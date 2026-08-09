McDonald trionfo e lacrime, Iannone opaco: com'è andata Gara 2 Bagger a Silverstone

Silverstone emoziona: McDonald commosso vince Gara 2, Iannone lontano dal podio. Cronaca e classifiche della Bagger World Cup

Tripletta Joe Rascal Racing nella seconda gara della Bagger World Cup a Silverstone, Andrea Iannone mai in lizza per il podio. Grande emozione soprattutto per Archie McDonald, per cui la vittoria racchiude una miriade di emozione, come ha detto lui stesso con la voce rotta al parco chiuso. È la seconda in campionato (la prima era arrivata ad Austin) ma la più importante, la prima dopo la tragica scomparsa del fratello Toby, omaggiato in precedenza con una livrea speciale ed ora con questo successo. Non mancano poi i ringraziamenti per la squadra, la famiglia e tutti coloro che gli sono accanto in questo percorso. Secondo al traguardo è il leader Eric Granado, terza piazza per Jordi Torres, debuttante in corsa che porta a casa il primo podio. Ecco com'è andata e le classifiche.

Ultima corsa a Silverstone, chi vince?

Pole position di Archie McDonald, vittoria in Gara 1 di Bradley Smith... Arriva oggi il terzo nome diverso? Certo parte bene il poleman, tallonato da Gutierrez che punta a rimediare all'errore di ieri, mentre è 3° il vincitore di ieri. In breve però tutto cambia: davanti ecco la fuga a due, McDonald ed il leader Granado (con scossone) che in tandem cercano di fare il vuoto. Dietro di loro riecco un duello visto ieri, ma stavolta c'è il podio in ballo: Jordi Torres e Andrea Iannone sono i protagonisti per il terzo gradino, con lo spagnolo però che stavolta punta ad avere la meglio. Ci riesce, il vantaggio aumenta e anzi il pilota di Vasto perde qualche posizione, salutando quindi ogni possibilità. Alla fine Archie McDonald vince e lascia strada a tutte le emozioni contenute in questa giornata per lui trionfale. Tiene la leadership Eric Granado col 2° posto al traguardo a poca distanza dall'australiano, terzo è Jordi Torres, che completa la grande giornata Joe Rascal Racing con un podio completamente monopolizzato.

La classifica di Gara 2

Bagger World Cup, la classifica generale