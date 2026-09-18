Cina scatenata, ben due round in MXGP 2027: il calendario aggiornato

Il calendario del Mondiale Motocross 2027 vede l'aggiunta di un secondo evento in Cina: ecco date e tappe finora.

Dopo il debutto storico di JHL Moto nel round di casa, la Cina l'anno prossimo avrà ben due marchi a tempo pieno in MXGP (KOVE e ZXMOTO), ma non si ferma qui. Per il paese asiatico ci saranno infatti due round in calendario! Dopo una prima stesura , alla vigilia dei primi turni del gran finale di stagione in Australia arriva un aggiornamento sul calendario della prossima stagione Mondiale. Era già certa la trasferta del 2 maggio a Shanghai, ora si raddoppia con Ziyang il 12 settembre.

Un appuntamento in una zona molto importante per il paese: si trova nella provincia del Sichuan (tra Chengdu e Chongqing), in un'area geografica che viene considerata il cuore pulsante della "Moto Valley" cinese. Questo per un motivo semplice: l'altissima densità di industrie legate al settore motociclistico proprio in questa zona. Questo "raddoppio" cinese rappresenterà il 18° round del calendario Motocross 2027, inserendosi nel periodo delle trasferte tra Asia e Oceania in programma a fine stagione, prima del ritorno in Europa (non ancora definito). Il boom del motocross cinese passa per una doppia strada: due marchi nel Mondiale e due fine settimana di gare, segnale fortissimo di un paese che è più che determinato a brillare presto anche in questa specialità.

Un altro tassello quindi è sistemato, rimangono altri tre round con circuiti ancora da definire: GP Spagna, GP Portogallo, GP Svizzera, quest'ultimo inserito provvisoriamente come appuntamento conclusivo della stagione. Certo è che l'Italia rimane ancora un centro importante per il Mondiale Motocross, visto che si disputeranno ben tre eventi: Montevarchi per il GP d'Italia, Riola Sardo per il GP Sardegna e Pietramurata per il GP Trentino.

Il calendario Motocross 2027 aggiornato