Ducati tradita dal freno, Bagnaia: "La GP26 è in perdita"

Pecco Bagnaia è riuscito a tagliare il traguardo del GP d'Austria in settima posizione, dopo un weekend alle prese con un problema ai freni. Ancora limitato dalla condizione fisica dopo l'intervento chirurgico subito un mese fa, il due volte campione MotoGP analizza la gara del Red Bull Ring, il duello con Marc Marquez e la perdita di prestazioni della Desmosedici GP26 su un circuito storicamente favorevole.

Un passo avanti per Bagnaia

Finalmente ho raggiunto il traguardo. Purtroppo ho avuto un piccolo problema ai freni. Fortunatamente sono riuscito a risolverlo, anche grazie all'operazione che ho subito un mese fa. Non avevo grip ed era difficile sterzare perché la moto non decelerava come volevo, e avevo problemi ad entrare in curva. Comunque, per la prima volta, sono riuscito a rimanere vicino alle altre due Ducati". Doveva essere quasi una scampagnata per Ducati, invece a trionfare è la KTM , affiancata sul podio dalle due Aprilia. La strada si fa subito in salita per le Rosse di Borgo Panigale, a causa di un problema ai freni. "".

Su una pista dove la staccata è fondamentale, Pecco Bagnaia è riuscito a ridurre il gap dai colleghi di marca. Nonostante qualche lieve malessere fisico che ha interessato il pilota di Chivasso. "Ho un po' di mal di gola, forse perché stamattina faceva un po' freddo. Ma niente di grave. Questa pista mette molto sotto pressione i freni, e mi sono sembrati buoni. Ho fatto una buona partenza, poi, quando alcuni piloti hanno iniziato a superarmi, ho cercato di aumentare il ritmo per mantenere la costanza. Penso sia stata una buona strategia perché non potevo fare di più, e sono comunque riuscito a rimanere vicino agli altri".

Ducati GP26 in calo

In questo weekend di MotoGP è sotto gli occhi di tutti il calo di prestazioni della Ducati Desmosedici. I dati degli anni scorsi parlano chiaro: ha perso velocità in prima fase di apertura, in percorrenza e in ultima fase di ingresso. "Abbiamo perso molto potenziale su questo circuito. Ed è un peccato non aver sfruttato al meglio le cose positive che avevamo". Dati su cui gli ingegneri della Casa emiliana avranno molto da riflette e lavorare.

Il problema al freno

A dare maggior spettacolo al GP d'Austria ci ha pensato una sfida fra Bagnaia e Marquez. "Ci ho provato, ma lui aveva qualcosa in più. L'importante è rimanere il più avanti possibile, ma anche finire la gara. Se devo dare il 100%, lo faccio, ma nelle situazioni in cui potevo evitare di correre rischi, l'ho fatto". Purtroppo il problema alla leva del freno anteriore ha ostacolato non poco la gara domenicale. La stessa pecca che ha interessato anche il nove volte campione del mondo. "Eh sì... a me si è avvicinata molto, tre volte mi è arrivata alla mano e ho dovuto allontanarla".