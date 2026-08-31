MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Dalla Cina con furore: ecco il primo marchio per lo storico esordio MXGP

Motocross
di Diana Tamantini
lunedì, 31 agosto 2026 alle 12:15
jhl-mxgp-debutto-cina
Aggiungi come fonte preferita su Google
I nomi più chiacchierati erano altri, invece spunta JHL Moto: il marchio cinese farà la storia nel prossimo evento MXGP a Shanghai.
Quale migliore occasione di debutto mondiale se non l'evento di casa? La classe MXGP vedrà il debutto ufficiale della prima casa cinese della sua storia, e non sono le chiacchierate KOVE e ZXMoto: è JHL Moto, all'esordio proprio in occasione del GP di Cina a Shanghai il prossimo 13 settembre. La curiosità è che la moto non sarà una 450 (non esiste finora per il marchio) ma sarà una 350, una JHL LX350R, che verrà portata in pista da Brian Hsu, il pilota violinista nato in Germania e cresciuto a Taiwan che vive a Cremona. Un momento storico per la Cina, per il pilota e per il motocross mondiale.

La Cina in MXGP, un passo storico 

“Per me, questo va oltre il puro aspetto sportivo" ha dichiarato Brian Hsu. "C'è anche un aspetto culturale e, per certi versi, politico, perché come pilota taiwanese sono considerato da molti in Cina come uno di loro. Per JHL Moto, questo è un momento storico: sarà la prima volta che una moto cinese gareggerà nel Campionato del Mondo MXGP, e per loro è un traguardo importantissimo.” Il 28enne, che parla anche benissimo il mandarino (una delle 7 lingue che conosce), ha già avuto esperienza con una moto cinese, QJMOTOR, ma ha avuto già l'opportunità di guidare anche la JHL LX350R, con prime sensazioni positive.
Il debutto a Shanghai rappresenterà una pietra miliare significativa non solo per JHL Moto, ma anche per l'industria motociclistica cinese nel suo complesso (i numeri del mercato sono diventati piuttosto importanti): sarà la prima vera apparizione mondiale di un costruttore cinese nel motocross attraverso il Mondiale MXGP. La presenza di Brian Hsu al Gran Premio di Cina unisce sport, internazionalizzazione, innovazione e scambio culturale, offrendo agli sponsor l'opportunità di essere parte di quello che potrebbe diventare un momento storico per il mondo del motocross.

Leggi anche

Scossa MX: i Coenen salutano il Mondiale per il sogno a stelle e strisceScossa MX: i Coenen salutano il Mondiale per il sogno a stelle e strisce
Italia giovane e feroce: svelato il tridente azzurro per il Motocross Nazioni 2026Italia giovane e feroce: svelato il tridente azzurro per il Motocross Nazioni 2026
-> Seguiteci anche su Instagram: @Corsedimoto
MXGP

diDiana Tamantini

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

italia-motocross-nazioni
Motocross

Italia giovane e feroce: svelato il tridente azzurro per il Motocross Nazioni 2026

28 agosto 2026
crossodromo-malpensa-mx-track
Storie di Moto

Dall’acqua al gas aperto: il Crossodromo Ciglione della Malpensa risorto in tempo record

27 agosto 2026
Lucas Coenen & Sacha Coenen 2026
Motocross

Scossa MX: i Coenen salutano il Mondiale per il sogno a stelle e strisce

25 agosto 2026

Altre notizie

Marquez e Bezzecchi

Marquez-Bezzecchi, quasi incidente a 300 Km/h: "È stato spaventoso"

MotoGP
Alex Marquez

Alex Marquez: "Mio fratello Marc ha fatto un pasticcio"

MotoGP
Pecco Bagnaia pilota Ducati MotoGP seduto nel box rosso ad Aragon

Pecco Bagnaia a pezzi, crisi senza fine con la Ducati GP26: "Così è umiliante"

MotoGP
Maximo Quiles

Maximo Quiles: l'infortunio, il dominio in Moto3 ed i gatti

MotoGP
Pedro Acosta pilota KTM MotoGP festeggia il podio ad Aragon

Pedro Acosta non pensa alla Ducati: doppia missione prima di lasciare KTM

MotoGP

Articoli popolari

Megola_moto

La straordinaria Megola, la moto più innovativa di sempre che sfidò il futuro

Storie di Moto
Pecco Bagnaia

Bagnaia-Ducati eclissi totale: "Questa moto non fa più per me"

MotoGP
Alex Marquez

Alex Marquez: "Mio fratello Marc ha fatto un pasticcio"

MotoGP
Andrea Iannone pilota Bagger World Cup ad Aragon

Iannone imbattibile ad Aragon, sua anche Gara 2: vincere il titolo Bagger è possibile?

In Pista
Jorge Martin pilota Aprilia MotoGP ad Aragon

Aprilia si aggrappa a Bezzecchi: cosa sta succedendo a Jorge Martin?

MotoGP
Privacy and cookie settings

Loading