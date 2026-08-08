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Bezzecchi sfida il dolore a Silverstone, gli arriva anche una multa: cosa è successo

MotoGP
di Matteo Bellan
sabato, 08 agosto 2026 alle 12:00
Marco Bezzecchi pilota Aprilia MotoGP a Silverstone
MotoGP Silverstone, Marco Bezzecchi: dolore, record e... multa!
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Venerdì positivo per il pilota romagnolo, al rientro dopo gli ultimi problemi fisici: sarà veloce per tutto il weekend in Gran Bretagna? Arriva anche una sanzione.
Le condizioni fisiche di Marco Bezzecchi a Silverstone non sono le migliori possibili, non è un segreto. È stato operato sia al ginocchio sia sinistro e alla clavicola sinistra e non è ancora guarito completamente. Il pilota Aprilia aveva preannunciato che in questo weekend MotoGP in Gran Bretagna avrebbe dovuto stringere un po' i denti e che dal prossimo GP ad Aragon (28-30 agosto) potrà dare più battaglia.
Venerdì ha sorpreso stabilendo il secondo tempo nella FP1 e poi il primo nelle Prequalifiche. Ha anche stabilito il nuovo record della pista, demolendo il precedente di quasi un secondo e staccando di oltre tre decimi Raul Fernandez, il secondo della classifica finale di giornata. Nonostante la performance impressionante, il romagnolo non vuole montarsi la testa: sente ancora dolore e le gare, soprattutto quella lunga di domenica, saranno più complicate per lui.

MotoGP Silverstone: Bezzecchi, record e profilo basso

Intervistato da Sky Sport MotoGP, Bezzecchi ha raccontato come ha vissuto il periodo post-interventi: "Sono stati giorni difficili. Ho dovuto fare due operazioni: quella al ginocchio doveva essere abbastanza innocua, invece è stata complessa. Ho anche dovuto ritardare la partenza e sono arrivato qui un giorno dopo. La spalla ha subito una frattura importante, ha richiesto tanto lavoro, soprattutto nei primi giorni ho sofferto molto".
Marco Bezzecchi guida l'Aprilia MotoGP a Silverstone
MotoGP: il bilancio di Bezzecchi a Silverstone
La clavicola sinistra aveva subito una frattura completa e scomposta nella caduta avvenuta nelle Qualifiche al Sachsenring, ma c'erano state conseguenze anche al ginocchio sinistro: "Avevo una ferita molto profonda che mi sono fatto nella caduta - spiega il pilota - e mi è stata chiusa per farmi tornare a casa, poi è stata riaperta per sistemarla meglio. Il problema è che ho consumato tanto del ginocchio, fino ad arrivare all'osso. L'operazione è stata abbastanza tosta".
Anche se è stato il più veloce di tutti nelle Prequalifiche, il riminese non vuole montarsi la testa per il resto del weekend, conferma di essere in sofferenza dal punto di vista fisico e di non avere aspettative particolari: "In generale, mi trovo in difficoltà: dopo il terzo giro ho iniziato a faticare parecchio indipendentemente da quanto spingessi. La sprint è una gara che fisicamente stressa tanto il corpo, anche la qualifica richiede uno sforzo non indifferente. Farò tutto quello che potrò".

La multa al pilota Aprilia

La multa a Marco Bezzecchi nel GP a Silverstone
La giornata di venerdì si è chiusa con una notizia non positiva per Bezzecchi, multato di 1.000 euro per aver effettuato una prova della procedura di partenza dopo curva 14 prima che venisse esposta la bandiera a scacchi. Si tratta di un'infrazione dell’Articolo 3.3.2.2 del Regolamento FIM e comporta una sanzione pecuniaria.
Non è la prima multa presa dal pilota Aprilia per situazioni simili nel campionato MotoGP 2026. Anche a Brno e ad Assen era stato punito per delle irregolarità commesse proprio in occasione delle prove di partenza. Anche in quei casi, la sanzione è stata di 1.000 euro.

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Marco Bezzecchi

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