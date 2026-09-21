MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Presenze e assenze pesanti ai test 850 e Pirelli, Yamaha ruba già la scena

MotoGP
di Diana Tamantini
lunedì, 21 settembre 2026 alle 13:15
yamaha-wings-motogp-test
Seguici su Google News
Oggi la MotoGP è sempre al Red Bull Ring per provare le 850 e le Pirelli. Ma spunta una prima immagine da Yamaha.
Archiviato il GP d'Austria, c'è oggi l'atteso test con le MotoGP 850 e le nuove gomme Pirelli, dall'anno prossimo fornitore unico anche della classe regina. L'accesso a qualsiasi test però sta diventando sempre più limitato per i media e chiaramente le proteste non mancano da tempo, pur inascoltate... Ma arriva un'immagine curiosa, che vi lasciamo in copertina ed è stata postata sui social dal collaudatore Yamaha, Augusto Fernandez. Non è certo la prima volta che si vede un triplano sulla carena della M1, anzi ormai ne abbiamo viste molte versioni negli anni, ma questa sembra un'evoluzione differente rispetto ai precedenti. Che ne dite, vi piace?

Chi farà i test con le MotoGP 850 gommate Pirelli 

Assenti di lusso in occasione di questa giornata, come il leader iridato Jorge Martin, ma anche Pecco Bagnaia e Fabio Quartararo, che non hanno ricevuto l'OK dalle attuali case per i test con una moto differente. Ricordiamo poi l'assenza precauzionale di Nicolò Bulega dopo l'incidente della scorsa settimana. Pesa chiaramente anche il match point mondiale che incombe, visto che nel weekend la Superbike corre a Cremona. Ma non sono gli unici, alla fine parliamo di 13 piloti in azione in questa giornata, collaudatori e rookie compresi, e si rivede anche Maverick Vinales, che proverà la condizione della sua spalla per valutare i tempi di rientro.
Come riporta Motorsport.es, Ducati schiera Marc Marquez e Fermin Aldeguer, gli unici dell'attuale formazione che continueranno in Rosso, stesso discorso per Aprilia con Marco Bezzecchi e Raul Fernandez. Honda schiera sicuramente Johann Zarco, Diogo Moreira ed il tester Takaaki Nakagami, si parlava anche della possibile presenza di David Alonso ma non è stata confermata ufficialmente, idem per l'attuale compagno di squadra in Moto2, Daniel Holgado (futuro pilota Gresini Ducati). KTM ha chiesto ancora una volta una mano a Pedro Acosta nonostante il suo futuro in Ducati, ci sono poi sia Pol Espargaro che Dani Pedrosa, oltre al citato Vinales. Infine Yamaha ha portato Toprak Razgatlioglu ed il futuro rookie Izan Guevara, oltre al collaudatore Augusto Fernandez.

Leggi anche

Marc Marquez, ci mancava solo questa: ecco perchè non ha brillato in AustriaMarc Marquez, ci mancava solo questa: ecco perchè non ha brillato in Austria
Capolavoro Acosta: KTM dal quasi fallimento al trionfo nel GP di casaCapolavoro Acosta: KTM dal quasi fallimento al trionfo nel GP di casa
-> Seguiteci anche su Instagram: @Corsedimoto
Yamaha

diDiana Tamantini

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Pecco Bagnaia
MotoGP

Ducati tradita dal freno, Bagnaia: "La GP26 è in perdita"

21 settembre 2026
Pedro Acosta
MotoGP

Pedro Acosta chiude il cerchio: "Perchè ho scelto di lasciare KTM..."

21 settembre 2026
Jorge Martin pilota Aprilia MotoGP sul podio in Austria
MotoGP

Jorge Martin, tanti motivi per sorridere a Spielberg: annunciata anche una decisione importante

20 settembre 2026

Altre notizie

KC2A2982_result

CIV Cremona Gara 2: doppietta di Antonelli e Savino, Perez Selfa sbaglia

In Pista
mxgp-italia-nuovo-evento

Italia a quota 4? Il calendario è pieno, ma un'altra pista vuole il Mondiale MX

Motocross
Pecco Bagnaia

Ducati tradita dal freno, Bagnaia: "La GP26 è in perdita"

MotoGP
Pedro Acosta

Pedro Acosta chiude il cerchio: "Perchè ho scelto di lasciare KTM..."

MotoGP
Unknown_result

Filippo Bianchi Campione CIV Sportbike: "Guarda mamma, sono cazzuto come Tadej Pogačar"

Storie di Moto

Articoli popolari

iannone-granado-crash-austria-bagger

Iannone ma che combini? Che pasticcio in Austria! Cos'è successo in Gara 1 Bagger

In Pista
Pecco Bagnaia

Ducati tradita dal freno, Bagnaia: "La GP26 è in perdita"

MotoGP
KC2A0746_result

La favola di Luca Bernardi: vincitore nel CIV Superbike con una Aprilia di famiglia

In Pista
British Superbike ad Assen: Ryde responge Redding

Mucchio selvaggio nel British Superbike ad Assen: Scott Redding ci resta male

In Pista
Pedro Acosta pilota KTM MotoGP con la faccia seria nel box in Austria

Pedro Acosta svela il clamoroso errore nella Sprint: ecco cosa è successo al pilota KTM

MotoGP
Privacy and cookie settings

Loading