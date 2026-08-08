Tegola Quiles, fuori dal GP Silverstone per lesione: cos'è successo al leader Moto3

Il capoclassifica Moto3 ha già concluso il suo GP a Silverstone: lesione ad una spalla dopo un brutto incidente in qualifica.

Il primo GP dopo la pausa estiva va avanti senza il leader Moto3. Maximo Quiles è incappato in un violentissimo highside all'uscita dell'ultima curva proprio nei minuti finali della Q2 odierna, purtroppo per lui con una conseguenza importante: la frattura della clavicola destra. Il giovane spagnolo, 11° dopo la fine delle qualifiche, è quindi fuori dall' evento a Silverstone , non disputerà la gara di domani. Il pilota spagnolo si recherà oggi a Madrid per sottoporsi domani a un intervento chirurgico alla clavicola presso l'ospedale internazionale Ruber, in modo da poter iniziare il processo di recupero il più presto possibile. Brutta notizia per lui e per Aspar Team, e sicuramente non la ripartenza di stagione che ci si aspettava... Anche se a livello di classifica generale non c'è da tremare troppo al momento, visto che Quiles era andato in vacanza con un margine di oltre 100 punti sul primo degli inseguitori.

Stop prematuro per il leader, anzi dominatore della Moto3

"Siamo qui per fare la differenza, ma sono sicuro che anche gli altri piloti che lottano per il titolo con me saranno avversari temibili domenica". Maximo Quiles commentava così dopo la prima giornata a Silverstone, tra alti e bassi prima di ritrovare il giusto feeling nel pomeriggio, quando s'era assicurato la Q2 diretta. Il giovane talento spagnolo, l'anno prossimo in Moto2 sempre con Aspar Team, vuole chiudere al meglio l'avventura in Moto3, vale a dire con il titolo. Finora ha mostrato un dominio incredibile, come dicevamo oltre 100 punti sul secondo classificato al giro di boa della stagione non sono pochi! Il suo programma però chiaramente è un attimo in stand-by, ora bisogna pensare alla spalla. Non sono mancati svariati incidenti tra ieri e oggi, al momento però il suo è quello che ha avuto le conseguenze peggiori. Vedremo quali saranno i prossimi passi, con il prossimo Gran Premio ad Aragon fra tre settimane, nel weekend del 30 agosto.