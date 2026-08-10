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Infortunio in allenamento: corsa contro il tempo per Karolina Danak nel Femminile

In Pista
di Andrea Periccioli
lunedì, 10 agosto 2026 alle 7:30
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Karolina Danak cade a Misano e si rompe la clavicola: la capo-classifica di CIV Femminile e WEC proverà a rientrare al Mugello.
Brutta, bruttissima tegola per Karolina Danak e il team Prata Motorsport. Attuale capo-classifica di CIV Femminile e Women's European Championship, la pilota polacca si è infortunata a seguito di una caduta in allenamento, ma dovrebbe esserci per il prossimo round in programma dal 4 al 6 settembre prossimi sui saliscendi del Mugello.

KAROLINA DANAK KO

La scorsa settimana Karolina Danak, ingaggiata quest'anno dal team Prata Motorsport per un triplo-impegno tra WorldWCR (Mondiale), CIV Femminile e Women's European Championship (Europeo), si è recata a Misano per una giornata di Test con la propria Yamaha R7. Nel corso delle prove, la diciottenne originaria di Poznań è incappata in una rovinosa scivolata, riportando la frattura della clavicola sinistra con conseguente intervento chirurgico. Protagonista di un brillante inizio di stagione con tre vittorie complessive tra CIVF e WEC oltre ad un paio di top-10 nella serie iridata, dovrà osservare uno sosta forzata per recuperare da questo infortunio.

CLAVICOLA FRATTURATA

A rendere nota la spiacevole notizia ci ha pensato la stessa Karolina Danak, pubblicando sui personali canali social qualche immagine dell'operazione perfettamente riuscita. "Mi aspetta un periodo impegnativo. Credo che tutto accada per una ragione, tornerò più forte di prima", ha commentato "Karola". "Sono consapevole dei rischi a cui noi piloti andiamo incontro quando scendiamo in pista, a volte i nostri errori hanno un prezzo. Ho imparato un'altra lezione in ottica futura. Un enorme ringraziamento a tutto Prata Motorsport per l'aiuto e il sostegno ricevuto in una situazione così difficile".

MUGELLO ALLE PORTE

Logicamente per Karolina Danak inizia una corsa contro il tempo per difendere la doppia-leadership di campionato di CIV Femminile e Women's European Championship al Mugello. Mancano tre settimane all'appuntamento in concomitanza con la Coppa Italia Velocità, con la diretta interessata che si è mostrata fiduciosa di essere al via. “Sono pronta ad affrontare la riabilitazione. Con un unico obiettivo in testa: ritrovare la forma fisica migliore in vista del Mugello", ha fatto sapere Karolina Danak.

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CIV Femminile

diAndrea Periccioli

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