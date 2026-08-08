Venerdì positivo per il pilota romagnolo, al rientro dopo gli ultimi problemi fisici: sarà veloce per tutto il weekend in Gran Bretagna? Arriva anche una sanzione.

Le condizioni fisiche di Marco Bezzecchi a Silverstone non sono le migliori possibili, non è un segreto. È stato operato sia al ginocchio sia sinistro e alla clavicola sinistra e non è ancora guarito completamente. Il pilota Aprilia aveva preannunciato che in questo weekend MotoGP in Gran Bretagna avrebbe dovuto stringere un po' i denti e che dal prossimo GP ad Aragon (28-30 agosto) potrà dare più battaglia.

Venerdì ha sorpreso stabilendo il secondo tempo nella FP1 e poi il primo nelle Prequalifiche. Ha anche stabilito il nuovo record della pista, demolendo il precedente di quasi un secondo e staccando di oltre tre decimi Raul Fernandez, il secondo della classifica finale di giornata. Nonostante la performance impressionante, il romagnolo non vuole montarsi la testa: sente ancora dolore e le gare, soprattutto quella lunga di domenica, saranno più complicate per lui.

MotoGP Silverstone: Bezzecchi, record e profilo basso

Intervistato da Sky Sport MotoGP, Bezzecchi ha raccontato come ha vissuto il periodo post-interventi: "Sono stati giorni difficili. Ho dovuto fare due operazioni: quella al ginocchio doveva essere abbastanza innocua, invece è stata complessa. Ho anche dovuto ritardare la partenza e sono arrivato qui un giorno dopo. La spalla ha subito una frattura importante, ha richiesto tanto lavoro, soprattutto nei primi giorni ho sofferto molto".

MotoGP: il bilancio di Bezzecchi a Silverstone

La clavicola sinistra aveva subito una frattura completa e scomposta nella caduta avvenuta nelle Qualifiche al Sachsenring, ma c'erano state conseguenze anche al ginocchio sinistro: "Avevo una ferita molto profonda che mi sono fatto nella caduta - spiega il pilota - e mi è stata chiusa per farmi tornare a casa, poi è stata riaperta per sistemarla meglio. Il problema è che ho consumato tanto del ginocchio, fino ad arrivare all'osso. L'operazione è stata abbastanza tosta".

Anche se è stato il più veloce di tutti nelle Prequalifiche, il riminese non vuole montarsi la testa per il resto del weekend, conferma di essere in sofferenza dal punto di vista fisico e di non avere aspettative particolari: "In generale, mi trovo in difficoltà: dopo il terzo giro ho iniziato a faticare parecchio indipendentemente da quanto spingessi. La sprint è una gara che fisicamente stressa tanto il corpo, anche la qualifica richiede uno sforzo non indifferente. Farò tutto quello che potrò".

La multa al pilota Aprilia

La giornata di venerdì si è chiusa con una notizia non positiva per Bezzecchi, multato di 1.000 euro per aver effettuato una prova della procedura di partenza dopo curva 14 prima che venisse esposta la bandiera a scacchi. Si tratta di un'infrazione dell’Articolo 3.3.2.2 del Regolamento FIM e comporta una sanzione pecuniaria.

Non è la prima multa presa dal pilota Aprilia per situazioni simili nel campionato MotoGP 2026. Anche a Brno e ad Assen era stato punito per delle irregolarità commesse proprio in occasione delle prove di partenza. Anche in quei casi, la sanzione è stata di 1.000 euro.