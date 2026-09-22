MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Disastro Ducati in Austria: Alex Marquez e Diggia lanciano l'allarme

MotoGP
di Luigi Ciamburro
martedì, 22 settembre 2026 alle 7:57
Alex Marquez
Seguici su Google News
Ducati non è salita sul podio nel GP d'Austria di MotoGP. Solitamente terreno favorevole alle Desmosedici, quest'anno nessuna ha chiuso in top-3 nella gara domenicale. Questa volta i piloti hanno incontrato notevoli difficoltà. Marc Marquez è stato il miglior pilota Ducati, chiudendo al quinto posto a causa di un problema al freno.

Problemi con la carcassa più dura

Per motivi di sicurezza, Michelin utilizza una carcassa più dura per gli pneumatici posteriori al Red Bull Ring. A quanto pare questa carcassa non si addice alle Ducati attuali, come si evince dai problemi riscontrati dai vari piloti. A cominciare da Alex Marquez che mette subito in rilievo il nodo della questione. "La sensazione è stata molto simile a quella dell'inizio di stagione in Thailandia. Abbiamo le stesse gomme anche qui. Questo non ci aiuta affatto".
Aprilia è riuscita a scaricare meglio a terra la potenza del motore. Lo stesso vale per KTM. Ducati ha cercato di trovare più grip apportando modifiche all'assetto. Ma non ha funzionato al meglio. L'unica cosa certa è che, dopo dieci anni di gare in Austria, questa è la prima volta che una Ducati non finisce tra i primi tre. Un weekend di MotoGP rovinato da problemi di temperatura dei freni e del motore. "Avevo le spie accese per freni surriscaldati, motore surriscaldato, tutto, ma mi sono detto: 'Ok, ci provo. Sono tredicesimo, quattordicesimo, quindi non perderò molto se cado'". Infine la caduta, dopo un duello con Raul Fernandez in cui Alex Marquez ha perso l'anteriore.
Fabio Di Giannantonio

L'analisi di 'Diggia'

Anche nel box VR46 si è lavorato a gran ritmo per trovare il miglior setting per la Ducati di Fabio Di Giannantonio. Anche il pilota romano ha accusato problemi ai freni, anche se ritiene che qualcosa non vada già "da due o tre Gran Premi a questa parte. Penso che dobbiamo migliorare come squadra, restare uniti, lavorare sodo e tornare all'atteggiamento e alla pianificazione del weekend che avevamo all'inizio della stagione. È anche vero che abbiamo avuto dei problemi, come avere ‘una sola moto’ negli ultimi weekend. Quando succedono queste cose, tutto sembra insormontabile, ma la realtà è che stiamo faticando, anche per motivi che non dipendono da noi".
Interrogato sui problemi ai freni riscontrati anche da Marc Marquez durante la gara, 'Diggia' ha minimizzato l'accaduto. “Sono con la Ducati da cinque anni e queste cose succedono. Non è una novità; abbiamo sempre avuto piccoli problemi, di vario tipo: può succedere di tutto. A volte la leva del freno si irrigidisce e smette di funzionare, come è successo a Pecco in un paio di gare, oppure si allunga".

Anomalia ai freni

Nella gara lunga al Red Bull Ring, Fabio ha centrato un nono posto, mentre nella MotoGP Sprint non ha collezionato punti per la classifica. "Ho avuto problemi ai freni per tutto il weekend, anche se fortunatamente entrambe le gare sono andate bene. Ho avuto problemi anche a Misano; purtroppo capita, per fortuna non è successo in gara".
Gli ingegneri Ducati ora dovranno affrontare una considerevole mole di ricerche per determinarne le cause, in modo che la combinazione di insufficiente aderenza della ruota posteriore e surriscaldamento dei freni anteriori non si ripeta in Indonesia, dove utilizzeranno di nuovo la carcassa più dura.

Leggi anche

Pedro Acosta chiude il cerchio: "Perchè ho scelto di lasciare KTM..."Pedro Acosta chiude il cerchio: "Perchè ho scelto di lasciare KTM..."
Pirelli testa le gomme 2027 al Red Bull Ring: i protagonisti e com'è andataPirelli testa le gomme 2027 al Red Bull Ring: i protagonisti e com'è andata
Alex Marquez

diLuigi Ciamburro

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Joan Mir pilota Honda HRC MotoGP
MotoGP

Joan Mir, cosa sta succedendo? Il pilota Honda è costretto a saltare altri due GP

22 settembre 2026
Misano: podio tutto spagnolo in MotoGP
MotoGP

Effetto Liberty Media: il pubblico cosa pensa della svolta MotoGP?

21 settembre 2026
motogp-austria
MotoGP

Pirelli testa le gomme 2027 al Red Bull Ring: i protagonisti e com'è andata

21 settembre 2026

Altre notizie

Loris Baz pilota del Mondiale Superbike

Loris Baz torna nel Mondiale Superbike: guiderà una Ducati nel round a Cremona

Superbike
Joan Mir pilota Honda HRC MotoGP

Joan Mir, cosa sta succedendo? Il pilota Honda è costretto a saltare altri due GP

MotoGP
Baku

Formula 1: Occhio all'anticipo in Azerbaigian, orari TV e streaming del prossimo GP

Formula 1
Misano: podio tutto spagnolo in MotoGP

Effetto Liberty Media: il pubblico cosa pensa della svolta MotoGP?

MotoGP
motogp-austria

Pirelli testa le gomme 2027 al Red Bull Ring: i protagonisti e com'è andata

MotoGP

Articoli popolari

yamaha-wings-motogp-test

Presenze e assenze pesanti ai test 850 e Pirelli, Yamaha ruba già la scena

MotoGP
Pecco Bagnaia

Ducati tradita dal freno, Bagnaia: "La GP26 è in perdita"

MotoGP
motogp-austria

Pirelli testa le gomme 2027 al Red Bull Ring: i protagonisti e com'è andata

MotoGP
British Superbike ad Assen: Ryde responge Redding

Mucchio selvaggio nel British Superbike ad Assen: Scott Redding ci resta male

In Pista
Toprak Razgatlioglu pilota Pramac Yamaha MotoGP in Austria

Toprak Razgatlioglu sotto shock, agonia Yamaha in Austria: "Ho pensato di ritirarmi"

MotoGP
Privacy and cookie settings

Loading