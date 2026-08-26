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Colpo di scena, Ai Ogura infortunato e fuori dal GP Aragon! Cos'è successo

MotoGP
di Diana Tamantini
mercoledì, 26 agosto 2026 alle 18:04
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Ai Ogura fuori dall'appuntamento del prossimo weekend ad Aragon per un infortunio in allenamento: la nota del team Trackhouse.
Tegola che non ci voleva né per Trackhouse Racing né per Aprilia, che sta vivendo un gran momento con tutt'e quattro i suoi piloti. Ai Ogura però è incappato in un infortunio ad una mano, nello specifico ad un dito, mentre si stava allenando a casa in Giappone, in preparazione alla ripartenza al MotorLand dopo questa mini-pausa, ma anche per il tour de force che seguirà tra non molto. Il giapponese non potrà quindi prendere parte al GP d'Aragon (e si spera solo quello), anzi dovrà essere operato per risolvere la lesione. Al suo posto ci sarà Lorenzo Savadori, tester Aprilia chiamato in corsa al posto del #79. Una brusca frenata dopo aver scritto la storia con la sua prima vittoria, a cui aggiungere la costanza da podio che stava dimostrando ultimamente, per la gioia sia della squadra a stelle e strisce che di Aprilia (pur con grande rimpianto per il futuro in Yamaha). Così però diventa un pochino più difficile rimanere in corsa per la vetta iridata...

La nota di Trackhouse Racing 

Ai Ogura ha riportato un infortunio alla mano ed è stato costretto al ritiro dal Gran Premio d'Aragona. Lorenzo Savadori lo sostituirà. Il pilota numero 79 del SuperFile Trackhouse MotoGP Team, Ai Ogura, ha subito un infortunio alla mano sinistra durante un allenamento in Giappone. Al suo arrivo in Europa, è stata riscontrata una frattura vicino al pollice sinistro che richiederà un intervento chirurgico, al quale verrà sottoposto giovedì di questa settimana. Il Team dà il benvenuto al numero 32 Lorenzo Savadori, che lo sostituirà in questa tappa del campionato d'Aragona. Auguriamo ad Ai una pronta guarigione e ringraziamo Lorenzo per aver accettato di sostituirlo con così poco preavviso.

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Ai Ogura

diDiana Tamantini

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