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Moto2, Triumph alza l'asticella: ecco come sarà il nuovo motore 2027

In Pista
di Diana Tamantini
sabato, 08 agosto 2026 alle 14:30
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Il 2027 sarà un anno di novità anche per la Moto2: Triumph ha annunciato i cambiamenti per il nuovo motore in arrivo l'anno prossimo.
Un nuovo motore aggiornato, più potente, un passo avanti per la Moto2. In occasione del "suo" GP di Gran Bretagna, Triumph Motorcycles ha annunciato la novità che arriverà nel 2027 nella classe intermedia del Motomondiale. Un progresso che arriva con dati raccolti in un totale di 1.926.132 km ed i feedback diretti dei piloti per affinare sempre più il motore 756cc, come quello della Street Triple 765 RS, introdotto nel 2019. Non è chiaro quando verrà portato in pista per la prima volta con team e piloti ufficiali, per il momento sono in corso test privati con l'obiettivo di portare in pista la novità entro la fine di quest'anno. Bisogna ammettere che è un periodo di progressi e di soddisfazioni per il marchio di Hinckley, tra velocità e offroad: vi abbiamo raccontato ad esempio degli ottimi risultati nella Supersport mondiale e del BSB, ma sta brillando nel Mondiale MX2 in soli 3 anni sta diventando il riferimento della categoria.

Triumph Moto2, cosa cambia per il 2027 

L'obiettivo principale è stato quello di ottimizzare il flusso d'aria nei cilindri. Una nuova testata, con distribuzione a bassa inerzia completamente riprogettata e condotti di aspirazione maggiorati, insieme a una nuova camera di combustione, contribuiscono a ottenere un rapporto di compressione più elevato e una maggiore coppia su tutto l'arco di giri. Triumph ha inoltre riprogettato i carter e tutti i componenti interni per gestire la maggiore potenza e coppia, garantendo la massima affidabilità una volta che questo propulsore scende in pista. Modifiche sostanziali che hanno anche permesso una riduzione di peso di 2 kg, ma che richiederanno anche telai completamente nuovi. I costruttori sono al lavoro con Triumph da circa 12 mesi, in particolare per cambiamenti legati al posizionamento della presa d'aria ed ai punti di fissaggio del motore. Ulteriori informazioni tecniche verranno rese note in seguito.

Un rigoroso programma di test 

“Ci siamo sempre impegnati nello sviluppo del Campionato del Mondo Moto2 sin da quando abbiamo iniziato a fornire i motori alla classe intermedia nel 2019" ha sottolineato Steve Sargent, Chief Product Officer di Triumph Motorcycles. "Abbiamo introdotto maggiore potenza, abbiamo apportato modifiche al cambio e ora abbiamo presentato un nuovissimo motore da competizione ad alte prestazioni che equipaggerà la serie Moto2 dal 2027. Il nuovo motore è stato sottoposto a un rigoroso programma di test che ci ha permesso di valutarne a fondo le prestazioni, la durata e l'affidabilità, per garantire che continui a offrire la qualità delle gare che abbiamo visto nelle ultime sette stagioni. Gli aggiornamenti ai cilindri, che hanno permesso di aumentare l'aspirazione dell'aria, di raggiungere rapporti di compressione più elevati e una maggiore coppia, sono stati tutti sapientemente realizzati e siamo davvero entusiasti dei risultati ottenuti. Non vediamo l'ora di vederlo in pista”.

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