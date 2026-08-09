MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Alpe Adria: Emiliano Ercolani a segno, Filla fa come Bulega

In Pista
di Elisabetta Lubrani
domenica, 09 agosto 2026 alle 8:31
Emiliano Ercolani ha vinto gara 1 dell'Alpe Adria SportBike a Cremona
Aggiungi come fonte preferita su Google
Cremona ospita per la prima volta l'Alpe Adria: è il quarto di sei appuntamenti per la serie continentale con epicentro nell'est Europa. Le gare del sabato sono state bollenti, sia per la temperatura esterna che per le battaglie accese in pista.
Per i colori italiani la corsa più appassionante è stata la Sportbike, dominata da tre ragazzi che hanno approfittato del contesto Alpe Adria per tenersi in forma in vista dei prossimi appuntamenti nazionali. Successo di Emiliano Ercolani, sempre più a suo agio con l'Aprilia 660 del team Gradara Corse. Ha preceduto il compagno di scuderia Loris Pedrotti e l'emergente Alessandro Zanca. Nella Junior Sportbike il migliore è stato Gianmaria Ibidi.

Michal Filla l'imbattibile

Il pilota della Repubblica Ceca continua a sbaragliare la Superbike dell'Alpe Adria perfettamente assecondato dalla Ducati Panigale V4 R preparata dal team Barni. Il pluricampione della serie al momento non ha avversari in grado di impensierirlo anche se in gara 1 qualche grattacapo lo ha creato la wild card Enej Krsevan in arrivo dall’Europeo Moto2. Nella Stock 1000, con griglia dedicata, a salire sul gradino più alto del podio è stato invece il greco Dimitrios Karakostas davanti a Barlolomiej Moranski e a Leon Jurcak.
Alpe Adria: Michal Filla vince gara 1 in Superbike

La Turchia è viva

Il motociclismo turco dice la sua anche nell'Alpe Adria con Tashan Oguz al termine di una delle solite battaglie che contraddistinguono la Supersport 300. Nell'arrivo in volata Antonis Ventouras e Jan Winker si sono dovuti accontentare delle posizioni meno nobili del podio. Nella sfida riservata alle Supersport 600, che nell'Alpe Adria premia tre differenti categorie, vittoria assoluta di Mario Fourthiotis, con Riccardo Michielin e Gasper Hudovernik a completare le posizioni di rango.

C'è anche il Mondiale Sidecar 

In questo fine settimana Cremona ospita anche il quarto round del Mondiale Sidecar, una specialità che non ha molto seguito in Italia ma che continua ad avere successo in diversi paesi europei. La gara sprint (12 giri) è andata all'equipaggio anglo-francese composto da Harry Paine e Kevin Rousseau, su ARS Yamaha. Oggi si replica: un programma fitto di emozioni per una giornata da appassionati veri.
-> Seguici anche su Instagram: @Corsedimoto

Leggi anche

Weekend nero del motociclismo: doppia tragedia a Brno durante una gara Alpe AdriaWeekend nero del motociclismo: doppia tragedia a Brno durante una gara Alpe Adria
Rivoluzione 2026 per l’Alpe Adria: ritorno a Cremona e gran finale al Lara Circuit in BulgariaRivoluzione 2026 per l’Alpe Adria: ritorno a Cremona e gran finale al Lara Circuit in Bulgaria
Alpe Adria International Championship

diElisabetta Lubrani

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

smith-bagger-silverstone
In Pista

Colpo grosso di Bradley Smith, wild card e re di Silverstone! Iannone 4° in Gara 1

08 agosto 2026
quiles-crash-moto3-q2-silverstone-1
In Pista

Tegola Quiles, fuori dal GP Silverstone per lesione: cos'è successo al leader Moto3

08 agosto 2026
moto2-triumph-engine
In Pista

Moto2, Triumph alza l'asticella: ecco come sarà il nuovo motore 2027

08 agosto 2026

Altre notizie

Alex Marquez guida la Ducati Gresini MotoGP a Silverstone

MotoGP Silverstone: Alex Marquez svetta nel Warm Up, Bezzecchi soffre. Gli orari TV di oggi

MotoGP
Iker Lecuona caduto nella Sprint MotoGP a Silverstone

MotoGP, Lecuona arrabbiato con Morbidelli: "Perché ha fatto quella manovra?"

MotoGP
Pecco Bagnaia

Shock Bagnaia a Silverstone: "Marquez ed io i più lenti"

MotoGP
Jorge Martin

Focus MotoGP: perchè Aprilia vince facile a Silverstone

MotoGP
Toprak Razgatlioglu

Toprak Razgatlioglu diventa un caso: il funambolo Superbike alla deriva, ecco perché

MotoGP

Articoli popolari

Luca Marini

Marini-Honda divorzio amaro: "Non basta per restare qui"

MotoGP
Toprak Razgatlioglu

Toprak Razgatlioglu diventa un caso: il funambolo Superbike alla deriva, ecco perché

MotoGP
Jorge Martin guida la Aprilia MotoGP a Silverstone

Sprint MotoGP Silverstone: Martin e Aprilia in festa, Marquez crolla. La classifica piloti aggiornata

MotoGP
Marc Marquez

Marquez frena il team Ducati: "Dobbiamo stare calmi"

MotoGP
Alvaro Bautista pilota Barni Superbike seduto nel box

SBK, Bautista: "Regola sul peso stupida, non capiscono niente. Futuro? Dipende dai risultati"

Superbike

Loading