Superbike, nel MotoAmerica c'è una BMW che vince: Sean Dylan Kelly sogna il titolo

Difficoltà nel Mondiale, ma nel MotoAmerica la M 1000 RR si gioca un altro titolo, dopo quello ottenuto da Beaubier nel 2025.

L'ingaggio di Toprak Razgatlioglu ha permesso a BMW di conquistare i primi due titoli piloti della sua storia nel Mondiale Superbike , una doppietta che è stata il frutto di tanti investimenti e di tanto lavoro. Con la fuga del fenomeno turco in MotoGP, il potenziale della casa tedesca si è notevolmente ridotto.

Miguel Oliveira e Danilo Petrucci hanno avuto delle difficoltà nell'adattamento alla M 1000 RR e hanno dovuto fare i conti sia con test rovinati dal maltempo sia con degli infortuni. Sono arrivati quattro podi, tutti conquistati dal portoghese, però un team che ha vinto le ultime due corone iridate si aspettava di più. Va detto che Ducati ha alzato decisamente il livello con la nuova Panigale V4 R, BMW sta lavorando per reagire e nel 2027 porterà in pista una moto aggiornata e più compettiiva.

MotoAmerica Superbike: BMW punta al titolo con Kelly

Se nel Mondiale SBK non sta raccogliendo i risultati che sperava, invece nel MotoAmerica sta nuovamente lottando per aggiudicarsi il titolo nella classe Superbike. BMW ha già trionfato nel 2025 con Cameron Beaubier, leggenda della categoria con sei titoli ottenuti (cinque in sella alla Yamaha R1), bravo a riportare il titolo in Germania a distanza di tanto tempo dal primo e unico conquistato dal marchio nel 1976. Ora BMW si trova in testa alla classifica grazie a Sean Dylan Kelly.

Il 24enne pilota americano ha 217 punti, 24 in più rispetto a Mathew Scholtz, che guida la Yamaha R1 del team Strack Racing, e 32 in più di JD Beach del team Attack Performance Progressive Yamaha Racing. Nello scorso weekend al Mid-Ohio Sports Car Course si è disputato il sesto round del calendario 2026: Kelly ha conquistato la vittoria in Gara 1 e si è piazzato secondo in Gara 2, dove Scholtz lo ha sconfitto di solo 177 millesimi.

MotoAmerica: Sean Dylan Kelly vuole diventare campione SBK

Il pilota del team OrangeCat Racing è una vecchia conoscenza del Motomondiale, avendo corso due stagioni in Moto2 (2022 e 2023). Lì non ha lasciato traccia e nel 2024 è ripartito dal campionato MotoAmerica Superbike. Dopo il quarto posto finale con la M 1000 RR del team TopPro Racing BMW e il quinto con la Suzuki GSX-R1000 del team Hammer M4 Ecstar, Kelly nel 2026 ha l'occasione di laurearsi campione nella categoria. Ha già vinto il titolo Supersport nel 2021 in sella a una Suzuki GSX-R600 del team M4 Ecstar.

Nel 2026 ha conquistato 3 vittorie, 3 secondi posti e 4 terzi posti in 12 gare disputate. Un ottimo rendimento, però ci sono ancora tre round da disputare per raggiungere l'ambito obiettivo. Se nel Mondiale le cose non stanno andando benissimo, BMW spera che almeno nel MotoAmerica arrivi una bella soddisfazione con il trionfo finale di Kelly.

MOTOAMERICA SUPERBIKE 2026: LA CLASSIFICA PILOTI AGGIORNATA