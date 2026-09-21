Oggi la MotoGP è sempre al Red Bull Ring per provare le 850 e le Pirelli. Ma spunta una prima immagine da Yamaha

Archiviato il GP d'Austria , c'è oggi l'atteso test con le MotoGP 850 e le nuove gomme Pirelli, dall'anno prossimo fornitore unico anche della classe regina. L'accesso a qualsiasi test però sta diventando sempre più limitato per i media e chiaramente le proteste non mancano da tempo, pur inascoltate... Ma arriva un'immagine curiosa, che vi lasciamo in copertina ed è stata postata sui social dal collaudatore Yamaha, Augusto Fernandez. Non è certo la prima volta che si vede un triplano sulla carena della M1, anzi ormai ne abbiamo viste molte versioni negli anni, ma questa sembra un'evoluzione differente rispetto ai precedenti. Che ne dite, vi piace?

Chi farà i test con le MotoGP 850 gommate Pirelli

Assenti di lusso in occasione di questa giornata, come il leader iridato Jorge Martin, ma anche Pecco Bagnaia e Fabio Quartararo, che non hanno ricevuto l'OK dalle attuali case per i test con una moto differente. Ricordiamo poi l' assenza precauzionale di Nicolò Bulega dopo l'incidente della scorsa settimana. Pesa chiaramente anche il match point mondiale che incombe, visto che nel weekend la Superbike corre a Cremona. Ma non sono gli unici, alla fine parliamo di 13 piloti in azione in questa giornata, collaudatori e rookie compresi, e si rivede anche Maverick Vinales, che proverà la condizione della sua spalla per valutare i tempi di rientro.

Come riporta Motorsport.es, Ducati schiera Marc Marquez e Fermin Aldeguer, gli unici dell'attuale formazione che continueranno in Rosso, stesso discorso per Aprilia con Marco Bezzecchi e Raul Fernandez. Honda schiera sicuramente Johann Zarco, Diogo Moreira ed il tester Takaaki Nakagami, si parlava anche della possibile presenza di David Alonso ma non è stata confermata ufficialmente, idem per l'attuale compagno di squadra in Moto2, Daniel Holgado (futuro pilota Gresini Ducati). KTM ha chiesto ancora una volta una mano a Pedro Acosta nonostante il suo futuro in Ducati, ci sono poi sia Pol Espargaro che Dani Pedrosa, oltre al citato Vinales. Infine Yamaha ha portato Toprak Razgatlioglu ed il futuro rookie Izan Guevara, oltre al collaudatore Augusto Fernandez.