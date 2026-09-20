Show Herlings e 125° sigillo MXGP in Australia, apoteosi Triumph MX2

Jeffrey Herlings e Camden McLellan si prendono l'ultimo GP, Guillem Farres è iridato MX2. Com'è andato l'ultimo round.

La prima corsa della domenica pone Guillem Farres sul tetto del mondo nella classe MX2, con il compagno di squadra Camden McLellan 2° e Triumph regina dei costruttori. In MXGP , il già campione Jeffrey Herlings si prende anche queste ultime due gare e quindi il 125° successo di GP, un numero incredibile a coronamento di una stagione rivoluzionaria per lui col passaggio a Honda, ma alla fine di grande successo. Sul podio iridato ci sono il campione uscente Romain Febvre e Tim Gajser, nonostante l'assenza per infortunio. Ecco come s'è concluso il Mondiale Motocross in Australia.

MX2: a McLellan l'ultimo GP

Il fine settimana trionfale di Triumph e dei suoi piloti non poteva davvero andare meglio. Arriva uno storico iride con Guillem Farres, 2° nella prima manche di giornata, mentre Camden McLellan con il successo di Gara 1 ed il 2° posto in rimonta in Gara 2 si assicura il GP d'Australia a Darwin, blindando anche il 2° posto iridato che già era nelle sue mani. Triumph aveva già messo le mani sul titolo costruttori, ora arriva ufficialmente la doppietta dei suoi ragazzi nella classifica piloti. Un'annata veramente stellare per il marchio! Gara 1 ha visto appunto la doppietta Triumph su Liam Everts e Janis Reisulis, Gara 2 s'è chiusa col successo di Everts davanti a McLellan e Reisulis. Sacha Coenen chiude il 2026 da re degli holeshot, un piccolo successo in una stagione che sembrava partita in ben altro modo.

MXGP: ci pensa Herlings

Non avrà vinto le qualifiche, andate al compagno di squadra Tom Vialle, ma ecco che Jeffrey Herlings sferra la zampata già nella prima manche della classe regina a Darwin. Non senza qualche tentativo da parte di Romain Febvre, che vuole chiudere al meglio l'avventura con Kawasaki prima di Ducati, ma senza successo per il campione uscente. Da evidenziare un ottimo Andrea Adamo che si prende il primo podio di manche in quest'anno di debutto! Piccolo problema invece per Vialle infine 4°, e proprio lui scatta al meglio in Gara 2, con Adamo che per svariati giri rimane in seconda posizione. Prima però della risalita di Herlings, accusando poi anche il sorpasso da parte di Febvre. Neanche a dirlo, l'asso olandese prenderà il comando della corsa... E non c'è più storia, doppio trionfo e vittoria di GP anche stavolta per chiudere una stagione stellare. Febvre chiude 2°, terzo Vialle con un piccolo errore che favorisce il connazionale.