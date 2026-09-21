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Pedro Acosta chiude il cerchio: "Perchè ho scelto di lasciare KTM..."

MotoGP
di Luigi Ciamburro
lunedì, 21 settembre 2026 alle 8:26
Pedro Acosta
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Pedro Acosta ha raggiunto il suo grande obiettivo a Spielberg domenica. Nel suo terzo anno in classe regina, ha centrato la sua prima vittoria in MotoGP. L'ex campione del mondo Moto3 e Moto2 è salito sul podio molte volte, ma non è mai bastato per la vetta. Fino al 20 settembre 2026.

Il sogno si avvera

La sua ultima vittoria in un Gran Premio – nel Campionato del Mondo Moto2 – risale a quasi tre anni fa. Adesso è anche lui nella lista dei vincitori della MotoGP, evento avvenuto nella gara di casa della KTM. "Mi sono ricordato della mia ultima vittoria al GP in Indonesia nel 2023, anche il momento in cui Tech3 mi ha detto che mi avrebbero preso nel loro team MotoGP. Posso solo ringraziare KTM", ha detto Pedro Acosta. "Grazie anche ai ragazzi di Tech3, mi hanno aiutato a riparare la moto dopo la caduta nel warm-up. Senza di loro, non avremmo avuto due moto pronte per la gara".

Due cadute prima della vittoria

Nella gara sprint di sabato, lo Squalo di Mazarron è caduto mentre era in testa. Nell'ultimo giro del warm-up è finito nella ghiaia. Finalmente nella sfida domenicale ha trovato il riscatto che tanto meritava. "È ancora più emozionante farlo nella casa di KTM e Red Bull. Sono molto felice per lei e anche per me stesso. Hanno sofferto molto l'anno scorso, anche per restare in campionato", ha aggiunto Acosta. "Come sono riusciti a riprendersi dalle difficoltà finanziarie e come abbiamo combattuto per tornare con la nostra moto... Posso solo dire grazie. È stato un lungo viaggio per arrivare fin qui".
Non è stato facile gestire la pressione della gara, dopo le due cadute. "Ieri ho fatto un casino totale. Oggi ho fatto un altro grave errore e ho distrutto la moto. Quasi mi sono fatto la pipì addosso perché non volevo commettere un altro errore a casa della KTM".
Pedro Acosta al Red Bull Ring

Troppo tardi per puntare al titolo?

Pedro Acosta e KTM affronteranno insieme gli ultimi Gran Premi di questa stagione MotoGP, prima che il viaggio congiunto termini alla fine del 2026. Nella classifica generale, è a 72 punti di distacco, al quarto posto prima degli ultimi sette weekend. Il divario con Jorge Martin (Aprilia) è troppo ampio per sognare in grande e a breve comincerà il difficile tour asiatico. "La KTM ha attraversato momenti molto difficili, e anch'io, ed è per questo che ho preso la decisione di andarmene. Comunque... dobbiamo essere più che felici di poter vincere di nuovo, soprattutto dopo il loro periodo di astinenza, il mio periodo di astinenza, essendo sulla pista di casa della KTM e della Red Bull".

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Pedro Acosta

diLuigi Ciamburro

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