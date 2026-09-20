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Warm Up MotoGP Austria: Acosta prepara il riscatto, ma cade ancora. Gli orari tv di oggi

MotoGP
di Matteo Bellan
domenica, 20 settembre 2026 alle 9:55
Pedro Acosta guida la KTM RC16 MotoGP in Austria
MotoGP Austria 2026, risultati Warm Up: Pedro Acosta vuole la rivincita
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El Tiburon si conferma veloce, però si rende protagonista di un'altra caduta: davanti a lui Bezzecchi e Marquez, pronti a dargli battaglia assieme a Martin nel pomeriggio.
La caduta nella Sprint è stata una grande delusione per Pedro Acosta e il team Red Bull KTM, ma il pilota spagnolo non è uno che si demoralizza facilmente e oggi ha grande voglia di riscattarsi. Il Gran Premio d'Austria è la sua grande chance di vincere la sua prima gara in MotoGP e non intende sprecarla. Stamattina nel Warm Up ha chiuso con il terzo tempo e anche una caduta in curva 9 nel finale di sessione. Sicuramente era meglio non cadere di nuovo, però meglio nel Warm Up che in gara.

MotoGP Austria, risultati Warm Up: tempi e classifica

Nella classifica dei tempi c'è Marco Bezzecchi in prima posizione con l'Aprilia numero 72, seguito a 157 millesimi dalla Ducati di Marc Marquez. Quarto Jorge Martin, vincitore della sprint race al Red Bull Ring. Top 5 chiusa dal rookie Diogo Moreira del team Honda LCR.
Classifica tempi Warm Up MotoGP Austria
MotoGP Austria 2026, risultati Warm Up: tempi e classifica

Gli orari tv-streaming delle gare Moto3, Moto2 e MotoGP di oggi

Il Gran Premio d'Austria 2026 viene trasmesso in diretta TV da Sky Sport MotoGP. Disponibili anche i servizi Sky Go e NOW per le dirette streaming. Di seguito gli orari per seguire live le gare Moto3, Moto2 e MotoGP.
  • Ore 11: Gara Moto3
  • Ore 12.15: Gara Moto2
  • Ore 14: Gara MotoGP
Il canale in chiaro TV8 e il sito ufficiale TV8.it trasmette le gare solo in differita. Ecco gli orari di oggi.
  • Ore 14: Gara Moto3
  • Ore 15.15: Gara Moto2
  • Ore 17: Gara MotoGP

La griglia MotoGP al Red Bull Ring di Spielberg

1. Jorge Martin
2. Marc Marquez
3. Pedro Acosta
4. Marco Bezzecchi
5. Ai Ogura
6. Alex Marquez
7. Pecco Bagnaia
8. Fabio Di Giannantonio
9. Fabio Quartararo
10. Johann Zarco
11. Brad Binder
12. Fermin Aldeguer
13. Raul Fernandez
14. Pol Espargaro
15. Luca Marini
16. Diogo Moreira
17. Enea Bastianini
18. Takaaki Nakagami
19. Franco Morbidelli
20. Alex Rins
21. Jack Miller
22. Toprak Razgatlioglu

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