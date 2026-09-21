MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Ducati tradita dal freno, Bagnaia: "La GP26 è in perdita"

MotoGP
di Luigi Ciamburro
lunedì, 21 settembre 2026 alle 8:29
Pecco Bagnaia
Seguici su Google News
Pecco Bagnaia è riuscito a tagliare il traguardo del GP d'Austria in settima posizione, dopo un weekend alle prese con un problema ai freni. Ancora limitato dalla condizione fisica dopo l'intervento chirurgico subito un mese fa, il due volte campione MotoGP analizza la gara del Red Bull Ring, il duello con Marc Marquez e la perdita di prestazioni della Desmosedici GP26 su un circuito storicamente favorevole.

Un passo avanti per Bagnaia

Doveva essere quasi una scampagnata per Ducati, invece a trionfare è la KTM, affiancata sul podio dalle due Aprilia. La strada si fa subito in salita per le Rosse di Borgo Panigale, a causa di un problema ai freni. "Finalmente ho raggiunto il traguardo. Purtroppo ho avuto un piccolo problema ai freni. Fortunatamente sono riuscito a risolverlo, anche grazie all'operazione che ho subito un mese fa. Non avevo grip ed era difficile sterzare perché la moto non decelerava come volevo, e avevo problemi ad entrare in curva. Comunque, per la prima volta, sono riuscito a rimanere vicino alle altre due Ducati".
Su una pista dove la staccata è fondamentale, Pecco Bagnaia è riuscito a ridurre il gap dai colleghi di marca. Nonostante qualche lieve malessere fisico che ha interessato il pilota di Chivasso. "Ho un po' di mal di gola, forse perché stamattina faceva un po' freddo. Ma niente di grave. Questa pista mette molto sotto pressione i freni, e mi sono sembrati buoni. Ho fatto una buona partenza, poi, quando alcuni piloti hanno iniziato a superarmi, ho cercato di aumentare il ritmo per mantenere la costanza. Penso sia stata una buona strategia perché non potevo fare di più, e sono comunque riuscito a rimanere vicino agli altri".
Francesco Bagnaia

Ducati GP26 in calo

In questo weekend di MotoGP è sotto gli occhi di tutti il calo di prestazioni della Ducati Desmosedici. I dati degli anni scorsi parlano chiaro: ha perso velocità in prima fase di apertura, in percorrenza e in ultima fase di ingresso. "Abbiamo perso molto potenziale su questo circuito. Ed è un peccato non aver sfruttato al meglio le cose positive che avevamo". Dati su cui gli ingegneri della Casa emiliana avranno molto da riflette e lavorare.

Il problema al freno

A dare maggior spettacolo al GP d'Austria ci ha pensato una sfida fra Bagnaia e Marquez. "Ci ho provato, ma lui aveva qualcosa in più. L'importante è rimanere il più avanti possibile, ma anche finire la gara. Se devo dare il 100%, lo faccio, ma nelle situazioni in cui potevo evitare di correre rischi, l'ho fatto". Purtroppo il problema alla leva del freno anteriore ha ostacolato non poco la gara domenicale. La stessa pecca che ha interessato anche il nove volte campione del mondo. "Eh sì... a me si è avvicinata molto, tre volte mi è arrivata alla mano e ho dovuto allontanarla".

Leggi anche

Bagnaia ascolta Pedrosa: la nuova strategia arriva onlineBagnaia ascolta Pedrosa: la nuova strategia arriva online
Pedro Acosta chiude il cerchio: "Perchè ho scelto di lasciare KTM..."Pedro Acosta chiude il cerchio: "Perchè ho scelto di lasciare KTM..."
"In Testa": su Amazon è acquistabile l'autobiografia di Jonathan Rea, sei volte campione del mondo e leggenda Superbike
Pecco Bagnaia

diLuigi Ciamburro

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Pedro Acosta
MotoGP

Pedro Acosta chiude il cerchio: "Perchè ho scelto di lasciare KTM..."

21 settembre 2026
Jorge Martin pilota Aprilia MotoGP sul podio in Austria
MotoGP

Jorge Martin, tanti motivi per sorridere a Spielberg: annunciata anche una decisione importante

20 settembre 2026
acosta-ktm-motogp-austria
MotoGP

Capolavoro Acosta: KTM dal quasi fallimento al trionfo nel GP di casa

20 settembre 2026

Altre notizie

Pedro Acosta

Pedro Acosta chiude il cerchio: "Perchè ho scelto di lasciare KTM..."

MotoGP
Unknown_result

Filippo Bianchi Campione CIV Sportbike: "Guarda mamma, sono cazzuto come Tadej Pogačar"

Storie di Moto
Jorge Martin pilota Aprilia MotoGP sul podio in Austria

Jorge Martin, tanti motivi per sorridere a Spielberg: annunciata anche una decisione importante

MotoGP
acosta-ktm-motogp-austria

Capolavoro Acosta: KTM dal quasi fallimento al trionfo nel GP di casa

MotoGP
Marc Marquez guida la Ducati Desmosedici GP26 nella gara MotoGP in Austria

Marc Marquez, ci mancava solo questa: ecco perchè non ha brillato in Austria

MotoGP

Articoli popolari

iannone-granado-crash-austria-bagger

Iannone ma che combini? Che pasticcio in Austria! Cos'è successo in Gara 1 Bagger

In Pista
KC2A0746_result

La favola di Luca Bernardi: vincitore nel CIV Superbike con una Aprilia di famiglia

In Pista
British Superbike ad Assen: Ryde responge Redding

Mucchio selvaggio nel British Superbike ad Assen: Scott Redding ci resta male

In Pista
Pedro Acosta pilota KTM MotoGP con la faccia seria nel box in Austria

Pedro Acosta svela il clamoroso errore nella Sprint: ecco cosa è successo al pilota KTM

MotoGP
Pedro Acosta caduto nella Sprint Race MotoGP in Austria

Sprint MotoGP Austria: Acosta butta la vittoria, Martin ringrazia. La classifica piloti aggiornata

MotoGP
Privacy and cookie settings

Loading