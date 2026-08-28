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Alex Rins chiama Ducati: "Devo prendere una decisione"

MotoGP
di Luigi Ciamburro
venerdì, 28 agosto 2026 alle 10:57
Alex Rins
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Alex Rins non sa ancora dove correrà nel 2027, ma ha le idee piuttosto chiare su quale moto vorrebbe se dovesse passare dalla MotoGP al WorldSBK. Il pilota spagnolo riconosce di avere diverse opzioni sul tavolo e confessa di prediligere una Ducati Panigale. Ma il futuro è ancora tutto da scrivere...

Opzione Superbike per Alex Rins

La stagione 2026 sarà l'ultima in classe regina per Alex Rins, dopo 15 anni nel Motomondiale (10 in MotoGP). Ancora non conosce perfettamente il suo destino, ma da giorni il suo nome è accostato al WorldSBK, con il team GoEleven, che compete nelle derivate di serie con la Ducati. Ad oggi non ha firmato nessun accordo, sul tavolo ci sono diverse opzioni, i prossimi giorni saranno decisivi. Il 30enne catalano ha anche confermato di stare valutando alternative al di fuori del WorldSBK...
Per Rins, la chiave è trovare un progetto che riaccenda la sua passione per le corse. Dopo una lunga carriera in MotoGP, lo spagnolo non sembra disposto ad accettare la prima offerta che gli si presenta. Vuole compiere il passo giusto, ritrovare entusiasmo ancor prima che una buona offerta economica. "Ho bisogno di trovare qualcosa che mi motivi", ha dichiarato il pilota della Yamaha alla vigilia del weekend di MotoGP ad Aragon.
Alex Rins

Il sogno di una Ducati

Il Mondiale Superbike è sicuramente la strada prioritaria, a patto di avere una moto competitiva. E sa bene su quale puntare: "Naturalmente, stiamo valutando una Ducati in Superbike", ha ammesso senza mezzi termini. Quel che è certo è che la sua carriera in MotoGP si concluderà al termine di questa stagione. Alex Rins disputerà la sua ultima gara a Valencia, nel suo album dei ricordi tante gare disputate e un terzo posto finale nella stagione 2020. "Ripensando alla mia carriera qui in MotoGP, devo essere davvero orgoglioso di ciò che ho raggiunto. È vero che non ho vinto il titolo mondiale. Ci sono andato vicino in Moto3, Moto2 e MotoGP".

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