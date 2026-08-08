Monopolio Aprilia sul podio della gara corta in Gran Bretagna, in Ducati c'è tanto da capire in vista di domenica.
Trionfo di Jorge Martin
nella Sprint MotoGP a Silverstone. Partito dalla pole position, non ha lasciato scampo agli avversari ed è tornato alla vittoria. Gli mancava dal Gran Premio di Francia a Le Mans. Podio tutto Aprilia con Ai Ogura e Marco Bezzecchi, eroico nelle sue condizioni fisiche precarie
.
Ducati sconfitta nettamente, calo vistoso della gomma posteriore nella seconda metà della corsa. Il migliore di tutti è stato Alex Marquez, quarto al traguardo davanti a Fabio Di Giannantonio. A punti anche Pedro Acosta su KTM, Joan Mir su Honda, Franco Morbidelli su Ducati GP25 del team VR46 e Marc Marquez. Quest'ultimo ha avuto un crollo netto che il suo team dovrà analizzare e comprendere bene. Che fatica per Pecco Bagnaia, diciassettesimo al traguardo.
GP Silverstone: cronaca e risultati della sprint race
Alla partenza Martin ha mantenuto la prima posizione, seguito da Ogura, Di Giannantonio, Bezzecchi, Marquez e Fernandez. Il poleman spinge per cercare di guadagnare sugli inseguitori e non rendersi attaccabile, la sua strategia è scontata. Dopo i primi tre giri, Martinator ha 5-7 decimi sulla coppia Ogura-Diggia, un po' più staccato Marc Marquez, che si porta dietro Bezzecchi e Alex. Al quarto giro la caduta di Fernandez.
Al quinto giro bellissimo sorpasso di Bezzecchi su Marc, mentre Martin ha 6-7 decimi su Ogura, che ha staccato un po' Di Giannantonio. Bez guadagna rapidamente un secondo su Marc, che poi è stato infilato anche da Alex: grandi difficoltà per il campione in carica MotoGP.
A 4 giri dalla fine Ogura spinge per riprendere Martin, mentre Bezzecchi si attacca a Diggia e gli porta via la terza posizione. Crollo di Marc Marquez, con Acosta in avvicinamento. Fantastica gestione di Martinator, che al terzultimo giro ha portato a oltre un secondo il vantaggio su Ogura. Al penultimo giro Acosta ha sorpassato Marc, scavalcato anche da Mir. Successivamente Alex ha la meglio su Diggia e diventa quarto. All'ultimo giro pure Morbidelli si mette davanti a Marquez senior.
Vittoria di Martin, perfetto dall'inizio alla fine della Sprint MotoGP a Silverstone. Aprilia monopolizza il podio con lui, Ogura e Bezzecchi.
MotoGP Silverstone, risultati Sprint: ordine di arrivo
Mondiale MotoGP: le nuove classifiche piloti e costruttori
CLASSIFICA PILOTI MOTOGP
- Jorge Martin 220 punti
- Ai Ogura 203 punti (-17)
- Marco Bezzecchi 193 punti (-27)
- Marc Marquez 191 (-29)
- Fabio Di Giannantonio 189 (-31)
- Raul Fernandez 159
- Pedro Acosta 152
- Pecco Bagnaia 143
- Alex Marquez 93
- Luca Marini 79
- Fermin Aldeguer 76
- Enea Bastianini 76
- Brad Binder 64
- Fabio Quartararo 55
- Diogo Moreira 48
- Franco Morbidelli 48
- Johann Zarco 34
- Joan Mir 29
- Alex Rins 21
- Jack Miller 19
- Toprak Razgatlioglu 12
- Maverick Vinales 10
- Augusto Fernandez 5
CLASSIFICA COSTRUTTORI MOTOGP
- Aprilia 342 punti
- Ducati 325 punti
- KTM 194
- Honda 112
- Yamaha 69