confronto" ha aggiunto il team manager Roberto Adami. "Questo è il nostro primo anno in Sportbike, con una moto e un progetto sviluppati praticamente da zero. Confrontarci con i migliori piloti e team della categoria a livello internazionale sarà quindi un banco di prova fondamentale per capire il livello raggiunto, individuare i nostri punti di forza e comprendere dove possiamo ancora migliorare". Sottolinea poi che "Non saremo a Cremona semplicemente per partecipare: vogliamo lavorare al meglio, dare il massimo e dimostrare il valore del progetto costruito in questi mesi. Sarà un’esperienza importante per Manuel, per tutta la squadra e per la crescita del nostro progetto. Come sempre sarà la pista a dirci dove siamo realmente."