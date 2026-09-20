El Tiburon si conferma veloce, però si rende protagonista di un'altra caduta: davanti a lui Bezzecchi e Marquez, pronti a dargli battaglia assieme a Martin nel pomeriggio.
La caduta nella Sprint è stata una grande delusione per Pedro Acosta e il team Red Bull KTM, ma il pilota spagnolo non è uno che si demoralizza facilmente e oggi ha grande voglia di riscattarsi. Il Gran Premio d'Austria è la sua grande chance di vincere la sua prima gara in MotoGP e non intende sprecarla. Stamattina nel Warm Up ha chiuso con il terzo tempo e anche una caduta in curva 9 nel finale di sessione. Sicuramente era meglio non cadere di nuovo, però meglio nel Warm Up che in gara.
MotoGP Austria, risultati Warm Up: tempi e classifica
Nella classifica dei tempi c'è Marco Bezzecchi in prima posizione con l'Aprilia numero 72, seguito a 157 millesimi dalla Ducati di Marc Marquez. Quarto Jorge Martin, vincitore della sprint race al Red Bull Ring. Top 5 chiusa dal rookie Diogo Moreira del team Honda LCR.
MotoGP Austria 2026, risultati Warm Up: tempi e classifica
Gli orari tv-streaming delle gare Moto3, Moto2 e MotoGP di oggi
Il Gran Premio d'Austria 2026 viene trasmesso in diretta TV da Sky Sport MotoGP. Disponibili anche i servizi Sky Go e NOW per le dirette streaming. Di seguito gli orari per seguire live le gare Moto3, Moto2 e MotoGP.
Ore 11: Gara Moto3
Ore 12.15: Gara Moto2
Ore 14: Gara MotoGP
Il canale in chiaro TV8 e il sito ufficiale TV8.it trasmette le gare solo in differita. Ecco gli orari di oggi.
Ore 14: Gara Moto3
Ore 15.15: Gara Moto2
Ore 17: Gara MotoGP
La griglia MotoGP al Red Bull Ring di Spielberg
1. Jorge Martin 2. Marc Marquez 3. Pedro Acosta
4. Marco Bezzecchi 5. Ai Ogura 6. Alex Marquez
7. Pecco Bagnaia 8. Fabio Di Giannantonio 9. Fabio Quartararo
10. Johann Zarco 11. Brad Binder 12. Fermin Aldeguer
13. Raul Fernandez 14. Pol Espargaro 15. Luca Marini