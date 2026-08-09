MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

MotoGP, Bezzecchi stremato dopo l'impresa: "Mi veniva da vomitare"

MotoGP
di Matteo Bellan
domenica, 09 agosto 2026 alle 17:00
Marco Bezzecchi pilota Aprilia MotoGP
MotoGP, Bezzecchi eroico a Silverstone: doppio podio da applausi
Aggiungi come fonte preferita su Google
Condizioni fisiche non eccezionali, ma il il pilota romagnolo ha dato tutto per non perdere il podio e può lasciare Silverstone con il sorriso. Il team di Noale ha risposto alla grande a Ducati dopo aver sperperato troppi punti nei gran premi scorsi.
C'erano grandi dubbi su ciò che Marco Bezzecchi sarebbe riuscito a fare in questo weekend MotoGP in Gran Bretagna. Si è presentato a Silverstone lontano dall'essere al 100% della forma, dopo aver subito le operazioni alla clavicola sinistra e al ginocchio sinistro. Ma già da venerdì ha fatto vedere di avere la velocità, chiudendo le FP1 al secondo posto e le Prequalifiche al primo. A quel punto, in tanti hanno pensato "Fare un giro veloce è una cosa, gareggiare è un'altra".
Dopo il quinto tempo nelle Qualifiche, ha conquistato il terzo posto nella sprint race: un risultato che gli ha provocato tanta commozione, ha sofferto tanto dopo gli infortuni e si è sfogato dopo aver ottenuto un podio tutt'altro che scontato. "Ma reggerà nella gara lunga?" si domandavano, legittimamente, tutti. Ottima partenza, P2 mantenuta fino al sorpasso di Jorge Martin, P3 persa momentaneamente a favore di Alex Marquez e poi ripresa dopo un errore di quest'ultimo. Quando il fratello di Marc si è rifatto sotto, il riminese è stato fantastico nel tenerlo dietro, ha messo il cuore oltre l'ostacolo e si è preso un altro podio meritatissimo.

MotoGP Silverstone, l'impresa di Bezzecchi

Nel retro-podio, parlando con Martin, Bezzecchi ha confermato quanto abbia sofferto nella gara lunga di oggi: "Non ce la faccio più. Ho fatto 58.8 al penultimo giro, Alex veniva su molto forte. Non me l’aspettavo. Ad un certo punto volevo venire su con te, ma non ce la facevo più. Ad un certo punto mi veniva da vomitare".
Marco Bezzecchi guida l'Aprilia MotoGP a Silverstone
MotoGP Silverstone: le emozioni di Bezzecchi dopo la gara
Il riminese a fine gara era sfinito e lo ha fatto intendere chiaramente ai microfoni di Sky Sport MotoGP, commentando anche la sua determinazione nell'evitare che Alex Marquez gli soffiasse il podio: "Sono contento e stanco, non ce la faccio più, però è stato bello, ne è valsa la pena. Volevo troppo il podio, non potevo mollare, ero disposto a tutto. Per tutto il lavoro ha fatto la squadra, per tutto il mazzo che mi sono fatto durante l'estate... Non potevo mollare, è stato bellissimo, mi sono divertito tanto".
Nonostante una condizione fisica non perfetta, il pilota Aprilia è stato straordinario nel gestire la sua gara: "Ero molto concentrato - spiega - e mi ero tenuto qualcosa con le gomme, però sapevo che fisicamente avrei mollato un po'. Ho avuto un momento di flessione, soprattutto a metà gara, quando Jorge mi ha preso e mi ha sorpassato. Poi mi ha passato anche Alex, che per fortuna ha sbagliato in curva 1 e ho avuto qualche giro di respiro. Non ne avevo più, però non ho mollato ed è stato gustoso".

