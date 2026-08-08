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Sprint MotoGP Silverstone: Martin e Aprilia in festa, Marquez crolla. La classifica piloti aggiornata

MotoGP
di Matteo Bellan
sabato, 08 agosto 2026 alle 17:32
Jorge Martin guida la Aprilia MotoGP a Silverstone
MotoGP Silverstone: Jorge Martin vince la Sprint, podio tutto Aprilia
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Monopolio Aprilia sul podio della gara corta in Gran Bretagna, in Ducati c'è tanto da capire in vista di domenica.
Trionfo di Jorge Martin nella Sprint MotoGP a Silverstone. Partito dalla pole position, non ha lasciato scampo agli avversari ed è tornato alla vittoria. Gli mancava dal Gran Premio di Francia a Le Mans. Podio tutto Aprilia con Ai Ogura e Marco Bezzecchi, eroico nelle sue condizioni fisiche precarie.
Ducati sconfitta nettamente, calo vistoso della gomma posteriore nella seconda metà della corsa. Il migliore di tutti è stato Alex Marquez, quarto al traguardo davanti a Fabio Di Giannantonio. A punti anche Pedro Acosta su KTM, Joan Mir su Honda, Franco Morbidelli su Ducati GP25 del team VR46 e Marc Marquez. Quest'ultimo ha avuto un crollo netto che il suo team dovrà analizzare e comprendere bene. Che fatica per Pecco Bagnaia, diciassettesimo al traguardo.

GP Silverstone: cronaca e risultati della sprint race

Alla partenza Martin ha mantenuto la prima posizione, seguito da Ogura, Di Giannantonio, Bezzecchi, Marquez e Fernandez. Il poleman spinge per cercare di guadagnare sugli inseguitori e non rendersi attaccabile, la sua strategia è scontata. Dopo i primi tre giri, Martinator ha 5-7 decimi sulla coppia Ogura-Diggia, un po' più staccato Marc Marquez, che si porta dietro Bezzecchi e Alex. Al quarto giro la caduta di Fernandez.
Al quinto giro bellissimo sorpasso di Bezzecchi su Marc, mentre Martin ha 6-7 decimi su Ogura, che ha staccato un po' Di Giannantonio. Bez guadagna rapidamente un secondo su Marc, che poi è stato infilato anche da Alex: grandi difficoltà per il campione in carica MotoGP.
A 4 giri dalla fine Ogura spinge per riprendere Martin, mentre Bezzecchi si attacca a Diggia e gli porta via la terza posizione. Crollo di Marc Marquez, con Acosta in avvicinamento. Fantastica gestione di Martinator, che al terzultimo giro ha portato a oltre un secondo il vantaggio su Ogura. Al penultimo giro Acosta ha sorpassato Marc, scavalcato anche da Mir. Successivamente Alex ha la meglio su Diggia e diventa quarto. All'ultimo giro pure Morbidelli si mette davanti a Marquez senior.
Vittoria di Martin, perfetto dall'inizio alla fine della Sprint MotoGP a Silverstone. Aprilia monopolizza il podio con lui, Ogura e Bezzecchi.
Classifica Sprint Race MotoGP Silverstone
MotoGP Silverstone, risultati Sprint: ordine di arrivo

Mondiale MotoGP: le nuove classifiche piloti e costruttori

CLASSIFICA PILOTI MOTOGP
  1. Jorge Martin 220 punti
  2. Ai Ogura 203 punti (-17)
  3. Marco Bezzecchi 193 punti (-27)
  4. Marc Marquez 191 (-29)
  5. Fabio Di Giannantonio 189 (-31)
  6. Raul Fernandez 159
  7. Pedro Acosta 152
  8. Pecco Bagnaia 143
  9. Alex Marquez 93
  10. Luca Marini 79
  11. Fermin Aldeguer 76
  12. Enea Bastianini 76
  13. Brad Binder 64
  14. Fabio Quartararo 55
  15. Diogo Moreira 48
  16. Franco Morbidelli 48
  17. Johann Zarco 34
  18. Joan Mir 29
  19. Alex Rins 21
  20. Jack Miller 19
  21. Toprak Razgatlioglu 12
  22. Maverick Vinales 10
  23. Augusto Fernandez 5
CLASSIFICA COSTRUTTORI MOTOGP
  1. Aprilia 342 punti
  2. Ducati 325 punti
  3. KTM 194
  4. Honda 112
  5. Yamaha 69

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