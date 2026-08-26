Colpo di scena, Ai Ogura infortunato e fuori dal GP Aragon! Cos'è successo

Ai Ogura
fuori dall'appuntamento del prossimo weekend ad Aragon per un infortunio in allenamento: la nota del team Trackhouse.
Tegola che non ci voleva né per Trackhouse Racing né per Aprilia, che sta vivendo un gran momento con tutt'e quattro i suoi piloti. Ai Ogura però è incappato in un infortunio ad una mano, nello specifico ad un dito, mentre si stava allenando a casa in Giappone, in preparazione alla ripartenza al MotorLand dopo questa mini-pausa, ma anche per il tour de force che seguirà tra non molto. Il giapponese non potrà quindi prendere parte al GP d'Aragon (e si spera solo quello), anzi dovrà essere operato per risolvere la lesione. Al suo posto ci sarà Lorenzo Savadori, tester Aprilia chiamato in corsa al posto del #79. Una brusca frenata dopo aver scritto la storia
con la sua prima vittoria, a cui aggiungere la costanza da podio che stava dimostrando ultimamente, per la gioia sia della squadra a stelle e strisce che di Aprilia (pur con grande rimpianto per il futuro in Yamaha
). Così però diventa un pochino più difficile rimanere in corsa per la vetta iridata...
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