MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Sprint MotoGP Aragon, Marc Marquez non perdona: la classifica piloti aggiornata

MotoGP
di Matteo Bellan
sabato, 29 agosto 2026 alle 15:25
Marc Marquez pilota Ducati guida la Desmosedici MotoGP ad Aragon
Sprint MotoGP Aragon: Marc e Alex Marquez fulminano Bezzecchi
Aggiungi come fonte preferita su Google
I fratelli Marquez fanno doppietta nella sprint race al MotorLand, Bez dalla pole non va oltre la terza piazza, Diggia KO: ecco come cambia la situazione nel Mondiale.
La Sprint MotoGP del Gran Premio di Aragon è terminata con il trionfo di Marc Marquez, che alla partenza ha fulminato Marco Bezzecchi e si è preso la prima posizione, mantenendola fino alla fine con una prestazione perfetta. Dopo essersi fatto fregare la pole position dal pilota Aprilia, si è riscattato alla grande oggi pomeriggio. Alle sue spalle al traguardo non c'è il riminese, che al via è stato superato anche da Alex Marquez e ha dovuto poi accontentarsi del terzo gradino del podio.

MotoGP Aragon: cronaca e risultati della sprint race

Al via Marc e Alex Marquez hanno scavalcato Bezzecchi, seguito dalle Aprilia di Fernandez e Martin, poi superate entrambe dalla KTM di Acosta nell'ultimo settore. Verso la fine del secondo giro caduta di Di Giannantonio tra curva 16 e 17.
Al giro 3 sorpasso di Martin su Acosta, il leader del Mondiale MotoGP 2026 è diventato quarto dopo un po' di bagarre iniziale. Davanti Marc ha messo oltre 8 decimi su Alex, che a sua volta ne ha oltre 5 su Bezzecchi.
Al giro 5 la zona punti è Marc Marquez, Alex Marquez, Bezzecchi, Martin, Acosta, Moreira, Fernandez, Zarco, Aldeguer. Bagnaia solo undicesimo. Un giro dopo Acosta si è messo Martinator dietro, mentre Quartararo si è ritirato per un problema tecnico alla sua Yamaha.
Al 7° giro reazione di Bezzecchi, che si è riavvicinato ad Alex Marquez, mentre Marc guida la sprint race con circa 9 decimi di vantaggio sul fratello. Ma già al giro dopo il pilota del team Gresini ha nuovamente messo il pilota Aprilia a 7 decimi-8 decimi di sicurezza. Posizioni cristallizzate, mentre più indietro Aldeguer ha rimontato fino alla sesta posizione.
Doppietta dei fratelli Marquez, con Bez a completare il podio. A punti anche Acosta, Martin, Aldeguer, Moreira, Fernandez e Zarco. Chapeau al pilota Honda LCR, al rientro dopo mesi di assenza per via dell'infortunio rimediato nella gara a Barcellona. Pecco Bagnaia delude, undicesimo posto finale.
Classifica Sprint Race MotoGP Aragon
MotoGP Aragon 2026, risultati Sprint Race: l'ordine di arrivo finale

Mondiale piloti e costruttori: i nuovi punteggi delle classifiche

Jorge Martin rimane leader della classifica generale MotoGP, però la sua sprint race è stata un po' sottotono: quinto posto finale dietro alla KTM di Pedro Acosta. Bezzecchi gli ha rosicchiato dei punti e si è portato a -29, mentre Marquez è a -33. Il pilota Ducati ha scavalcato Ogura, assente ad Aragon a causa di un infortunio alla mano sinistra. Diggia scende a -46 dopo il ritiro di oggi.
CLASSIFICA PILOTI
  1. Jorge Martin 245 punti
  2. Marco Bezzecchi 216 punti
  3. Marc Marquez 212 punti
  4. Ai Ogura 203
  5. Fabio Di Giannantonio 199
  6. Raul Fernandez 186
  7. Pedro Acosta 169
  8. Pecco Bagnaia 143
  9. Alex Marquez 115
  10. Luca Marini 86
  11. Fermin Aldeguer 80
  12. Enea Bastianini 76
  13. Brad Binder 72
  14. Diogo Moreira 57
  15. Fabio Quartararo 55
  16. Franco Morbidelli 53
  17. Johann Zarco 35
  18. Joan Mir 29
  19. Jack Miller 23
  20. Alex Rins 21
  21. Toprak Razgatlioglu 14
  22. Maverick Vinales 10
  23. Iker Lecuona 9
  24. Augusto Fernandez 6
  25. Pol Espargaro 3
  26. Cal Crutchlow 0
  27. Jonas Folger 0
  28. Michele Pirro 0
  29. Lorenzo Savadori 0
CLASSIFICA COSTRUTTORI
  1. Aprilia 374 punti
  2. Ducati 350 punti
  3. KTM 211
  4. Honda 122
  5. Yamaha 73
-> Seguici anche su Instagram: @Corsedimoto

Leggi anche

MotoGP, il motore di Bastianini è ancora depotenziato? KTM fa chiarezzaMotoGP, il motore di Bastianini è ancora depotenziato? KTM fa chiarezza
Bezzecchi non cerca alibi ad Aragon: "Mi vergogno a parlarne"Bezzecchi non cerca alibi ad Aragon: "Mi vergogno a parlarne"
Marc Marquez

diMatteo Bellan

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Fabio Quartararo pilota Yamaha MotoGP
MotoGP

Quartararo e Yamaha, che brutto finire così: il calvario continua ad Aragon

29 agosto 2026
Marco Bezzecchi guida l'Aprilia MotoGP nelle Qualifiche ad Aragon
MotoGP

MotoGP Aragon, cos'ha fatto Bezzecchi? Pole record, Aprilia mette pressione a Marquez

29 agosto 2026
Bezzecchi ad Aragon
MotoGP

Bezzecchi non cerca alibi ad Aragon: "Mi vergogno a parlarne"

29 agosto 2026

Altre notizie

Fabio Quartararo pilota Yamaha MotoGP

Quartararo e Yamaha, che brutto finire così: il calvario continua ad Aragon

MotoGP
Megola_moto

La straordinaria Megola, la moto più innovativa di sempre che sfidò il futuro

Storie di Moto
IMG_9872_result

Michele Pirro infortunato: c'è una prima data per il rientro sulla Ducati

In Pista
Andrea Iannone guida la Harley Davidson nella Gara 1 della Bagger World Cup ad Aragon

Bagger World Cup Aragon: Iannone trionfa in Gara 1, Gutierrez cede dopo un duello infuocato

In Pista
Marco Bezzecchi guida l'Aprilia MotoGP nelle Qualifiche ad Aragon

MotoGP Aragon, cos'ha fatto Bezzecchi? Pole record, Aprilia mette pressione a Marquez

MotoGP

Articoli popolari

marquez-motogp-fp1-aragon

MotoGP FP1 Aragon: è subito Marquez vs Aprilia, sorprese e cadute

MotoGP
Alex Rins

Alex Rins chiama Ducati: "Devo prendere una decisione"

MotoGP
Marco Bezzecchi pilota Aprilia MotoGP

Allarme Aprilia ad Aragon, Bezzecchi è preoccupato: "Devo sopravvivere"

MotoGP
Tourist Trophy: Daniel Ingham l'ultimo mezzo giro al TT

Omaggio al Tourist Trophy: Daniel Ingham ha completato quel giro che non ha mai finito

Storie di Moto
Bezzecchi ad Aragon

Bezzecchi non cerca alibi ad Aragon: "Mi vergogno a parlarne"

MotoGP
Privacy and cookie settings

Loading