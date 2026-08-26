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Ragazze da corsa, l'autunno sarà un tour de force

In Pista
di Andrea Periccioli
mercoledì, 26 agosto 2026 alle 16:30
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Finale di stagione ricco di eventi per CIV Femminile e Women's European Championship: tre round in cinque settimane in Italia.
Si avvicina il rientro dalle vacanze per il movimento femminile del motociclismo. Se per la finalissima del WorldWCR (Mondiale) in quel di Jerez de la Frontera bisognerà attendere il prossimo mese di ottobre, CIV Femminile e Women's European Championship (Europeo) si apprestano ad affrontare la seconda metà della stagione 2026. Tre round in cinque settimane, due per la serie tricolore e tre per quanto concerne la WEC, in alcuni dei tracciati di maggior storia e tradizione del nostro Bel Paese.

TOUR DE FORCE LUNGO UN MESE

Un rush finale da vivere tutto d'un fiato, a cominciare dall'imminente "double header" al Mugello Circuit in concomitanza con la Coppa Italia Velocità. I saliscendi di Scarperia e San Piero ospiteranno tra dieci giorni il penultimo appuntamento stagionale del CIV Femminile, il terzultimo della Women's European Championship. Tre settimane più tardi, la WEC andrà a correre all'Autodromo Riccardo Paletti di Varano de' Melegari (25-27 settembre) in supporto al CIV Junior. Superata la tappa in Emilia, squadre e pilote dovranno rimettersi subito in viaggio per presentarsi al round conclusivo in agenda il 2-4 ottobre al Misano World Circuit Marco Simoncelli, previsto di nuovo in coabitazione con il CIV Femminile nel palinsesto della Coppa Italia Velocità.

CAMBIA IL CALENDARIO DELLA WEC

Se vogliamo, un "back-to-back" insolito per la Women's European Championship. Resosi necessario a seguito dell'annullamento per ragioni organizzative della trasferta sul nuovo A1 Motor Park in Bulgaria, designato originariamente come gran finale (in gara doppia) della stagione 2026. Il promoter EMG Eventi e FIM Europe si sono attivati per individuare opportune contromisure, ripiegando per l'appunto su due eventi in Italia tra Varano de' Melegari e Misano Adriatico, teatro lo scorso mese di aprile del round inaugurale.

CIV FEMMINILE & WOMEN'S EUROPEAN CHAMPIONSHIP

PROSSIMI APPUNTAMENTI DELLA STAGIONE 2026
4-6 settembre: Mugello Circuit (Coppa Italia Velocità)
*25-27 settembre: Autodromo Riccardo Paletti di Varano de' Melegari (CIV Junior)
2-4 ottobre: Misano World Circuit Marco Simoncelli (Coppa Italia Velocità)
*solo WEC

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