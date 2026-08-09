Maximo Quiles subito operato alla spalla infortunata, ma il vantaggio rimane importante: la classifica Moto3 dopo il GP Silverstone.

Ieri l'infortunio, oggi l'intervento. Maximo Quiles non ha perso tempo ma è subito tornato in Spagna per sistemare la spalla destra infortunata ieri a Silverstone nel violento incidente in qualifica. Il leader Moto3 è finito subito sotto i ferri a Madrid, con il chiaro obiettivo di perdere il minor tempo possibile prima di tornare in azione nel Mondiale. Dalla sua ha tre settimane di tempo prima del prossimo GP, quello al MotorLand Aragon in programma nel weekend del 30 agosto. La situazione rimane nettamente in suo favore a livello di campionato: i rivali hanno recuperato qualcosina, ma il vantaggio rimane importante. I più vicini, Alvaro Carpe e David Almansa, sono ora rispettivamente a 85 e 97 punti di ritardo! Di seguito, un breve resoconto della gara Moto3 a Silverstone e la classifica generale aggiornata.

GP Silverstone senza il suo leader Moto3

Come sempre è stata una lotta molto serrata, anche senza Maximo Quiles non è mancato lo spettacolo. Serve la linea del traguardo per decretare il vincitore del GP: David Almansa ha i decimi necessari per arrivare senza patemi finali e coglie il successo su Alvaro Carpe (protagonista anche di un 'taglio' senza conseguenze, visto che ha perso abbastanza tempo) e sull'argentino Valentin Perrone, fresco di accordo con MSi Racing per il Mondiale 2027. Brividi per i brutti incidenti dei ragazzi CIP, entrambi in highside, con la speranza che non ci siano conseguenze per Adrian Cruces e Scott Ogden. A referto anche la scivolata per Hakim Danish, evitato di un soffio da Cruces 'in volo' e a terra alla curva successiva. Non è mancato un colpo di scena importante: la caduta di Uriarte all'ultimo giro è sicuramente una tegola, visto che rimane a -104 punti dal capoclassifica iridato Quiles. Ecco la situazione dopo questa corsa nel Regno Unito.