MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Dall’acqua al gas aperto: il Crossodromo Ciglione della Malpensa risorto in tempo record

Storie di Moto
di Diana Tamantini
giovedì, 27 agosto 2026 alle 11:30
crossodromo-malpensa-mx-track
Aggiungi come fonte preferita su Google
Resilienza da campioni: pista allagata martedì, ma il Crossdromo Malpensa oggi è nuovamente a posto ed aperto!
Da una pista sott'acqua ad un circuito nuovamente a posto in neanche due giorni. Fantascienza? Invece no, è proprio quello che è successo al Crossdromo Ciglione della Malpensa “Vincenzo Agusta”, letteralmente sommerso dopo l'arrivo di una paurosa tromba d'aria appunto due giorni fa. Ma a Cardano al Campo (Varese) non si sono persi d'animo: tanto, tantissimo olio di gomito da parte di tutti e incredibilmente la pista, gestita dal Moto Club MV Gallarate, è nuovamente a posto ed aperta già da oggi, con orario 10:00-20:00. Altro si può dire se non tanto di cappello a chi non si lascia scoraggiare dalle situazioni ma si rialza sempre più forte e determinato di prima.

Dalla pista allagata... 

Martedì 25 agosto la pista doveva essere tranquillamente aperta con orario 10:00-18:00, in seguito però ecco il cambio di programma per forti temporali. Il maltempo infatti nei giorni scorsi si è abbattuto con forza in Lombardia, proprio Varese è stata la provincia più colpita. "Ne ha fatta di pioggia stanotte! Il Maltempo annunciato nella notte ha causato disastri" è stato il commento dal profilo ufficiale del crossodromo varesino. Acqua ovunque, alberi abbattuti, una situazione da brividi che potete vedere a questo link, oltre che nella parte sinistra della foto di copertina. Non servono molte altre parole...
VIDEO - Tromba d'aria e pista sott'acqua, le immagini

... Al pronto ritorno alla vita 

"Pronti per il ripristino, vediamo se giovedì riusciamo ad aprire" era stata la promessa subito dopo aver visto i danni. Detto, fatto, di ieri l'incredibile conferma che oggi il Crossodromo Ciglione della Malpensa sarebbe già stato riaperto per tornare ad ospitare tutte le consuete attività. Ricordiamo alcuni dettagli: si tratta di un tracciato lungo 1635 metri su un terreno duro e argilloso, con un impianto di irrigazione automatico per evitare condizioni polverose, e con un cancelletto di partenza elettroattuato meccanico ed omologato per 40 piloti. La pista della provincia di Varese è omologata FMI 1° livello Motocross e FMI 1° livello Quadcross, ed ospita gare di livello Nazionale e Internazionale.
Come prossimi appuntamenti in calendario, tra circa un mese (29-30 settembre) proprio questa pista ospiterà come sempre le operazioni preliminari, le verifiche tecniche e il prologo in notturna o di apertura dello Swank Rally di Sardegna. Seguirà l'11 ottobre l'appuntamento Motocross FMI MX1, MX2, Over 125, Senior, Femminile, per finire il 18 ottobre con il Campionato Italiano Quad, Sidecarcross e il Trofeo Regionale FMI Motocross Challenger

Leggi anche

WMX Arnhem, debutto tra le big: la 15enne Alessia Di Luccia impara e sognaWMX Arnhem, debutto tra le big: la 15enne Alessia Di Luccia impara e sogna
L’azzurro su due ruote: quella speciale MV Agusta per gli eroi di BerlinoL’azzurro su due ruote: quella speciale MV Agusta per gli eroi di Berlino
-> Seguiteci anche su Instagram: @Corsedimoto
Motocross

diDiana Tamantini

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

mv-agusta-brutale-910r-campioni-italia
Storie di Moto

L’azzurro su due ruote: quella speciale MV Agusta per gli eroi di Berlino

25 agosto 2026
Motocross: Alessia Di Luccia 15 anni rivelazione del Mondiale Donne
Storie di Moto

WMX Arnhem, debutto tra le big: la 15enne Alessia Di Luccia impara e sogna

25 agosto 2026
e_motion_drive_crossabili_ph_alvaro_dal_farra
Storie di Moto

Una moto, un sogno, nessun limite: la rivoluzione di Mattia Cattapan e CROSSabili

24 agosto 2026

Altre notizie

783777195_1590489886422872_6468969134752200696_n_result

Kevin Zannoni chiusa una porta, si riapre un portone: ecco con chi torna nel CIV Supersport

In Pista
miller-guevara-pramac-yamaha-motogp

Cambio epocale in Pramac Yamaha: addio a Miller, Guevara dalla Moto2 accanto a Toprak

MotoGP
ogura-motogp-operato

Ogura operato, recupero da definire: come sta il pilota Trackhouse Aprilia

MotoGP
Oliveira, Petrucci, Dixon, Chantra, Lowes e Bassani piloti Superbike

Superbike, nuovi test prima della ripartenza: BMW, Honda, Bimota e Kawasaki scaldano i motori

MotoGP
Jack Miller

Jack Miller saluta la MotoGP: il suo futuro è già assicurato

MotoGP

Articoli popolari

Superbike 2027: Franco Morbidelli, quando girerà con la Ducati?

SBK 2027, l'arrivo dei piloti dalla MotoGP diventa un problema

Superbike
Joan Mir

Retroscena di mercato, Joan Mir: "Offerte da Ducati e Honda"

MotoGP
Marc Marquez

La tesi del campione: "Marquez non è a suo agio con Ducati"

MotoGP
Lucas Coenen & Sacha Coenen 2026

Scossa MX: i Coenen salutano il Mondiale per il sogno a stelle e strisce

Motocross
Jorge Martin e Marc Marquez

Aprilia contro Marquez: la battaglia psicologica è servita

MotoGP
Privacy and cookie settings

Loading