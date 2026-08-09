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Gonzalez ma che combini? Errore clamoroso del leader Moto2 a Silverstone!

In Pista
di Diana Tamantini
domenica, 09 agosto 2026 alle 15:32
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Festeggia prima del tempo e non mancano problemi: Manuel Gonzalez butta così la vittoria a Silverstone. Cos'è successo al leader Moto2.
L'incredibile è successo di nuovo: stavolta il protagonista è Manuel Gonzalez, che ha esultato un giro prima del GP a Silverstone! Convinto di aver finito e quindi di aver vinto, eccolo rallentare, ma Daniel Holgado lo colpisce e gli piega lo scarico, come vi mostriamo in foto di copertina. Mentre i rivali scappano e Filip Salac coglie una storica vittoria, da quel momento per il leader Moto2 sarà una gara di sopravvivenza, chiusa in 14^ posizione. È ancora capoclassifica iridato, ma i tanti punti persi hanno permesso ai rivali di recuperare qualche punticino... Per il povero pilota Intact GP snobbato dalla MotoGP nonostante i suoi risultati, una brutta "distrazione", anche se non è il primo della storia.
-> Esultanze premature e vittorie buttate, i precedenti

Gonzalez che errore! 

Una gara combattutissima tra Gonzalez, Holgado, Salac e Ortola, con Escrig in agguato a circa 6 decimi. Il Gran Premio di Silverstone s'è rivelato decisamente frizzante, peccato per la caduta svariati giri prima di Arbolino in rimonta... Chissà cosa poteva fare, forse arrivare al podio, ma non lo sapremo mai. Non per questo è stata una corsa tranquilla, anzi i protagonisti citati hanno regalato spettacolo. Fino al penultimo giro ed al pazzesco colpo di scena: linea del traguardo con Gonzalez che precede i piloti citati nell'ordine. Ma manca ancora un giro! Holgado si sposta per evitarlo ma lo tocca di lato, è il momento in cui lo scarico subisce il colpo e si piega.
Da quel momento si vedono scintille sulla KALEX Moto2 di Gonzalez ogni volta che lo scarico tocca l'asfalto, non è più possibile lottare. Il leader Moto2 da quel momento fa molta fatica a tenere la moto, i rivali ne approfittano per scappare ma anche gli inseguitori annullano il distacco... La rabbia è evidente a fine GP, 23 punti lasciati per strada per un errore nel conteggio dei giri, con un grosso problema che poi ha segnato nettamente il suo ultimo giro. Non ci ha perso troppo, nel senso che il margine nella generale è ancora consolante, ma occhio Manuel per i prossimi GP!

La classifica Moto2 

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