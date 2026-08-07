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Marc Marquez: "Mi hanno dato una seconda vita"

MotoGP
di Luigi Ciamburro
venerdì, 07 agosto 2026 alle 9:12
Marc Marquez
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Marc Marquez ritorna dalla pausa estiva con ottimismo, dopo le tre vittorie centrate negli ultimi quattro Gran Premi. Il campione in carica della MotoGP vuole difendere il trono iridato e arrivare a quota dieci titoli, ma il cammino fino a Valencia è ancora lungo. E bisogna fare i conti con le condizioni del braccio destro, reduce da anni di interventi chirurgici e cadute.

La corsa al titolo mondiale

Chiusa la pausa estiva, è tempo di ritornare in azione. Il pilota della Ducati si è concesso una vacanza dopo una doppia vittoria al Sachsenring, il suo circuito portafortuna. Questo risultato l'ha proiettato al terzo posto in classifica, saldamente in corsa per la leadership, in questo momento nelle mani di Jorge Martin. 11 gare ancora da disputare, la top-5 raccolta in un fazzoletto di appena 24 punti. "Sono il favorito", ha detto Marc Marquez tra le risate di un gruppo di giornalisti. "Vi ho dato il titolo, eh? Ho anche detto che un altro titolo non cambierà la mia vita, ma cambierà quella degli altri".

La 'remuntada' del #93

All'inizio di questo campionato MotoGP, i piloti Aprilia sembravano favoriti, ma nelle ultime quattro gare la situazione si è quasi ribaltata. Ora Marquez è a un passo dalla vetta, passando da -102 a -18. "Mi è stata data una seconda possibilità, una seconda vita, perché ero completamente fuori dai giochi - ha ammesso il fenomeno di Cervera -. Cercheremo di sfruttarla al meglio e di lottare fino alla fine, non lo nego. Cercheremo di gestire le situazioni nel miglior modo possibile, con la stessa ambizione. Detto questo, ci proverò, ma vincere un altro Mondiale non mi cambierà la vita".
Marc Marquez #93

Le condizioni fisiche di Marc

Tutti vogliono sapere come sta Marc, alle prese con i soliti problemi alla spalla, soprattutto dopo la caduta a Le Mans e la successiva operazione al braccio. La progressione del #93 dipenderà tutto dai limiti fisici e la pausa estiva è servita per allenarsi e riguadagnare forza. "La pausa mi ha aiutato a capire che è una spalla diversa. Non è la stessa spalla dell'anno scorso, non è la stessa spalla di inizio stagione. È una spalla diversa e, ancora una volta, devo adattarmi a ciò che dice il mio corpo. Adattare il mio stile di guida a ciò che il mio corpo richiede. Non è la prima volta che lo faccio e cercheremo di gestire tutte le situazioni. Non siamo ancora pronti per attaccare in ogni circuito".

Sfida a cinque

Solitamente la corsa al titolo MotoGP è stato un affare riservato a due piloti. In questa stagione sono cinque i pretendenti al trono iridato. Una situazione insolita per Marc Marquez... "Si preferisce sempre averne due, perché così si ha sempre qualcuno da controllare", ha concluso il nove volte campione del mondo. "Quando ci sono cinque piloti in lizza, non c'è possibilità di gestione. Bisogna attaccare, bisogna sfruttare al massimo ogni circuito perché si è sicuri di guadagnare o perdere una posizione rispetto a uno dei rivali per il titolo".

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