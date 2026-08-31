Alex Marquez: "Mio fratello Marc ha fatto un pasticcio"

Alex Marquez ha concluso il Gran Premio d'Aragona al quarto posto, un risultato al di sotto delle aspettative dopo un weekend in cui la Ducati Gresini aveva mostrato un grande potenziale. Un errore nei primi giri gli ha fatto perdere diverse posizioni, una mancanza di ritmo ha reso tutto più difficile.

Un podio negato alla partenza

La gara ha avuto diversi momenti chiave per il pilota del team Gresini Racing. Prima è stato ostacolato dall'errore del fratello Marc con il dispositivo posteriore della sua Ducati. Poi ha commesso un suo errore tra la curva 2 e la 3. E quando è riuscito a recuperare la posizione, si è reso conto di non avere il passo per lottare per un posto sul podio. Quarto posto finale per Alex Marquez, alle spalle di Marc, Pedro Acosta e Marco Bezzecchi, ma davanti al leader di classifica Jorge Martin (5°) che mantiene il primato.

Il secondo posto nella MotoGP Sprint di Aragon rivela il vero potenziale del pilota di Cervera. Il risultato della gara, al contrario, lascia un pizzico di amaro in bocca. "Oggi tutto avrebbe dovuto andare per il verso giusto", ha commentato dopo la gara. Invece la fortuna non è stata dalla sua parte. A cominciare dal problema di suo fratello Marc alla partenza, per non aver disattivato correttamente il dispositivo posteriore, che gli ha fatto perdere terreno dal gruppo di testa. "Ha combinato un bel pasticcio (ride). Pensavo non l'avesse rimesso a posto, invece no, l'aveva lasciato acceso".

Gara agrodolce per il pilota Gresini

Alex ha commesso un errore nella selezione delle marce tra la curva 2 e la 3. Quando ha aperto il gas dopo aver inserito la terza, la moto non ha risposto come previsto e ha persino pensato che potesse essersi rotta. "È vero che all'inizio, con l'errore di Marc, sono stato davvero condizionato, ma ho commesso anch'io un errore... Alla fine sono le corse".

Una volta stabilizzate le prestazioni della moto, il minore dei fratelli Marquez ha ridotto il gap, ma era troppo tardi per puntare al podio. "Non avevo un grande passo neanche io; forse se fossi rimasto davanti avrei potuto lottare un po' di più con Bezzecchi. Ma sia Marc che Pedro oggi avevano qualcosa in più".

La vittoria è andata al fratello maggiore del team Ducati factory, principale candidato al titolo MotoGP. "Marc ha gestito il weekend meglio di noi; ha saputo dosare le energie, giocando al gatto e al topo. Ha conservato qualcosa per sabato pomeriggio e per oggi. Questo è Marc".