Dall’acqua al gas aperto: il Crossodromo Ciglione della Malpensa risorto in tempo record

Resilienza da campioni: pista allagata martedì, ma il Crossdromo Malpensa oggi è nuovamente a posto ed aperto!

Da una pista sott'acqua ad un circuito nuovamente a posto in neanche due giorni. Fantascienza? Invece no, è proprio quello che è successo al Crossdromo Ciglione della Malpensa “Vincenzo Agusta”, letteralmente sommerso dopo l'arrivo di una paurosa tromba d'aria appunto due giorni fa. Ma a Cardano al Campo (Varese) non si sono persi d'animo: tanto, tantissimo olio di gomito da parte di tutti e incredibilmente la pista, gestita dal Moto Club MV Gallarate, è nuovamente a posto ed aperta già da oggi, con orario 10:00-20:00. Altro si può dire se non tanto di cappello a chi non si lascia scoraggiare dalle situazioni ma si rialza sempre più forte e determinato di prima.

Dalla pista allagata...

Martedì 25 agosto la pista doveva essere tranquillamente aperta con orario 10:00-18:00, in seguito però ecco il cambio di programma per forti temporali. Il maltempo infatti nei giorni scorsi si è abbattuto con forza in Lombardia, proprio Varese è stata la provincia più colpita. "Ne ha fatta di pioggia stanotte! Il Maltempo annunciato nella notte ha causato disastri" è stato il commento dal profilo ufficiale del crossodromo varesino. Acqua ovunque, alberi abbattuti, una situazione da brividi che potete vedere a questo link, oltre che nella parte sinistra della foto di copertina. Non servono molte altre parole...

... Al pronto ritorno alla vita

"Pronti per il ripristino, vediamo se giovedì riusciamo ad aprire" era stata la promessa subito dopo aver visto i danni. Detto, fatto, di ieri l'incredibile conferma che oggi il Crossodromo Ciglione della Malpensa sarebbe già stato riaperto per tornare ad ospitare tutte le consuete attività. Ricordiamo alcuni dettagli: si tratta di un tracciato lungo 1635 metri su un terreno duro e argilloso, con un impianto di irrigazione automatico per evitare condizioni polverose, e con un cancelletto di partenza elettroattuato meccanico ed omologato per 40 piloti. La pista della provincia di Varese è omologata FMI 1° livello era stata la promessa subito dopo aver visto i danni. Detto, fatto, di ieri l'incredibile conferma che oggi il Crossodromo Ciglione della Malpensa sarebbe già stato riaperto per tornare ad ospitare tutte le consuete attività. Ricordiamo alcuni dettagli: si tratta di un tracciato lungo 1635 metri su un terreno duro e argilloso, con un impianto di irrigazione automatico per evitare condizioni polverose, e con un cancelletto di partenza elettroattuato meccanico ed omologato per 40 piloti. La pista della provincia di Varese è omologata FMI 1° livello Motocross e FMI 1° livello Quadcross, ed ospita gare di livello Nazionale e Internazionale.