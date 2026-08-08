Monopolio Aprilia sul podio della gara corta in Gran Bretagna, in Ducati c'è tanto da capire in vista di domenica.

Ducati sconfitta nettamente, calo vistoso della gomma posteriore nella seconda metà della corsa. Il migliore di tutti è stato Alex Marquez, quarto al traguardo davanti a Fabio Di Giannantonio. A punti anche Pedro Acosta su KTM, Joan Mir su Honda, Franco Morbidelli su Ducati GP25 del team VR46 e Marc Marquez. Quest'ultimo ha avuto un crollo netto che il suo team dovrà analizzare e comprendere bene. Che fatica per Pecco Bagnaia, diciassettesimo al traguardo.

GP Silverstone: cronaca e risultati della sprint race

Alla partenza Martin ha mantenuto la prima posizione, seguito da Ogura, Di Giannantonio, Bezzecchi, Marquez e Fernandez. Il poleman spinge per cercare di guadagnare sugli inseguitori e non rendersi attaccabile, la sua strategia è scontata. Dopo i primi tre giri, Martinator ha 5-7 decimi sulla coppia Ogura-Diggia, un po' più staccato Marc Marquez, che si porta dietro Bezzecchi e Alex. Al quarto giro la caduta di Fernandez.

Al quinto giro bellissimo sorpasso di Bezzecchi su Marc, mentre Martin ha 6-7 decimi su Ogura, che ha staccato un po' Di Giannantonio. Bez guadagna rapidamente un secondo su Marc, che poi è stato infilato anche da Alex: grandi difficoltà per il campione in carica MotoGP.

A 4 giri dalla fine Ogura spinge per riprendere Martin, mentre Bezzecchi si attacca a Diggia e gli porta via la terza posizione. Crollo di Marc Marquez, con Acosta in avvicinamento. Fantastica gestione di Martinator, che al terzultimo giro ha portato a oltre un secondo il vantaggio su Ogura. Al penultimo giro Acosta ha sorpassato Marc, scavalcato anche da Mir. Successivamente Alex ha la meglio su Diggia e diventa quarto. All'ultimo giro pure Morbidelli si mette davanti a Marquez senior.

Vittoria di Martin, perfetto dall'inizio alla fine della Sprint MotoGP a Silverstone. Aprilia monopolizza il podio con lui, Ogura e Bezzecchi.

MotoGP Silverstone, risultati Sprint: ordine di arrivo

Mondiale MotoGP: le nuove classifiche piloti e costruttori

CLASSIFICA PILOTI MOTOGP

Jorge Martin 220 punti Ai Ogura 203 punti (-17) Marco Bezzecchi 193 punti (-27) Marc Marquez 191 (-29) Fabio Di Giannantonio 189 (-31) Raul Fernandez 159 Pedro Acosta 152 Pecco Bagnaia 143 Alex Marquez 93 Luca Marini 79 Fermin Aldeguer 76 Enea Bastianini 76 Brad Binder 64 Fabio Quartararo 55 Diogo Moreira 48 Franco Morbidelli 48 Johann Zarco 34 Joan Mir 29 Alex Rins 21 Jack Miller 19 Toprak Razgatlioglu 12 Maverick Vinales 10 Augusto Fernandez 5

CLASSIFICA COSTRUTTORI MOTOGP