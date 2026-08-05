Can Oncu convocato nel British Supersport: a Thruxton sfida mondiale con Oli Bayliss

Il pilota turco ha un'occasione di mantenersi in forma nella SSP britannica: da sostituto guiderà una Yamaha nel round a Thruxton.

Can Oncu è da anni uno dei protagonisti del Mondiale Supersport e continua a rincorrere il sogno di laurearsi campione della categoria. La ripresa delle gare è prevista solo per il weekend 5-6 settembre a Magny-Cours (Francia), quindi il 23enne turco ha tanto tempo per allenarsi e anche per rispondere a una convocazione arrivata dal campionato British Supersport.

British Supersport, Can Oncu correrà a Thruxton

Nella giornata di oggi è stato comunicato ufficialmente che il vice-campione del mondo SSP 2025 sarà presente nel round a a Thruxton per sostituire l'infortunato Ben Currie in sella alla R9 del team McAMS Yamaha. Non ha mai preso parte a gare del circuito BSB, quindi per lui sarà un debutto. Conosce la moto e anche le gomme (Pirelli), ma per il pilota del team Pata Yamaha Ten Kate Racing sarà molto importante sfruttare bene le prove libere del venerdì per adattarsi a una pista completamente nuova e a una realtà diversa da quella a cui è abituato.

Oncu non vede l'ora di mettersi alla prova in Gran Bretagna: "Sono davvero entusiasta di partecipare al British Supersport Championship con McAMS Yamaha a Thruxton il prossimo fine settimana. Sostituire un pilota infortunato non è mai la situazione ideale, ma sono grato per l'opportunità e vorrei augurare a Ben una pronta guarigione. Il mio obiettivo sarà quello di entrare in forma il più velocemente possibile, spingere al limite, rappresentare al meglio la Yamaha e dare il massimo durante tutto il weekend. Sarà un'esperienza fantastica e non vedo l'ora di affrontare questa sfida".

A Thruxton il pilota turco incrocerà un collega che conosce molto bene grazie al WorldSSP, ovvero Oli Bayliss. Il figlio del leggendario Troy ha vinto le ultime cinque gare con la Street Triple RS 765 del team Triumph Macadam Factory Racing, che lo aveva chiamato per sostituire l'infortunato Bradley Perie. L'australiano ha avuto un rendimento di altissimo livello ed è persino in lotta per il titolo . Vedremo se Bayliss e Oncu avranno l'occasione di duellare e dare spettacolo nel prossimo weekend.

WorldSSP, risultati del pilota turco nel 2026

L'allievo di Kenan Sofuoglu, leggenda del Mondiale Supersport, ha conquistato quattro pole position e sei podi nella stagione 2026. Attualmente occupa il quarto posto nella classifica generale con 178 punti, contro i 291 del leader Albert Arenas.

Dopo essere stato vice-campione nel 2025, era indicato come il naturale favorito per la vittoria del titolo 2026, però non ha avuto la costanza necessaria per essere più avanti in classifica. Si può dire che finora il suo rendimento sia stato un po' deludente: è al settimo anno nel WorldSSP, il secondo in sella a una Yamaha. Conosce la R9 meglio di Arenas, che è al debutto nella categoria, ma si ritrova con oltre 100 punti di ritardo dallo spagnolo.