MB72 in piena corsa per il titolo mondiale: la situazione in classifica

Con i 16 punti conquistati nella gara di oggi e il ritiro di Ai Ogura, Bez ha scavalcato il giapponese nella classifica generale e si è preso il secondo posto. La distanza dal leader, Martin, è di 31 punti. Certo, i rimpianti per errori e sfortune avute nei gran premi precedenti non mancano, ma quello è ormai il passato. Bisogna guardare solo al presente e al futuro, dando il massimo possibile per coronare il sogno di diventare campione del mondo.
Mancano dieci GP, può ancora succedere di tutto. Diventa fondamentale commettere meno passi falsi possibili, anche perché ha degli avversari forti che sono pronti ad approfittarne. Oltre a Martinator e a Ogura, non si può mai dimenticare Marc Marquez. Il campione in carica MotoGP ha vissuto un weekend negativo a Silverstone, però ad Aragon conta di tornare a lottare per vincere. Quella spagnola è una delle piste sulle quali è teoricamente favorito, avendo la maggioranza di curve a sinistra, però la concorrenza si impegnerà per rendergli le cose difficili. Bezzecchi sarà anche in una condizione fisica migliore, più preparato per andare all'attacco e ribadire la sua candidatura per la corona iridata 2026.

Leggi anche

Focus MotoGP: perchè Aprilia vince facile a SilverstoneFocus MotoGP: perchè Aprilia vince facile a Silverstone
MotoGP Silverstone: Fernandez capolavoro, Bezzecchi eroico. La classifica piloti aggiornataMotoGP Silverstone: Fernandez capolavoro, Bezzecchi eroico. La classifica piloti aggiornata
-> Seguiteci anche su Instagram: @Corsedimoto
Marco Bezzecchi

diMatteo Bellan

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Alex Marquez pilota Gresini MotoGP a Silverstone
MotoGP

Alex Marquez è la luce di Ducati, ma fa autocritica: "Errore inaccettabile"

09 agosto 2026
quartararo-motogp-silverstone-sanzione
MotoGP

Colpo di scena, maxi penalità per Quartararo: cos'è successo

09 agosto 2026
Raul Fernandez guida l'Aprilia Trackhouse nella gara MotoGP a Silverstone
MotoGP

MotoGP Silverstone: Fernandez capolavoro, Bezzecchi eroico. La classifica piloti aggiornata

09 agosto 2026

Altre notizie

Alex Marquez pilota Gresini MotoGP a Silverstone

Alex Marquez è la luce di Ducati, ma fa autocritica: "Errore inaccettabile"

MotoGP
quartararo-motogp-silverstone-sanzione

Colpo di scena, maxi penalità per Quartararo: cos'è successo

MotoGP
mcdonald-win-bagger-silverstone

McDonald trionfo e lacrime, Iannone opaco: com'è andata Gara 2 Bagger a Silverstone

In Pista
quiles-moto3-silverstone

Quiles sotto i ferri mantiene un vantaggio-monstre: la classifica Moto3 dopo Silverstone

In Pista
gonzalez-errore-moto2-silverstone

Gonzalez ma che combini? Errore clamoroso del leader Moto2 a Silverstone!

In Pista

Articoli popolari

Toprak Razgatlioglu

Toprak Razgatlioglu diventa un caso: il funambolo Superbike alla deriva, ecco perché

MotoGP
Jorge Martin guida la Aprilia MotoGP a Silverstone

Sprint MotoGP Silverstone: Martin e Aprilia in festa, Marquez crolla. La classifica piloti aggiornata

MotoGP
Marc Marquez

Marquez frena il team Ducati: "Dobbiamo stare calmi"

MotoGP
moto2-triumph-engine

Moto2, Triumph alza l'asticella: ecco come sarà il nuovo motore 2027

In Pista
Alex Marquez guida la Ducati Gresini MotoGP a Silverstone

MotoGP Silverstone: Alex Marquez svetta nel Warm Up, Bezzecchi soffre. Gli orari TV di oggi

MotoGP

Loading