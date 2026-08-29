Sprint MotoGP Aragon, Marc Marquez non perdona: la classifica piloti aggiornata

I fratelli Marquez fanno doppietta nella sprint race al MotorLand, Bez dalla pole non va oltre la terza piazza, Diggia KO: ecco come cambia la situazione nel Mondiale.
La Sprint MotoGP del Gran Premio di Aragon è terminata con il trionfo di Marc Marquez
, che alla partenza ha fulminato Marco Bezzecchi e si è preso la prima posizione, mantenendola fino alla fine con una prestazione perfetta. Dopo essersi fatto fregare la pole position dal pilota Aprilia
, si è riscattato alla grande oggi pomeriggio. Alle sue spalle al traguardo non c'è il riminese, che al via è stato superato anche da Alex Marquez e ha dovuto poi accontentarsi del terzo gradino del podio.
MotoGP Aragon: cronaca e risultati della sprint race
Al via Marc e Alex Marquez hanno scavalcato Bezzecchi, seguito dalle Aprilia di Fernandez e Martin, poi superate entrambe dalla KTM di Acosta nell'ultimo settore. Verso la fine del secondo giro caduta di Di Giannantonio tra curva 16 e 17.
Al giro 3 sorpasso di Martin su Acosta, il leader del Mondiale MotoGP 2026 è diventato quarto dopo un po' di bagarre iniziale. Davanti Marc ha messo oltre 8 decimi su Alex, che a sua volta ne ha oltre 5 su Bezzecchi.
Al giro 5 la zona punti è Marc Marquez, Alex Marquez, Bezzecchi, Martin, Acosta, Moreira, Fernandez, Zarco, Aldeguer. Bagnaia solo undicesimo. Un giro dopo Acosta si è messo Martinator dietro, mentre Quartararo si è ritirato per un problema tecnico alla sua Yamaha.
Al 7° giro reazione di Bezzecchi, che si è riavvicinato ad Alex Marquez, mentre Marc guida la sprint race con circa 9 decimi di vantaggio sul fratello. Ma già al giro dopo il pilota del team Gresini ha nuovamente messo il pilota Aprilia a 7 decimi-8 decimi di sicurezza. Posizioni cristallizzate, mentre più indietro Aldeguer ha rimontato fino alla sesta posizione.
Doppietta dei fratelli Marquez, con Bez a completare il podio. A punti anche Acosta, Martin, Aldeguer, Moreira, Fernandez e Zarco. Chapeau al pilota Honda LCR, al rientro dopo mesi di assenza per via dell'infortunio rimediato nella gara a Barcellona. Pecco Bagnaia delude, undicesimo posto finale.
MotoGP Aragon 2026, risultati Sprint Race: l'ordine di arrivo finale
Mondiale piloti e costruttori: i nuovi punteggi delle classifiche
Jorge Martin rimane leader della classifica generale MotoGP, però la sua sprint race è stata un po' sottotono: quinto posto finale dietro alla KTM di Pedro Acosta. Bezzecchi gli ha rosicchiato dei punti e si è portato a -29, mentre Marquez è a -33. Il pilota Ducati ha scavalcato Ogura, assente ad Aragon a causa di un infortunio alla mano sinistra. Diggia scende a -46 dopo il ritiro di oggi.
CLASSIFICA PILOTI
- Jorge Martin 245 punti
- Marco Bezzecchi 216 punti
- Marc Marquez 212 punti
- Ai Ogura 203
- Fabio Di Giannantonio 199
- Raul Fernandez 186
- Pedro Acosta 169
- Pecco Bagnaia 143
- Alex Marquez 115
- Luca Marini 86
- Fermin Aldeguer 80
- Enea Bastianini 76
- Brad Binder 72
- Diogo Moreira 57
- Fabio Quartararo 55
- Franco Morbidelli 53
- Johann Zarco 35
- Joan Mir 29
- Jack Miller 23
- Alex Rins 21
- Toprak Razgatlioglu 14
- Maverick Vinales 10
- Iker Lecuona 9
- Augusto Fernandez 6
- Pol Espargaro 3
- Cal Crutchlow 0
- Jonas Folger 0
- Michele Pirro 0
- Lorenzo Savadori 0
CLASSIFICA COSTRUTTORI
- Aprilia 374 punti
- Ducati 350 punti
- KTM 211
- Honda 122
- Yamaha 73
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