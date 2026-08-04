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Marco Bezzecchi, operazione riavvio con Aprilia su una pista speciale

MotoGP
di Diana Tamantini
martedì, 04 agosto 2026 alle 14:01
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Dopo il periodo nero, obiettivo rilancio: Marco Bezzecchi torna a Silverstone, dove nel 2025 iniziò il sogno con Aprilia.
Una prima parte di stagione a due facce, ora come andrà? Rivedremo il Marco Bezzecchi di inizio campionato? L'alfiere Aprilia sarà già chiamato ad una prova importante nel GP di Silverstone, primo evento MotoGP dopo la pausa estiva. Un pochino più lunga per il giovane romagnolo, operato per una frattura alla clavicola sinistra riportata nelle qualifiche del Sachsenring e in seguito sotto i ferri anche per un'operazione di pulizia al ginocchio sinistro. Servirà l'idoneità del personale medico in circuito, ma inevitabilmente Bezzecchi avrà gli occhi puntati addosso, essendo uno dei grandi protagonisti del 2026 prima di incappare in un periodo nero, da dimenticare prontamente.

Nel circuito del primo trionfo con Aprilia 

Era fine maggio 2025 quando Marco Bezzecchi, archiviato il 4° posto nella Sprint del sabato, coglieva proprio a Silverstone il primo successo con il nuovo marchio, nella prima parte di stagione post Ducati. Fortunoso se vogliamo, visto che in testa e con margine c'era Fabio Quartararo prima del KO tecnico della sua Yamaha... Il trionfo di Bezzecchi è stato però una pietra miliare della continua crescita del binomio tricolore, a cui sono seguite anche belle battaglie con il poi campione Marc Marquez, fino ad arrivare all'inizio di 2026. Dopo il GP del Mugello molte cose sono andate storte, ma Aprilia ha fiducia nel suo uomo di punta ed i vertici sono sicuri di poter ritrovare un Bezzecchi più forte e competitivo dopo questa (necessaria) vacanza.
"Sono contento di tornare, ma prima di tutto dovrò sottopormi alla visita di controllo per avere il fit per correre" ha commentato Marco Bezzecchi. Non ha nascosto che "È stata una pausa estiva molto diversa da come me l’ero immaginata, però sono davvero felice di tornare a gareggiare e ho tanta voglia di salire sulla RS-GP26. Spero stare bene: so di non essere ancora al 100%, ma la voglia di tornare è veramente tanta".

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Marco Bezzecchi

diDiana Tamantini

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