Sprint MotoGP Aragon, Marc Marquez non perdona: la classifica piloti aggiornata

I fratelli Marquez fanno doppietta nella sprint race al MotorLand, Bez dalla pole non va oltre la terza piazza, Diggia KO: ecco come cambia la situazione nel Mondiale.

La Sprint MotoGP del Gran Premio di Aragon è terminata con il trionfo di Marc Marquez , che alla partenza ha fulminato Marco Bezzecchi e si è preso la prima posizione, mantenendola fino alla fine con una prestazione perfetta. Dopo essersi fatto fregare la pole position dal pilota Aprilia , si è riscattato alla grande oggi pomeriggio. Alle sue spalle al traguardo non c'è il riminese, che al via è stato superato anche da Alex Marquez e ha dovuto poi accontentarsi del terzo gradino del podio.

MotoGP Aragon: cronaca e risultati della sprint race

Al via Marc e Alex Marquez hanno scavalcato Bezzecchi, seguito dalle Aprilia di Fernandez e Martin, poi superate entrambe dalla KTM di Acosta nell'ultimo settore. Verso la fine del secondo giro caduta di Di Giannantonio tra curva 16 e 17.

Al giro 3 sorpasso di Martin su Acosta, il leader del Mondiale MotoGP 2026 è diventato quarto dopo un po' di bagarre iniziale. Davanti Marc ha messo oltre 8 decimi su Alex, che a sua volta ne ha oltre 5 su Bezzecchi.

Al giro 5 la zona punti è Marc Marquez, Alex Marquez, Bezzecchi, Martin, Acosta, Moreira, Fernandez, Zarco, Aldeguer. Bagnaia solo undicesimo. Un giro dopo Acosta si è messo Martinator dietro, mentre Quartararo si è ritirato per un problema tecnico alla sua Yamaha.

Al 7° giro reazione di Bezzecchi, che si è riavvicinato ad Alex Marquez, mentre Marc guida la sprint race con circa 9 decimi di vantaggio sul fratello. Ma già al giro dopo il pilota del team Gresini ha nuovamente messo il pilota Aprilia a 7 decimi-8 decimi di sicurezza. Posizioni cristallizzate, mentre più indietro Aldeguer ha rimontato fino alla sesta posizione.

Doppietta dei fratelli Marquez, con Bez a completare il podio. A punti anche Acosta, Martin, Aldeguer, Moreira, Fernandez e Zarco. Chapeau al pilota Honda LCR, al rientro dopo mesi di assenza per via dell'infortunio rimediato nella gara a Barcellona. Pecco Bagnaia delude, undicesimo posto finale.

MotoGP Aragon 2026, risultati Sprint Race: l'ordine di arrivo finale

Mondiale piloti e costruttori: i nuovi punteggi delle classifiche

Jorge Martin rimane leader della classifica generale MotoGP, però la sua sprint race è stata un po' sottotono: quinto posto finale dietro alla KTM di Pedro Acosta. Bezzecchi gli ha rosicchiato dei punti e si è portato a -29, mentre Marquez è a -33. Il pilota Ducati ha scavalcato Ogura, assente ad Aragon a causa di un infortunio alla mano sinistra. Diggia scende a -46 dopo il ritiro di oggi.

CLASSIFICA PILOTI

Jorge Martin 245 punti Marco Bezzecchi 216 punti Marc Marquez 212 punti Ai Ogura 203 Fabio Di Giannantonio 199 Raul Fernandez 186 Pedro Acosta 169 Pecco Bagnaia 143 Alex Marquez 115 Luca Marini 86 Fermin Aldeguer 80 Enea Bastianini 76 Brad Binder 72 Diogo Moreira 57 Fabio Quartararo 55 Franco Morbidelli 53 Johann Zarco 35 Joan Mir 29 Jack Miller 23 Alex Rins 21 Toprak Razgatlioglu 14 Maverick Vinales 10 Iker Lecuona 9 Augusto Fernandez 6 Pol Espargaro 3 Cal Crutchlow 0 Jonas Folger 0 Michele Pirro 0 Lorenzo Savadori 0

CLASSIFICA COSTRUTTORI