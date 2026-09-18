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Cina scatenata, ben due round in MXGP 2027: il calendario aggiornato

Motocross
di Diana Tamantini
venerdì, 18 settembre 2026 alle 17:00
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Il calendario del Mondiale Motocross 2027 vede l'aggiunta di un secondo evento in Cina: ecco date e tappe finora.
Dopo il debutto storico di JHL Moto nel round di casa, la Cina l'anno prossimo avrà ben due marchi a tempo pieno in MXGP (KOVE e ZXMOTO), ma non si ferma qui. Per il paese asiatico ci saranno infatti due round in calendario! Dopo una prima stesura, alla vigilia dei primi turni del gran finale di stagione in Australia arriva un aggiornamento sul calendario della prossima stagione Mondiale. Era già certa la trasferta del 2 maggio a Shanghai, ora si raddoppia con Ziyang il 12 settembre.
Un appuntamento in una zona molto importante per il paese: si trova nella provincia del Sichuan (tra Chengdu e Chongqing), in un'area geografica che viene considerata il cuore pulsante della "Moto Valley" cinese. Questo per un motivo semplice: l'altissima densità di industrie legate al settore motociclistico proprio in questa zona. Questo "raddoppio" cinese rappresenterà il 18° round del calendario Motocross 2027, inserendosi nel periodo delle trasferte tra Asia e Oceania in programma a fine stagione, prima del ritorno in Europa (non ancora definito). Il boom del motocross cinese passa per una doppia strada: due marchi nel Mondiale e due fine settimana di gare, segnale fortissimo di un paese che è più che determinato a brillare presto anche in questa specialità.
Un altro tassello quindi è sistemato, rimangono altri tre round con circuiti ancora da definire: GP Spagna, GP Portogallo, GP Svizzera, quest'ultimo inserito provvisoriamente come appuntamento conclusivo della stagione. Certo è che l'Italia rimane ancora un centro importante per il Mondiale Motocross, visto che si disputeranno ben tre eventi: Montevarchi per il GP d'Italia, Riola Sardo per il GP Sardegna e Pietramurata per il GP Trentino.

Il calendario Motocross 2027 aggiornato 

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MXGP

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