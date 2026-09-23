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Il ritorno di Chantra: Honda chiama il suo pilota SBK per il GP Giappone

MotoGP
di Diana Tamantini
mercoledì, 23 settembre 2026 alle 10:01
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Con Mir ancora fermo per problemi di salute, Honda chiama il suo pilota SBK ed ex MotoGP, per il momento solo per il GP a Motegi.
Honda HRC Castrol schiererà sempre due piloti per il primo appuntamento del periodo asiatico. Arriva, anzi ritorna Somkiat Chantra, l'anno scorso autore della sua unica stagione in MotoGP proprio con i colori dell'Ala Dorata pur nella squadra satellite LCR. Subito dopo il round Superbike di questo weekend a Cremona, dovrà subito mettersi in viaggio e ripensare alla MotoGP. Per il momento la presenza del thailandese è stata confermata solamente per il GP del Giappone a Motegi, mentre Joan Mir è a casa a riposare ed a svolgere tutti gli esami del caso. Ancora non c'è una causa per i malesseri accusati soprattutto a Misano, ma che si sono presentati da tempo, aumentando poi col passare dei GP mondiali.

La nota Honda HRC per il round a Motegi 

Honda Racing Corporation (HRC) conferma che Somkiat Chantra sostituirà Joan Mir nel prossimo Gran Premio del Giappone, mentre lo spagnolo continua il suo periodo di recupero e osservazione dopo i problemi di salute emersi in seguito al GP di San Marino. Chantra, che ha gareggiato nella classe regina durante la stagione 2025 con Honda LCR, ha trascorso il 2026 a competere nel Mondiale Superbike di HRC. Ora torna nella classe regina a Motegi, un circuito che ha un significato personale per lui in quanto teatro della sua memorabile vittoria in Moto2 nel 2023.
Nel 2025, il primo pilota thailandese della classe regina ha conquistato un 15° posto a bordo della Honda RC213V a Motegi. Nella sua stagione 2026 nel WorldSBK, Chantra ha ottenuto sette punti, pur essendosi ripreso dagli infortuni pre-stagionali. Mir proseguirà il suo programma di recupero e fornirà aggiornamenti sulle sue condizioni dopo il Gran Premio d'Indonesia.

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