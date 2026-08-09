Alpe Adria: Emiliano Ercolani a segno, Filla fa come Bulega

Cremona ospita per la prima volta l'Alpe Adria: è il quarto di sei appuntamenti per la serie continentale con epicentro nell'est Europa. Le gare del sabato sono state bollenti, sia per la temperatura esterna che per le battaglie accese in pista.

Per i colori italiani la corsa più appassionante è stata la Sportbike, dominata da tre ragazzi che hanno approfittato del contesto Alpe Adria per tenersi in forma in vista dei prossimi appuntamenti nazionali. Successo di Emiliano Ercolani, sempre più a suo agio con l'Aprilia 660 del team Gradara Corse . Ha preceduto il compagno di scuderia Loris Pedrotti e l'emergente Alessandro Zanca. Nella Junior Sportbike il migliore è stato Gianmaria Ibidi.

Michal Filla l'imbattibile

Il pilota della Repubblica Ceca continua a sbaragliare la Superbike dell'Alpe Adria perfettamente assecondato dalla Ducati Panigale V4 R preparata dal team Barni. Il pluricampione della serie al momento non ha avversari in grado di impensierirlo anche se in gara 1 qualche grattacapo lo ha creato la wild card Enej Krsevan in arrivo dall’Europeo Moto2. Nella Stock 1000, con griglia dedicata, a salire sul gradino più alto del podio è stato invece il greco Dimitrios Karakostas davanti a Barlolomiej Moranski e a Leon Jurcak.

La Turchia è viva

Il motociclismo turco dice la sua anche nell'Alpe Adria con Tashan Oguz al termine di una delle solite battaglie che contraddistinguono la Supersport 300. Nell'arrivo in volata Antonis Ventouras e Jan Winker si sono dovuti accontentare delle posizioni meno nobili del podio. Nella sfida riservata alle Supersport 600, che nell'Alpe Adria premia tre differenti categorie, vittoria assoluta di Mario Fourthiotis, con Riccardo Michielin e Gasper Hudovernik a completare le posizioni di rango.

C'è anche il Mondiale Sidecar

In questo fine settimana Cremona ospita anche il quarto round del Mondiale Sidecar, una specialità che non ha molto seguito in Italia ma che continua ad avere successo in diversi paesi europei. La gara sprint (12 giri) è andata all'equipaggio anglo-francese composto da Harry Paine e Kevin Rousseau, su ARS Yamaha. Oggi si replica: un programma fitto di emozioni per una giornata da appassionati veri.