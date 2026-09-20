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Capolavoro Acosta: KTM dal quasi fallimento al trionfo nel GP di casa

MotoGP
di Diana Tamantini
domenica, 20 settembre 2026 alle 19:00
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Pit Beirer al settimo cielo per il trionfo del suo pilota Pedro Acosta. Un successo che ha un grande significato per KTM.
Il regalo più bello per KTM nel suo GP di casa. Pedro Acosta era determinato a riscattarsi dopo il disastro della Sprint e c'è riuscito, cogliendo quel primo successo di GP in MotoGP che stava ormai diventando una "maledizione". Gioia incontenibile per il marchio austriaco, che ha passato tantissimi alti e bassi negli anni, come ha sottolineato a caldo Pit Beirer, passato ieri dalla disperazione per la caduta alla soddisfazione più grande. La prima dal 2021, anno della gara folle di Brad Binder, vincitore con le slick sotto la pioggia.

Emozioni a caldo in casa KTM 

"Tantissime emozioni" ha esordito Beirer, da dichiarazioni mandate post GP dalla stessa squadra. Non manca un breve riepilogo del percorso travagliato vissuto, dai guai economici di KTM alla risalita. "Ora la compagnia sta riprendendo forma, e poi ci sono stati i problemi ai motori" ha ricordato. Episodi eclatanti occorsi a tutti i piloti, finché non hanno ricevuto il via libera dalle altre case per sostituire il componente difettoso e riportare il motore a pieno regime. Da quel momento i risultati sono nettamente migliorati.
Con Pedro Acosta, unico in grado di mettersi in gioco con Aprilia e Ducati in sella alla RC16. "Ad Aragon ha chiuso 2°, a Misano 3°, ora la vittoria al GP di casa. Qualcosa che non avremmo mai potuto immaginare fino a due settimane fa" ha ammesso Beirer. "Sono l'uomo più felice della terra, stiamo lavorando duramente e voglio che sia un regalo per tutta KTM. Siamo tutti nella stessa barca, abbiamo lottato tanto per uscire dalla crisi e ci siamo riusciti. Siamo tornati!" E su Pedro Acosta: "È un pilota eccezionale e quello che ha fatto oggi, soprattutto dopo quanto successo ieri, dimostra chi è".

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KTM

diDiana Tamantini

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