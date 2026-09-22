Lachlan Turner già scatenata nella prima uscita nel Mondiale Motocross femminile. Ecco com'è andata nel gran finale di stagione in Australia.

Lachlan Turner lo scorso weekend ha debuttato nel Mondiale Motocross WMX, non con il suo 99 ma con il numero 9 del fratello Lux, anche lui crossista. Alla sfortuna di Gara 1 s'è opposta una seconda manche da urlo, in cui è stata battuta solo dalla campionessa Guillen, chiudendo infine 4^ overall all'esordio assoluto. L'anno prossimo l'agguerrita pilota statunitense e Yamaha hanno in programma di fare ben più presenze sul palcoscenico internazionale, sarà decisamente interessante vederla a confronto per le più veloci del mondo, con cui appunto s'è già confrontata in maniera eccellente. Vi avevamo detto di tenerla d'occhio e non a caso, visto che è già stata impressionante.lo scorso weekend ha debuttato nel Mondiale Motocross WMX, non con il suo 99 ma con il numero 9 del fratello Lux, anche lui crossista. Alla sfortuna di Gara 1 s'è opposta una seconda manche da urlo, in cui è stata battuta solo dalla campionessa Guillen, chiudendo infine 4^ overall all'esordio assoluto. L'anno prossimo l'agguerrita pilota statunitense e Yamaha hanno in programma di fare ben più presenze sul palcoscenico internazionale, sarà decisamente interessante vederla a confronto per le più veloci del mondo, con cui appunto s'è già confrontata in maniera eccellente.

La Regina del Motocross USA brilla al debutto Mondiale

Pluricampionessa AMA WMX e quest'anno anche campionessa della serie femminile australiana: non poteva esserci regalo migliore per "LaLa", che s'è messa alla prova con la YZ 250F del 2027. Da subito s'è fatta notare nelle zone alte: 5^ in Free Pratice, 4^ in Time Practice, ecco però l'episodio che segna Gara 1. Turner è infatti subito giù per un contatto con un'altra pilota, deve ripartire praticamente in coda, in seguito arriva una seconda caduta, ma riesce infine a passare sotto la bandiera a scacchi in ottava posizione. Chiaramente caccia al riscatto in Gara 2, ma probabilmente nessuno di sarebbe aspettato una partenza da paura per poi tenere il comando per buona parte della corsa! Lachlan Turner appariva imbattibile nella seconda manche a Darwin, ma la spagnola Guillen in stato di grazia voleva la festa completa e non ha fatto complimenti, prendendosi vittoria di manche, di GP e lo storico iride WMX. Ma anche alla campionessa USA si possono riservare solo applausi. "Che weekend! Mi sono divertita tantissimo, ho imparato tanto e capito cosa devo migliorare per diventare la versione migliore di me stessa" ha scritto Turner sui suoi canali social per raccontare l'emozione del suo primo fine settimana iridato.

"La prima manche mi ha messo a dura prova. Sono caduto al primo giro subito dopo la linea di partenza, finendo a oltre 30 secondi di distacco, sono riuscito a recuperare posizioni e ho avuto un'altra caduta verso la fine. Ma i campioni non si formano solo nelle giornate positive, bensì in quelle difficili". La domenica mattina (notte fonda in Italia) è ancora più carica. "Mi sono svegliata il giorno dopo con il sorriso sulle labbra, pronta a dare il massimo. Ho fatto un'ottima partenza nella seconda manche, ho condotto la gara per gran parte del tempo e sono arrivato a un passo dal primo posto, conquistando la seconda posizione. Alla fine non ce l'ho fatta del tutto, ma ho dato tutto quello che avevo". Ammette anche che "Correre qui è decisamente diverso rispetto agli Stati Uniti! Le nostre manche a casa durano solo 12 minuti, quindi queste manche più lunghe sono state una sfida completamente nuova. Ora so esattamente su cosa devo lavorare e non vedo l'ora di tornare al lavoro".