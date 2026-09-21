Confermati al momento Montevarchi, Riola Sardo e Pietramurata, ma c'è un altro circuito italiano che sta puntando al Mondiale Motocross e già per il 2027.

Il Mondiale Motocross potrebbe andare anche a Viterbo? Sembra un'opzione dopo la decisione di stanziare 200.000 euro per il crossodromo di Capo Di Ferro, grazie ad una variazione di bilancio di previsione 2026-2028 approvata dalla Regione Lazio. Per il momento però la località viterbese con compare nel calendario 2027: dobbiamo aspettarci la sostituzione di una tappa italiana già in programma, ne verrà aggiunta una quarta o forse bisogna rinviare i "pensieri mondiali" al 2028?

Mondiale Motocross nel Lazio? Sarebbe un'interessante novità

TusciaWeb o InfoLazio24, nella nota pubblicata sul sito ufficiale del Consiglio regionale si legge chiaramente che lo stanziamento è a sostegno nel Mondiale sulla pista laziale per la stagione 2027. Sarebbe la prima volta del Motocross iridato su un circuito nel Lazio, ma proprio pochi giorni fa è stata pubblicata una seconda stesura del Come riportano fonti locali, come, nella nota pubblicata sul sito ufficiale del Consiglio regionale si legge chiaramente che lo stanziamento è a sostegno nel Mondiale sulla pista laziale per la stagione 2027. Sarebbe la prima volta del Motocross iridato su un circuito nel Lazio, ma proprio pochi giorni fa è stata pubblicata una seconda stesura del calendario 2027 per ufficializzare una seconda trasferta in Cina, mancano ancora tre eventi da ufficializzare ma gli stati sembrano già definiti (Spagna, Portogallo, Svizzera). Per l'Italia, confermati gli appuntamenti di Montevarchi, tornato in calendario proprio quest'anno, più le immancabili Riola Sardo e Pietramurata: un triplo appuntamento stagionale che ha solo la nostra penisola, altri stati ne hanno al massimo due, o uno solo.

Ricordiamo che la pista di Capo Di Ferro vanta una sola ospitata mondiale, ma si trattava del sidecarcross ed erano gli anni '80, mentre è ben più nota a livello nazionale. Ne è seguita poi una lunga chiusura, precisamente proprio dagli anni '80 fino al 2025, quando l'arrivo della nuova gestione del Moto Club MRT e di Franco Tomassin ha permesso che fosse completamente recuperata, ristrutturata e riportata all'attività agonistica. Il ritorno alle competizioni è avvenuto precisamente il 26 ottobre 2025 in occasione della settima prova del Trofeo Lazio Uisp Motocross. Finora l'impianto viterbese ha ospitato solo gare amatoriali, ma chiaramente obiettivo è puntare ben più in alto a livello...

Ma il futuro più prossimo rimane tutto da capire, visto che appunto ci sono già tre eventi tricolori nel calendario 2027 del Mondiale Motocross. Rimane la possibilità che uno dei tre venga rimosso per favorire l'entrata del crossodromo di Capo Di Ferro, oppure che ci sia un quarto evento italiano, oppure che lo stanziamento sia al momento solo per il potenziamento della struttura viterbese per poter così creare le condizioni per un GP mondiale. Vedremo come evolverà la situazione.