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Marini-Honda divorzio amaro: "Non basta per restare qui"

MotoGP
di Luigi Ciamburro
venerdì, 07 agosto 2026 alle 11:11
Luca Marini
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Luca Marini ha regolarmente concluso tra i primi 10 nella prima metà di questa stagione MotoGP.

Anche nell'ultimo Gran Premio al Sachsenring, prima della pausa estiva, il fratellastro di Valentino Rossi ha concluso 8° nella gara domenicale. Nonostante sia il miglior pilota Honda, non è bastato per avere il rinnovo contrattuale. Dal 2027 l'allievo della VR46 Academy abbraccerà il progetto KTM Tech3.

Marini miglior pilota HRC

Nei primi undici weekend di campionato Luca Marini ha sempre concluso in zona punti. Ha totalizzato 79 punti in classifica generale che gli valgono il decimo posto, 31 punti davanti al brasiliano Diogo Moreira, finora secondo miglior pilota HRC in questo Mondiale MotoGP. A Silverstone l'alfiere di Tavullia vuole continuare a fare bene sulla RC213V. Il suo miglior risultato sulla pista inglese è stato un settimo posto nel 2023. "Le ultime settimane sono state molto importanti per me, sia fisicamente che mentalmente", ha ammesso alla vigilia delle prove libere. "Dobbiamo continuare a fare punti per assicurarci una posizione nella top 10 e rimanere la Honda più veloce".

Tech3 per puntare al podio

Nei giorni scorsi Luca Marini ha ufficializzato il nuovo impegno con il team del manager italoamericano Gunther Steiner. Un buon risultato in terra britannica sarebbe il modo migliore per festeggiare il suo 29° compleanno (10 agosto). Una parte del pensiero è rivolta alla prossima avventura, quando cercherà di fare un ulteriore step. L'obiettivo è "raccogliere tutti i frutti del lavoro fatto nei primi due anni. Quello che è mancato un po' in questa stagione", ha detto ai microfoni di Sky Sport MotoGP. "Tutte le altre Case costruttrici sono migliorate quest'anno e non è stato possibile lottare per la top 6. Nel 2027 cambia tutto, come ogni pilota voglio puntare anch'io alla vittoria. Cerco un progetto ambizioso con cui hanno tutti voglia di mettersi in gioco, per arrivare ad ottenere risultati importanti".
Luca Marini sulla Honda

Un amaro addio alla Honda

Resta un po' di amaro in bocca per il mancato rinnovo con il marchio dell'Ala dorata. "In questa prima parte di campionato ho cercato sempre di ottenere i migliori risultati possibili. Dovevo essere il primo pilota Honda, è sempre quello che ho fatto - sottolinea Luca Marini -. Capisco che non è bastato per rimanere qui e continuare a restare con la Honda, per diverse situazioni che sono successe. Ma alla fine va bene così... Sono contento della mia prossima avventura, sono carico così come lo sono per finire questa stagione MotoGP al meglio".

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Luca Marini

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