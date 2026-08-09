MotoGP, Bezzecchi stremato dopo l'impresa: "Mi veniva da vomitare"

Condizioni fisiche non eccezionali, ma il il pilota romagnolo ha dato tutto per non perdere il podio e può lasciare Silverstone con il sorriso. Il team di Noale ha risposto alla grande a Ducati dopo aver sperperato troppi punti nei gran premi scorsi.

Fare un giro veloce è una cosa, gareggiare è un'altra". C'erano grandi dubbi su ciò che Marco Bezzecchi sarebbe riuscito a fare in questo weekend MotoGP in Gran Bretagna. Si è presentato a Silverstone lontano dall'essere al 100% della forma, dopo aver subito le operazioni alla clavicola sinistra e al ginocchio sinistro. Ma già da venerdì ha fatto vedere di avere la velocità, chiudendo le FP1 al secondo posto e le Prequalifiche al primo . A quel punto, in tanti hanno pensato "".

Dopo il quinto tempo nelle Qualifiche, ha conquistato il terzo posto nella sprint race: un risultato che gli ha provocato tanta commozione, ha sofferto tanto dopo gli infortuni e si è sfogato dopo aver ottenuto un podio tutt'altro che scontato. "Ma reggerà nella gara lunga?" si domandavano, legittimamente, tutti. Ottima partenza, P2 mantenuta fino al sorpasso di Jorge Martin, P3 persa momentaneamente a favore di Alex Marquez e poi ripresa dopo un errore di quest'ultimo. Quando il fratello di Marc si è rifatto sotto, il riminese è stato fantastico nel tenerlo dietro, ha messo il cuore oltre l'ostacolo e si è preso un altro podio meritatissimo.

MotoGP Silverstone, l'impresa di Bezzecchi

Nel retro-podio, parlando con Martin, Bezzecchi ha confermato quanto abbia sofferto nella gara lunga di oggi: "Non ce la faccio più. Ho fatto 58.8 al penultimo giro, Alex veniva su molto forte. Non me l’aspettavo. Ad un certo punto volevo venire su con te, ma non ce la facevo più. Ad un certo punto mi veniva da vomitare".

MotoGP Silverstone: le emozioni di Bezzecchi dopo la gara

Il riminese a fine gara era sfinito e lo ha fatto intendere chiaramente ai microfoni di Sky Sport MotoGP, commentando anche la sua determinazione nell'evitare che Alex Marquez gli soffiasse il podio: "Sono contento e stanco, non ce la faccio più, però è stato bello, ne è valsa la pena. Volevo troppo il podio, non potevo mollare, ero disposto a tutto. Per tutto il lavoro ha fatto la squadra, per tutto il mazzo che mi sono fatto durante l'estate... Non potevo mollare, è stato bellissimo, mi sono divertito tanto".

Nonostante una condizione fisica non perfetta, il pilota Aprilia è stato straordinario nel gestire la sua gara: "Ero molto concentrato - spiega - e mi ero tenuto qualcosa con le gomme, però sapevo che fisicamente avrei mollato un po'. Ho avuto un momento di flessione, soprattutto a metà gara, quando Jorge mi ha preso e mi ha sorpassato. Poi mi ha passato anche Alex, che per fortuna ha sbagliato in curva 1 e ho avuto qualche giro di respiro. Non ne avevo più, però non ho mollato ed è stato gustoso".

MB72 in piena corsa per il titolo mondiale: la situazione in classifica

Con i 16 punti conquistati nella gara di oggi e il ritiro di Ai Ogura, Bez ha scavalcato il giapponese nella classifica generale e si è preso il secondo posto. La distanza dal leader, Martin, è di 31 punti. Certo, i rimpianti per errori e sfortune avute nei gran premi precedenti non mancano, ma quello è ormai il passato. Bisogna guardare solo al presente e al futuro, dando il massimo possibile per coronare il sogno di diventare campione del mondo.

Mancano dieci GP, può ancora succedere di tutto. Diventa fondamentale commettere meno passi falsi possibili, anche perché ha degli avversari forti che sono pronti ad approfittarne. Oltre a Martinator e a Ogura, non si può mai dimenticare Marc Marquez. Il campione in carica MotoGP ha vissuto un weekend negativo a Silverstone, però ad Aragon conta di tornare a lottare per vincere. Quella spagnola è una delle piste sulle quali è teoricamente favorito, avendo la maggioranza di curve a sinistra, però la concorrenza si impegnerà per rendergli le cose difficili. Bezzecchi sarà anche in una condizione fisica migliore, più preparato per andare all'attacco e ribadire la sua candidatura per la corona iridata 2026.