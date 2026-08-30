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Pedro Acosta non pensa alla Ducati: doppia missione prima di lasciare KTM

MotoGP
di Matteo Bellan
domenica, 30 agosto 2026 alle 19:30
Pedro Acosta pilota KTM MotoGP festeggia il podio ad Aragon
MotoGP, Pedro Acosta riporta la KTM sul podio: ad Aragon è da applausi
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Podio importante per il due volte campione del mondo al MotorLand, ci teneva e lo ha conseguito: battere Marquez non era possibile, sarà più facile quando avrà le stesse armi.
Dopo il quarto posto della sprint race che gli aveva lasciato un po' l'amaro in bocca, Pedro Acosta si è riscattato nella gara lunga MotoGP ad Aragon. Il secondo posto alle spalle dell'imbattibile Marc Marquez rappresenta un ottimo risultato, il migliore possibile con la sua KTM RC16. Mettersi dietro Marco Bezzecchi e altri avversari che guidano Ducati o Aprilia non è mai banale.
Guardando anche le prestazioni dei suoi colleghi di marchio, per l'ennesima volta bisogna togliersi il cappello di fronte a lui: continua a fare un'enorme differenza. Approfittando del ritiro di Raul Fernandez per un problema tecnico, è anche riuscito a strappare al connazionale la sesta posizione nella classifica generale MotoGP. Rimane grande il distacco dal leader, Jorge Martin, lontano 67 punti. Difficile pensare al titolo mondiale, anche se mancano nove gran premi da correre e teoricamente può succedere di tutto.

MotoGP Aragon: Acosta non poteva battere Marquez

Pedro Acosta esulta sul podio MotoGP ad Aragon
MotoGP Aragon: Acosta ha ottenuto il massimo con la KTM
Avrebbe voluto sconfiggere Marquez, però Acosta è comunque soddisfatto del suo piazzamento finale nella gara MotoGP al MotorLand: "Ci ho provato. Il problema è stato quando Marc ha dato l'ultima spinta, a dieci giri dalla fine - riporta Motosan - quando ha iniziato a girare in 1:46. È stato in quei due o tre giri che ha guadagnato due-tre decimi su di me e sono rimasto indietro. Credo che abbiamo tirato fuori il 100% di quello che avevamo".
Il podio gli mancava dal Gran Premio d'Ungheria, quindi era importante riuscire a salirci di nuovo. È stato anche autore di un bel sorpasso su Bezzecchi all'ultima curva, però il pilota del team Red Bull KTM Factory lo ridimensiona un po': "È stato uno di quelli facili. C’era una grande differenza di velocità. Ho semplicemente seguito la mia traiettoria normale, stando solo attento se ci fosse qualcuno all'interno. È venuto bene per la tv. Ho fatto sorpassi migliori".

Vincerà la prima gara con la KTM?

Marquez ha speso parole positive nei suoi confronti e sarà certamente interessante vedere come andrà nel biennio 2027-2028, quando saranno entrambi nel box della squadra ufficiale Ducati. Ma ora Pedro preferisce essere focalizzato sul presente: "Cercherò di conquistare ancora qualche podio in questo resto di stagione e poi vedremo cosa succederà quando sarò vestito di rosso. Credo di aver commesso molti errori l’anno scorso parlando troppo, quindi aspetterò di salire in sella alla moto".
Arrivare secondo non è affatto qualcosa di disonorevole, ma il due volte campione del mondo spera anche di avere l'opportunità di vincere la sua prima gara in MotoGP prima di lasciare KTM: "Si tratta soprattutto di tirare fuori il massimo che abbiamo. È chiaro che non è la prestazione che vorremmo avere, nemmeno io voglio arrivare secondo. Ma la cosa peggiore è cadere e non prendere punti. Vincere? Per ora è un obiettivo lontano. Speriamo di poter sognare una vittoria con la KTM, ma credo che me ne andrei con un sapore migliore in bocca se riuscissimo a conquistare il terzo posto nel Mondiale".
Acosta ci tiene a conquistare il gradino più alto del podio, però gli preme anche la conquista della medaglia di bronzo al termine del campionato 2026. Al momento, il terzo posto della classifica (occupato da Bezzecchi) dista 43 punti. Compiere la sua missione non sarà semplice. Se riuscisse a vincere almeno una gara e a prendersi anche il bronzo, sarebbe un capolavoro.

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