Jorge Martin: "Battere Marquez non è il mio obiettivo"

Jorge Martin arriva al MotorLand di Aragon da leader di classifica, dopo l'ottima prestazione nel weekend di MotoGP a Silverstone. In conferenza stampa si presenta molto calmo e imperturbabile, sapendo di poter gestire i 31 punti di vantaggio in classifica su Bezzecchi, 37 su Ogura (assente per infortunio) e 40 su Marquez.

La sfida al MotorLand

Migliora il feeling tra 'Martinator' e l'Aprilia RS-GP, sente la moto più stabile e l'anteriore non dà grattacapi. Ma il cammino è ancora lungo. Mancano dieci gare alla fine di questa stagione MotoGP, ma giunge ad Aragon sull'onda del successo, dopo la vittoria nella Sprint e il secondo posto nella gara domenicale in Gran Bretagna. "Mi sento allo stesso modo, vedremo se il weekend andrà allo stesso modo. L'importante è che mi senta preparato, mi sono sentito molto a mio agio negli allenamenti e penso di essere in una forma migliore rispetto a Silverstone".

Non è un mistero che il primo rivale da battere su questa pista sarà Marc Marquez, capace di esaltarsi sui tracciati antiorari. Riuscirà ad avere la meglio sul campione in carica della Ducati? "È molto, molto difficile, ma al momento battere Marc non è la mia priorità - ha risposto Jorge Martin -. Ovviamente ci proverò, ma per me è importante concentrarmi sul mio lavoro, sul continuare a migliorare con l'Aprilia, essere competitivo come a Silverstone".

Un secondo posto...

Nel 2024 ha ottenuto due secondi posti su questo circuito, ma l'anno scorso ha saltato la gara per infortunio. Nel box Aprilia c'è grande fermento in vista di questo Gran Premio. In ballo c'è una fetta di Mondiale. "Il mio team mi conosce sempre meglio. Sanno di cosa ho bisogno quando arrivo su una pista dove non ho mai corso prima e preparano una base che funziona meglio per me. Penso che partire da quella base mi aiuterà a fare meglio rispetto alle altre volte. Ma Aragon è una pista unica e l'anno scorso erano molto veloci, molto più veloci dell'ultima volta che ci sono stato, quindi probabilmente dovrò adattarmi."

Jorge Martin si accontenterebbe di due secondi posti alle spalle di Marc Marquez? "È un ottimo risultato. Due anni fa ho ottenuto lo stesso risultato, ma in gara non si sa mai. Quindi cercherò di ottenere il massimo e vedremo cosa succederà domenica".